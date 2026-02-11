15 yaş altına sosyal medya yasağı: Oyun platformları kapatılacak mı?

TÜBİTAK bünyesinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyanın çocukların psikososyal gelişimini doğrudan etkilediğini belirterek kapsamlı bir model üzerinde çalıştıklarını açıkladı.



Bir yılı aşkın süredir İngiltere ve Avustralya örneklerini incelediklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, 15 yaş altına yönelik bir sosyal medya düzenlemesinin gerekli ve elzem olduğu kanaatine vardık" dedi.

"OYUNLARI KAPATMAK GİBİ BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Düzenleme haberlerinin ardından gençlerin en çok sorduğu "Oyunlar yasaklanacak mı?" sorusuna da değinen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Genç kardeşlerime açık ve net şekilde söyleyeyim: Hayır. Oyunları kapatmak, toptan yasaklamak gibi bir gündemimiz yok. Bazı çevrelerin bilinçli şekilde oluşturduğu dezenformasyona teslim olmayacağız. Gençlerin kaygıları üzerinden algı oluşturulmasına izin vermeyeceğiz."

OYUN PLATFORMLARINDA "YASAL TEMSİLCİ" VE "YAŞ DERECELENDİRMESİ" DÖNEMİ

Bakan Göktaş, yasak yerine denetim ve muhataplık mekanizmalarının güçlendirileceğini vurguladı.



Yeni modelin detaylarına dair şu bilgileri paylaştı:

Yasal Temsilci Şartı: Yurt dışı kaynaklı oyun platformlarında kullanıcı haklarını korumak için ulaşılabilir bir yasal temsilci zorunluluğu getirilecek.

Yaş Derecelendirmesi: Oyunların hangi yaş grubuna uygun olduğu önceden derecelendirilerek sunulacak.

Hızlı Çözüm: Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında süreci hızlı ve sonuç alıcı yürütecek bir düzen kurulacak.