15 tabanca ele geçirildi! Adana'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 3 tutuklama
Adana’da silah ticareti yapan şüphelilere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda 8 kişi yakalanırken 15 silah ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan kişileri yakalamak için operasyon düğmesine bastı.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda özel harekat polisleri söz konusu şüphelilerin evlerinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Ardından şüphelilere ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
3 TUTUKLAMA
Şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmasında 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan 8 kişi emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken 1’i adli kontrol ile 4’ü de savcılıktan serbest kaldı.
Etiketler: #Adana #silah ticareti #silah
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