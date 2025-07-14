Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 15 Temmuz'un bu yıl Salı gününe denk gelmesiyle birlikte, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da eczanelerin açık olup olmadığı merak edildi. Peki, 15 Temmuz'da eczaneler açık mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu?

15 TEMMUZ'DA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz 2025 Salı günü, resmi tatil nedeniyle tüm eczaneler kapalı olacak, sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Vatandaşlar, bulundukları il ve ilçedeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet veya ilgili eczacı odalarının web siteleri üzerinden öğrenebilir.