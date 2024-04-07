15 yaşındaki çocuğun çarptığı motosikletli hayatını kaybetti!

Antalya'da 15 yaşındaki K.Ü.'nün kamyonla çarptığı 30 yaşındaki motosikletin sürücüsü Tolunay Tatar, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 14:12
15 yaşındaki çocuğun çarptığı motosikletli hayatını kaybetti!
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı’nda dün saat 18.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 15 yaşındaki K.Ü. yönetimindeki kamyon, ara sokaktan caddeye hızla çıkarak, Tolunay Tatar'ın (30) kullandığı plakalı motosiklete çarptı. 

SAATLER SONRA TESLİM OLDU

Kazanın ardından K.Ü., kamyonu bir ağacın altına bırakarak kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Tolunay Tatar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Belek'te bir otelde başladığı işinden eve dönerken hayatını kaybeden Tatar'ın yakınları, gözyaşı döktü. 

Tatar'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyonu bırakıp kaçan K.Ü. ise saatler sonra Demircikara Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

 


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