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15 Temmuz'da borsa açık mı? Bugün borsa kapalı mı?

15 Temmuz'da borsa açık mı? Bugün borsa kapalı mı?

15.07.2025 09:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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15 Temmuz'da borsa açık mı? Bugün borsa kapalı mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki, 15 Temmuz'da borsa açık mı? Bugün borsa kapalı mı?

15 Temmuz 2025 Salı günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da borsa açık mı? Bugün borsa kapalı mı?

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI/KAPALI MI?

15 Temmuz 2025 Salı günü, resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için Borsa İstanbul kapalı olacak. Bu tarihte borsa seansları yapılmayacak, hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer sermaye piyasası araçlarında alım-satım işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca takas ve ödeme işlemleri de durdurulacak.

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