9 araçlı zincirleme kazada ilginç görüntü: Araçlar üst üste çıktı

Bayram tatili sebebi ile yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen 9 araçlı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. İki aracın üst üste çıktığı kazayı görüp şaşkınlığını gizleyemeyenler dönüp bir daha baktı.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 16:17
9 araçlı zincirleme kazada ilginç görüntü: Araçlar üst üste çıktı
Abone Ol google-news

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen yurttaşlar dün akşam itibarıyla yola çıkmaya başladı.

Bu sebeple Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Otoyolda yoğunluğun yaşandığı Hendek ilçesi geçişi Kalayık mevkisi Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

9 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebi ile bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ile normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan zincirleme kazada bir cipin arkadan çarptığı 57 HA 178 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilin, cipin üzerine çıkması ise şaşkınlık oluşturdu.


zincirleme trafik kazası haberleri zincirleme kaza haberleri zincir haberleri Anadolu Otoyolu haberleri trafik kazası haberleri Trafik kaza haberleri Trafik haberleri

İlgili Haberler

Köprülü kavşakta 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Köprülü kavşakta 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Bolu'da zincirleme trafik kazası...3 kişi yaralandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası...3 kişi yaralandı
Diyarbakır’da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li trolün canlı yayınında İmamoğlu’na ölüm tehdidi! ‘Onu yaşatmayız’

AKP’li trolün canlı yayınında İmamoğlu’na ölüm tehdidi! ‘Onu yaşatmayız’
Haftalık fiyatlar cep yakıyor! Lüks villalara bayram ilgisi

Haftalık fiyatlar cep yakıyor! Lüks villalara bayram ilgisi
Yerel seçimin ardından AKP'den flaş karar! 4 tane kurulacak...

Yerel seçimin ardından AKP'den flaş karar! 4 tane kurulacak...
Tuvaleti görenler şoke oldu! Şafak Sezer evinin kapılarını MasterChef yarışmacılarına açtı

Tuvaleti görenler şoke oldu! Şafak Sezer evinin kapılarını MasterChef yarışmacılarına açtı
Sabah programları yine gündemde... Dadı Meryem 'çocuk katili' çıktı: Hapisten çıktıktan sonra 'cinsiyet' değiştirmiş

Sabah programları yine gündemde... Dadı Meryem 'çocuk katili' çıktı: Hapisten çıktıktan sonra 'cinsiyet' değiştirmiş
Hasan Dağı eteklerinde bahar güzelliği: ‘En renkli bahar mevsimini yaşıyoruz’

Hasan Dağı eteklerinde bahar güzelliği: ‘En renkli bahar mevsimini yaşıyoruz’
Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı

Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı
5 Nisan 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sıralaması

5 Nisan 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sıralaması