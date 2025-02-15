15 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.02.2025 - 10:08

Güncelleme: 15.02.2025 - 10:08

SAKARYA ilinde 15 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EGRIOGLU, EĞRİOĞLU, GÜVEN, MÜEZZINLER, MÜEZZİNLER, OSMANLI, SABIRLI, SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde 11, 11.01.2021, 2801, 4, 5, 6, 7.01.2021, ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ARABACILAR, BALCILAR, BALCILAR SK., BALCILAR/12, BALCILAR/7, ÇENGELLI, ÇENGELLI/2, ÇENGELLİ, ÇENGELLİ SK., ÇUBUKLU, ÇUBUKLU/1, ÇUBUKLU/6, EĞRİOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, EMIRLER/1, EMIRLER/2, EMIRLER/3, EMIRLER/5, EMİRLER, GİCİKLİ, GÜVEN/1, İMAMLAR, KADIKÖY SK., KARAAGAÇ, KARAAGAÇ SK., KARAAGAÇ/1, KEÇILLI, KEÇİLLİ, MEHTER, MEHTER SK., MEHTER/1, MEHTER/2, MÜEZZINLER, MÜEZZİNLER SK., REISLER, REISLER/4, REİSLER, REİSLER SK., SABIRLI IMAMLAR, SABIRLI İMAMLAR 2, SARIBEYLI, SARIBEYLI/1, SARIBEYLI/4, SARIBEYLI/5, SARIBEYLI/6, SARIBEYLI/8, SARIBEYLI/9, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ 6, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU, TEKNELER, TEKNELER SK., TÖMEKLER 1, TÖMEKLER/2, YENI 1, YENIYOL KAYNARCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTİL, MERKEZ, ORTA, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19002, 19010, 19012, 36001, 36002, 36003, 36005, 36006, 36007, 36009, AKSU, ALABASLAR, ALABAŞLAR, ALSANCAK, ASAGINEVRIN, ASARLI, ASARLI SK., AŞAĞINEVRİN, BAHAR, BALÖZÜ, BEGONYA, BEKTAŞ, ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., DURAKLI KÖYÜ YOLU, FEHMI KANYILMAZ, FEHMİ KANYILMAZ CD., HACIKÖY, HACIKÖY CD., HACIKÖY SK., HATİPLER 1, HAYELLER, HÜSNÜ AYDIN CD., IHLAMUR, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARŞIYAKA CD., KERTIL, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KERTİL SK., KISTAFAN, KISTAFAN SK., KIZILELMA, KUMRU, KUMRU CD., MURATLAR, MURATLAR SK., MURTEZA YÜKSEL, MÜRTEZA YÜKSEL, NECATIBEY, NECATİBEY CD., NEVRIN, NEVRİN, ÖZEL KENT, ÖZEL KENT CD., SARAÇOGLU MEVKII, SARICA, SELVI, SEMENLER, STAT, STAT CD., STAT/1, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., Uavtede Yok, UGURLU 1, YONCA, YONCA 1., YONCA CD., YURT, YURT SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde ERSİN CD., MEHTER CD., NEVZAT, OKUL 1, PUSULA SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, YAMAÇ, YILMAZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., EMİL SK., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KAPTAN, KUGU, MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE SK., NERGİZ SK., ORMAN SK., SARAY, SARAY CD., SINAN, SİNAN SK., YAPRAK, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: LEVENT mahallelerinde ACIÇEŞME SK., BELEN CD., GÜLLÜ SK., MEHMET AKİF ERSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU mahallelerinde BESEVLER, SALIKAYA ESKI, SALIKAYA YENI, SALIKAYA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, TEPETARLA mahallelerinde ABBAS HOCA, ADAPAZARI KARASU YOLU, ASAGI, DEGIRMEN, HENDEN, HENDEN SK., NEHİRBOYU, SAKARBOYU, SAKARBOYU SK., SAZ, SAZ SK., TEPE1, TEPETARLA KÖYÜ İÇ YOLU, TEPETARLA KÖYÜ YOLU, TÜRKKÖYÜ, TÜRKKÖYÜ SK., VATAN CD., YAZLIK CD., YUKARI 9, YUKARI., YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 23054, 23078, 23081, 