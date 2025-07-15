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15 Temmuz anmasında CHP’ye yer vermediler…

15 Temmuz anmasında CHP’ye yer vermediler…

15.07.2025 21:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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15 Temmuz anmasında CHP’ye yer vermediler…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, 15 Temmuz şehitlerini anmak için Özel Harekat Daire Başkanlığı’na gittiklerini ancak protokolde CHP’ye yer verilmediğini açıkladı. Bakan, “Şehitlerimizi CHP olarak burada ayakta anacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde partisinin Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na giderek şehitleri anmak istediğini ancak protokolde isimlerinin yer almadığını açıkladı.

Bakan, yaptığı video paylaşımında, “Cumhuriyet Halk Partisi adına, 15 Temmuz şehitlerini anmak için Ankara Özel Harekat'a geldik. Ancak protokol listesinde ismimiz yok” dedi.

CHP'nin resmi davet listesinde yer almamasına tepki gösteren Bakan, “Şehitlerimizi bu şekilde, CHP olarak, ayakta anacağız” ifadelerini kullandı. Devletin protokol anlayışını eleştiren Bakan, “Bunların protokol, devlet anlayışı, milli birlik ve beraberlik anlayışı bu kadar” diyerek tepkisini dile getirdi.

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