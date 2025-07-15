15 Temmuz 2025 Salı günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da borsa açık mı? Bugün borsa kapalı mı?

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI/KAPALI MI?

15 Temmuz 2025 Salı günü, resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için Borsa İstanbul kapalı olacak. Bu tarihte borsa seansları yapılmayacak, hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer sermaye piyasası araçlarında alım-satım işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca takas ve ödeme işlemleri de durdurulacak.