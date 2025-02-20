Adana’da silahlı şaka kanlı bitti: Tabancasını boynuna dayayan kişi ağır yaralandı

Adana’da arkadaşlarıyla silahla şakalaşan 40 yaşındaki Arif Y., tabancasının kazara ateş alması sonucu boynundan vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Adana’da silahlı şaka kanlı bitti: Tabancasını boynuna dayayan kişi ağır yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 16:22

Adana’nın Seyhan ilçesinde, elindeki ruhsatsız tabanca ile arkadaşlarıyla şakalaşan Arif Y., silahı boynuna dayadı. İddiaya göre, elinde ruhsatsız tabanca bulunan 40 yaşındaki Arif Y., av tüfekli iki arkadaşıyla silahla şakalaşmaya başladı. Önce arkadaşlarına doğrulttuğu tabancayı daha sonra kendi boynuna dayayan Arif Y., silahın kazara ateş almasıyla ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Arif Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Arif Y.’nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arif Y.’nin yanında bulunan iki arkadaşını gözaltına aldı. Polis ekipleri, olayda kullanılan tabanca ile iki av tüfeğine el koydu. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan olay anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Arif Y.’nin önce tabancasını arkadaşlarının başına ve göğsüne doğrulttuğu, ardından boynuna dayadığı ve silahın ateş almasıyla yere yığıldı


Etiketler: #Adana #silah

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