23085, PAZARKÖY, PAZARKÖY-GÜZLEK YOLU, PAZARKÖY-MERKEZYENİKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 23055 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1390 NOLU SK., 1392 NOLU SK., 1393 NOLU SK., 1394 NOLU SK., 1395 NOLU SK., 1396 NOLU SK., 1397 NOLU SK., 1398 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 5019 NOLU, 5019 NOLU SK., 5020 NOLU, 5020 NOLU SK., ANKARA CD., ARAR SK., BURCU SK., DÜZGÜN SK., GAZELLER, GAZELLER CD., GONCA SK., GONCA_1, GÜZELLER SK., MİMOZA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 00:30-01:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 1414-, 1417 KÜME EVLER, 1419 KÜME EVLER, 1420 KÜME EVLER, 1421 KÜME EVLER, 1422 KÜME EVLER, 1479 KÜME EVLER, 1480 KÜME EVLER, 1481 KÜME EVLER, 1482 KÜME EVLER, 1483 KÜME EVLER, 1484 KÜME EVLER, 1485 KÜME EVLER, 2291 KÜME EVLER, 2292 KÜME EVLER, 2296 KÜME EVLER, 3037 NOLU SK., 3047 NOLU SK., 3050 NOLU SK., 3063 NOLU SK., 3067 NOLU SK., 36. SK., M.CAHIT KIRAÇ, M.CAHİT KIRAÇ CD., SAHRA CD., ŞEHİT ÇETİN USLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1066 NOLU, 1066 NOLU SK., 1068 NOLU, 1071 NOLU SK., 1072 NOLU, 1072 NOLU SK., 1075 NOLU SK., 1076 NOLU SK., 747 NOLU SK., BEYKALFA SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERMAN, DERMAN SK., HACI BAYRAMLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK, HIZIRTEPE, SIRINEVLER mahallelerinde 380 NOLU SK., 383 NOLU SK., ACARLI, ADNAN MENDERES CD., AKDAL, AKDAL SK., AYRI SK., AYVALI, AYVALI SK., BAGCILAR SK., BAĞCILAR SK., BAHAR EVLER İÇİ YOLU, BARBAROS SK., DOGRU, DOĞRU SK., DOLUNAY ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DÖNMEZ SK., DR.AYDIN SK., ERKIN, ERKİN SK., FIGEN SAKALLIOGLU, FIGEN SAKALLIOGLU CD., FİGEN SAKALLIOĞLU CD., GÖREN SK., HELVACI SK., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA SK., KIŞLA CD., KIZÇEŞME SK., KORU, KORU SK., KÖKSAL SK., M.IŞIK SK., MAYA SK., ORHANGAZİ CD., SERDAROĞLU SK., SGK SAKARYA İL MÜDÜRLÜĞÜ, SON SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK., YAKA, YAKA SK., YAŞMAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAFIBEY, SAFİBEY mahallelerinde SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, HIRKA, IHSANIYE, TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1301., 1504., 1506., 1507., 1508., 3352., AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ESME_1, EŞME, GEYVE TARAKLI, HIRKA, KURUÇAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 1858., 2503., 2901., 2902., 3604., 3607., 3854., 3856., 3857., 4052., 4052. SK., 4053., 4054., 4061., 4064., BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, ESKI KIZILKAYA, ESKİ KIZILKAYA SK., FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., GARASLAR, İsimsiz79, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK., ÖRENCIK, ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SAÇLIK, SAÇLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERIYE, CAFERİYE mahallelerinde BEYOGLU/2, BEYOĞLU, CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE/2, MERKEZ/3, TATLICAK, TOKİ ORTAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLA mahallelerinde 315, 318 SK., 319 SK., 320 SK., 321, 321 SK., 322 SK., 323, 323 SK., 324 SK., 325, 325 SK., 326 SK., 327., 327. SK., 328., FATİH SULTAN MEHMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZAR, YENI mahallelerinde 1015., BEKTAŞI SK., CAN, DERE