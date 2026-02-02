15 yaş altına sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışmayı Meclis'te AKP grubuna sundu. Peki, 15 yaş altına sosyal medya yasağı geldi mi? Sosyal medya yasağı tasarısı içeriği ne?

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI GELDİ Mİ?

Bakanlık çalışmasında sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının en az 15 olması, 15 yaşını doldurmayan çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesi teklifi yer alıyor.

Yaş sınırının uygulanabilmesi için platformlara etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğü getirilecek.

SOSYAL MEDYA YASAĞI TASARISI İÇERİĞİ NE?

Çevrim içi oyunlar için genel bir yaş yasağı öngörülmezken, yaşa göre derecelendirme sistemi zorunlu hale getirilecek. Çocukların yalnızca kendi yaş gruplarına uygun oyunlara erişebilmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla dijital bağımlılık ve uygunsuz içerik risklerinin azaltılması amaçlanıyor.