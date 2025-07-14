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15 Temmuz'da eczaneler açık mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu?

15 Temmuz'da eczaneler açık mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu?

14.07.2025 12:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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15 Temmuz'da eczaneler açık mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte, eczanelerin çalışma saatleri yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 15 Temmuz'da eczaneler açık mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu?

Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 15 Temmuz'un bu yıl Salı gününe denk gelmesiyle birlikte, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da eczanelerin açık olup olmadığı merak edildi. Peki, 15 Temmuz'da eczaneler açık mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu?

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15 TEMMUZ'DA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz 2025 Salı günü, resmi tatil nedeniyle tüm eczaneler kapalı olacak, sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Vatandaşlar, bulundukları il ve ilçedeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet veya ilgili eczacı odalarının web siteleri üzerinden öğrenebilir.

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