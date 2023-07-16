15 Temmuz anma gününde "Fazla uzattın yeter" çıkışı!

Yayınlanma: 16.07.2023 - 12:01

Güncelleme: 16.07.2023 - 12:01

İzmir Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Konak Meydanı'nda bir dizi etkinlik düzenledi. Program kapsamında AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, DSP İzmir İl Başkanı Sedat Anavatan, Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, HÜDA PAR İzmir İl Başkanı Mehmet Tayyip Duran sahneye davet edildi.

SİVASLI: YARIN YİNE MUHALEFET EDERİZ

Programda başkanlar tek tek konuşma yaparken, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, "15 Temmuz'da bu meydanda mücadele eden genç kardeşimizi bugün de milletvekili olarak bu meydanda gördük. Sizi övüyorum ama yarın yine muhalefet ederiz" diye konuştu. Sivaslı, Ahmet Davutoğlu ve diğer partililerin selamlarını İzmir halkına ilettikten sonra "Lafı fazla uzattım biliyorum ama selamlar üzerimde kalsın istemiyorum" ifaderi üzerine sahnede yanında bulunan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, eliyle Sivaslı'ya "Fazla uzattın yeter, yeter, bu kadar yeter" çıkışında bulundu.

Sivaslı ise Şahin'in çıkışına gülümsemeyle karşılık verdi.