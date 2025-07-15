15 Temmuz'da zorla darbe bildirisini okumuştu: Spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı

Darbe girişimi gecesi, FETÖ’cü askerler tarafından TRT stüdyosuna zorla götürülen spiker Tijen Karaş, o anları daha sonra yaptığı açıklamalarda “Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım, sağlığım gitti” sözleriyle tarif etmişti.

Bildiriyi okumaya zorlanmasının ardından bir anda milyonlarca kişi tarafından tanınan Karaş, ekranlardan uzaklaştı.

Darbe girişimi sonrası uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan Karaş, o geceyi seminerler ve sosyal medya paylaşımlarıyla anlatmaya devam etti. Karaş, spikerlik mesleğini bırakarak kişisel gelişim alanında yeni bir kariyer inşa etti.

Türkiye’nin çeşitli illerini dolaşarak seminerler veren Karaş, 15 Temmuz’da yaşadığı travmatik deneyimi ve sunuculuk mesleğine dair bilinmeyenleri katılımcılarla paylaşıyor.

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTMENİ OLDU

Darbe girişiminin ardından ekranlardan uzaklaşan Tijen Karaş, artık kişisel gelişim eğitmenliği yapıyor. Karaş Türkiye'yi şehir şehir dolaşarak kişisel gelişim zirvelerinde eğitmen olarak sahne alıyor.

"SAĞLIĞIM GİTTİ"

Geçmişte yaptığı bir açıklamada 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Karaş, o anları şöyle özetledi:

"Hala soruluyor gerçekten silah dayadılar mı, ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık! Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım! Sağlığım gitti. Çok şükür ağır ceza aldılar. Beter olsunlar. Allah bir daha yaşatmasın! Şehitlerimize rahmetle."