SK., DERE_11 SK., FINDIKLIK EVLERİ(3), GÖKÇE HATUN, GÖKÇE HATUN CD., GÜLİSTAN SK., KÖROĞLU, MEHMET AKIF ERSOY, SARMASIK/3, SARMAŞIK SK., SEHIT TUFAN KANSUVA CD., YENİ CAMİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLA mahallelerinde 306 SK., 337 SK., EVREN SK., EYÜP SULTAN SK., FATİH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, HIZAR, YAYLA mahallelerinde 505 SK., 505., 512. SK., 541., 608., 635., 639., ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ALİ FUAT CEBESOY, ÇELİK, DEDEKORKUT, DEDEKORKUT SK., DEFNE, DEFNE SK., DENIZDAGI, DENIZDAGI/1, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI/1, DENİZDAĞI/2, DUTLU SK., ERENLER SK., EVLIYA EVREN, EVLİYA EVREN, FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), HACI MEHMET ŞIK PARKI İÇİ YOLU, HUNLUBEY SK., KENAN TURAL CD., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖROĞLU SK., KUDÜS, KUDÜS SK., MIMAR SINAN SK., MIMAR SINAN/2, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN SK., MİMAR SİNAN/1, MİMAR SİNAN/2, NENE HATUN, NENE HATUN SK., NİNE HATUN SK., ORHANBEY, ORHANBEY CD., SAHILYOLU, SAHIN BEY, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, SELÇUKBEY, SELÇUKBEY SK., ŞAHİN BEY SK., ŞEHİT TUNCAY ALTAY SK., ŞHT.TUNCAY ALTAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde 57 NOLU, ADİL SK., HÜRRIYET CD., KANUN SK., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, YESILTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPE mahallelerinde AÇMA, YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN mahallelerinde 6042 SK., 6044 SK., 6046, 6050, 6050 SK., 6055 SK., 6056 SK., 6057 SK., 6075 SK., 6077 SK., AKŞEMSETTİN CD., BAĞLAR CD., ÇINARPARK SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1179, 1179 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1240, 1240 SK., 1244, 1244 SK., 1286 SK., ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde 665. SK., 718. SK., 720. SK., 727., 727. SK., 728. SK., 729. SK., ARDIÇ SK., CEMRE SK., EYÜP SK., GÜRCAN SK., KADEM, KARTAL, KİRİŞHANE, KİRİŞHANE CD., LİMONLU SK., SAKLI, SAKLI SK., UĞUR SK., ÜSTÜN SK., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1510. SK., 2028, 2068 SK., 2147, 2187 SK., 2188, 2188 SK., 2197, 2197 SK., 2223 SK., 2224, 2224 SK., 2225 SK., 2226 SK., 2227, 2227 SK., 2228, 2228 SK., 2229, 2229 SK., 2233, 2233 SK., 2237 SK., 2238 SK., 2239, 2239 SK., 2243 SK., 2244 SK., 2245, 2245 SK., 2246 SK., 2247 SK., 2254 SK., 2260, 2260 SK., 2261, 2262 SK., 2267 SK., 3504, ABDURRAHMAN GÜRSES, ABDURRAHMAN GÜRSES CD., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, BACIKÖY, HAYRETTIN, ISABALI, İSABALI, MEKECE, PINARLI, SEYHVARMAZ mahallelerinde AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., BACIKÖY/16, BACIKÖY/19, BACIKÖY/9, HAYRETTIN/10, ISABALI, ISABALI-, ISABALI/5, İSABALI SK., MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/12, MEKECE/28, MEKECE/3, MEKECE/5, PINARLI, PINARLI/1, SEYHVARMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BACIKÖY mahallelerinde BACIKÖY/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, BACIKÖY, EĞRİÇAY, MEKECE, PINARLI, SEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI BILECIK YOLU, AHILER, AHILER/2, BACIKÖY SK., BACIKÖY/6, EGRIÇAY, EĞRİÇAY