15 yaşındaki çocuğu istismara maruz bırakan şahıs tutuklandı

Çanakkale'de işyeri sahibi M.Ç. (43), yanında çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu kamera görüntüsüyle tespit edilerek tutuklandı.

DHA
05 Mart 2022 Cumartesi, 16:05
15 yaşındaki çocuğu istismara maruz bırakan şahıs tutuklandı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde M.Ç., yanında çalışan kız çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktı. 

Kız çocuğunun istismarı ailesine anlatmasıyla babası, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, M.Ç. hakkında şikayetçi oldu. 

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma başlatan polis, işyerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, kız çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığı tespit edilen M.Ç., gözaltına alındı. 

TUTUKLANDI

Polis tarafından Emniyet'e getirilen M.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 


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