Bir aile yok olmuştu... Kazada ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi

Yayınlanma: 06.04.2024 - 16:06

Güncelleme: 06.04.2024 - 16:07

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda özel harekat polisi olarak görev yapan Batuhan Akar (33), dün bayram tatilini memleketinde geçirmek üzere eşi Halime (32) çocukları Tunahan (7) ve Umay Akar (3) ile birlikte Malatya'ya doğru yola çıktı.

Batuhan Akar'ın kullandığı 44 BA 255 plakalı otomobil, Bozova ilçesi yakınlarında bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şerit değiştirerek karşı yönden gelen İ.H.Y.'nin kullandığı 33 BDJ 92 plakalı kamyonla çarpıştı.

KURTARILAMADILAR

Polis memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar kaza yerinde, çocukları Tunahan ve Umay Akar ise kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Akar ailesinin fertlerinin cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından memleketi Malatya'ya götürüldü. Akar ailesi için Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, polis memurları ile Akar ailesinin yakınları katıldı.

Kılınan namazın ardından polis memuru, eşi ve çocuklarının cenazeleri yan yana toprağa verildi.