SK., HAYRETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, MEKECE/22, MEKECE/25, PINARLI/7, SEYHVARMAZ/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, HAYRETTIN, HAYRETTİN, KARAPINAR, ORUÇLU, PASALAR, PAŞALAR mahallelerinde 22. SK., 23. SK., 26. SK., ADAPAZARIBILECIK YOLU, CUMHURIYET, GAZİ OSMAN PAŞA CD., HAYRETTIN, HAYRETTIN/1, HAYRETTIN/11, HAYRETTIN/12, HAYRETTIN/2, HAYRETTIN/4, HAYRETTIN/8, HAYRETTİN KÖYÜ YOLU, HAYRETTİN SK., KARAPINAR, KARAPINAR SK., KARAPINAR/11, KARAPINAR/2, KARAPINAR/3, KARAPINAR/6, KARAPINAR/8, KORTEPE CD., MERKEZ/11, ORHANGAZI, ORHANGAZI CD., ORUÇLU, ORUÇLU SK., PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ İÇ YOLU, SEDAT ERYIGIT, SEDAT ERYIGIT CD., SEDAT ERYIGIT/1, SEDAT ERYIGIT/10, SEDAT ERYIGIT/5, SEDAT ERYİĞİT CD., SILA, TÜRKMEN SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER/4, ZIYA PASA, ZIYA PASA/7, ZIYARET, ZİYA PAŞA CD., ZİYARET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇÇILAR, AHILAR, AKÇAKAYA, BACIKÖY, BAKACAK, ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ESKIYAYLA, ESKİYAYLA, GONCA, HÜSEYINLI, HÜSEYİNLİ, KADIKÖY, KEMALIYE, MEKECE, PINARLI, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADAPAZARI İZNİK YOLU, AGAÇÇILAR, AĞAÇÇILAR SK., AHİLER KÖY YOLU, AKÇAKAYA, AKÇAKAYA SK., AKÇAKAYA/10, BACIKÖY, BACIKÖY YOLU, BACIKÖY/1, BACIKÖY/7, BAKACAK, BAKACAK SK., BAKACAK/1, BAKACAK/5, ÇILEKLI, ÇILEKLI/1, ÇILEKLI/2, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., ESKIYAYLA, ESKIYAYLA/5, ESKIYAYLA8, ESKİYAYLA KÖYÜ YOLU, ESKİYAYLA SK., HÜSEYINLI, HÜSEYINLI SK., HÜSEYINLI/2, HÜSEYINLI/6, HÜSEYİNLİ SK., KADIKÖY, KADIKÖY/3, KEMALIYE, KEMALIYE/1, KEMALIYE/12, KEMALIYE/13, KEMALIYE/2, KEMALIYE/3, KEMALIYE/4, KEMALIYE/5, KEMALIYE/7, KEMALIYE/8, KEMALİYE SK., MEKECE/13, MEKECE/21, MERKEZ/12, MERKEZ/15, MERKEZ/8, MERKEZ/9, MESRURİYE KÖYÜ YOLU, ORMAN YOLU, PINARLI KÖYÜ YOLU, PINARLI SK., PINARLI/4, PINARLI/5, PINARLI/8, SEYHVARMAZ/1, SEYHVARMAZ/28, ŞEYHVARMAZ KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEYHVARMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, CIHADIYE, CİHADİYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, FEVZIYE, FEVZİYE, KOZAN, ÖZBEK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 1, ABDULLAH ATEŞ SK., AKHISAR, AKHİSAR SK., ANKARA, AYDIN, AYDINLIK, BALABAN SK., BEREKET SK., BOZÖREN SK., BUHARA SK., CAMII ARASI SK., CAMİİ ARASI SK., CIHADIYE, CIHADIYE- SK., CIHADIYE/100, CIHADIYE/11, CİHADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, CİHADİYE SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/2, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇAYIROVA, ÇAYIROVA KÜME EVLER, DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, DUMLUPINAR, DUMLUPINAR SK., ERGENEKON CD., ESTERGON, ESTERGON SK., ETİ SK., FATİH CD., FATMA HANIM, FATMA HANIM SK., FATMACIK, FATMACIK SK., FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/13, FEVZIYE/14, FEVZIYE/3, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZIYE/6, FEVZIYE/7, FEVZİYE SK., GEDİZ SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/1, GÖREDENLER/2, GÜNES, HATİP SK., IRMAK, ISTASYON, ISTASYON CD., İsimsiz139, İSTASYON CD., KAAN SK., KANTAR SK., KIREMITLIK, KOCATEPE SK., KOSOVA SK., KOZAN SK., LOJMANLAR SK., MENEKSE SK., MORU, MORU SK., MOTEL SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., MURADİYE CAMİ, NEHİR SK., NIGBOLU SK., NUR, NUR SK., ORHUN SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., ÖZBEK/4, ÖZBEK/8, PETEK