15 yaşındaki çocuğu istismara maruz bırakan şahıs tutuklandı
Çanakkale'de işyeri sahibi M.Ç. (43), yanında çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu kamera görüntüsüyle tespit edilerek tutuklandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde M.Ç., yanında çalışan kız çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktı.
Kız çocuğunun istismarı ailesine anlatmasıyla babası, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, M.Ç. hakkında şikayetçi oldu.
GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma başlatan polis, işyerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, kız çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığı tespit edilen M.Ç., gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Polis tarafından Emniyet'e getirilen M.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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