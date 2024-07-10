15 Temmuz’da toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüzde 50 indirimli olacak. İZBAN ise ücretsiz hizmet verecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.07.2024 - 09:17
15 Temmuz’da toplu ulaşım yüzde 50 indirimli
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüzde 50 indirimli ulaşım sağlanacak. 

İZBAN ÜCRETSİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.


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