SK., PLEVNE SK., PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUGCU, PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUĞCU, RAY SK., REİS SK., SAKARYA SK., SALİH SK., SANTRAL SK., SELANİK SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SÜMER SK., ŞEHİT ONB. ŞÜKRÜ ÇETİN SK., TUNA SK., TURGUTLU SK., UZUN, UZUN SK., VARNA SK., YAĞMUR SK., YESIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, AKINCILAR SK., ALADDİN SEZER CD., BİLGE SK., BOTANIK, BOTANİK SK., CELALETTİN ÇELİK SK., CENGİZHAN SK., ÇETİN SK., DESTAN SK., DOLAMAÇBASI, DR. SERDAR SERDAROGLU, EDALI SK., EGITIM, EGITIM SK., EĞİTİM SK., EKİN SK., EMEK, EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESER SK., ETHEM EFENDİ SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., FARABİ SK., FOTO, FOTO SK., GELİŞİM SK., GEVGİRLİ SK., GÖNÜL SK., GÜLÜMSER SK., GÜRBÜZ SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ SK., IMAR, IMREN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., İMAR SK., İMREN SK., KARDEŞ SK., KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., KESER SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., MEHMET AKİF CD., METEHAN, METEHAN CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., MOLLA FENARİ SK., MÜEZZİNZADE SK., NAR AGACI-, NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., OĞUZHAN SK., ORUÇ REİS SK., ÖMER SEYFETTIN SK., ÖMER SEYFETTİN SK., PROF. DERYA DINÇER, PROF. DERYA DİNÇER CD., REFET BELE SK., SAİT FAİK SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL D, SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, SOMUNCUBABA SK., ŞERAFETTİN ÇELİK SK., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS SK., YAHYA KEMAL CD., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZIYA GÖKALP, ZIYA GÖKALP CD., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 15 Şubat Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAPINAR, ÇAMTEPE, DUMAN, HACIALILER, HACIALİLER, HACIMURAT, IÇDEDELER, PIRLER, ULUCAMII, ULUCAMİ, YENIDOGAN, YENIKÖY, YENİDOĞAN, YENİKÖY, YUSUFBEY mahallelerinde 204, 209, ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKÇAPINAR, AKÇAPINAR KÖYÜ YOLU, AKÇAPINAR SK., ALT RÜSTIYE, ALT RÜŞTİYE SK., ALTIN, ALTIN SK., AYDIN SK., CUMHURİYET MEYDAN, CUMHURİYET MEYDANI, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ SK., ÇAMTEPE SK., ÇIFTLIK SK., DERVISLER, DUMAN, EVLİYA ÇELEBİ CD., FATIH CD., FEVZI ÇAKMAK CD., FIDAN SK., FİDAN SK., GEVYA GÖYNÜK YOLU, GEVYE TARAKLI YOLU, GÖL PAZARI CD., GÖLPAZARI TARAKLI YOLU, GÖYNÜK TARAKLI YOLU, GÜL SK., GÜLVEREN YOLU, H. SELİM ÖZEL SK., HACIALILER, HACIALİLER SK., HIDIRLIK, HIDIRLIK SK., HILAL, HILAL KÜME EVLER, HISAR SK., HİLAL KÜME EVLER, HİSAR SK., IÇDEDELER, IGDELIK, İÇDEDELER, İĞDELİK CD., KADILAR, KADILAR CD., KARAAHMETLER KÖYÜ İÇ YOLU, KERVANYOLU, KESKIN, KIRATLI, KIRATLI SK., MEMISLER, MEZARLIK ARKASI, MEZARLIK İÇİ YOLU, MIMAR SINAN CD., NİSAN 17. SK., ORHAN GAZI ÇARSISI SK., ORHAN GAZİ ÇARŞISI SK., ÖZEN, PIRLER, PİRLER SK., ŞİMŞEK SK., TARAKLI AVDAN KÖYÜ YOLU, TARAKLI DERESİ 2, TARAKLI TÜRBE YOLU, TEPE SK., TERMAL, TERMAL CD., TÜRBE, TÜRBE SK., UĞURLU SK., USLU, ÜST RÜSTIYE, YENİ DOĞAN MAHALLESİ TOKİ KONU, YENİKÖY İÇ YOLU, YENİKÖY SK., YILDIRIM, YILDIZ SK., YUNUS PAŞA ÇARŞISI SK., YUSUFBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.