15 yaşındaki Sudenaz 'işe gidiyorum' diye evden çıktı, 11 gündür haber alınamıyor!
Van’da işe gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Sudenaz Özgel’den 11 gündür haber alınamıyor.
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi’nde ikamet eden Sudenaz Özgel (15), 11 gün önce evden ‘işe gidiyorum’ diye çıktı.
Akşam eve dönmeyen çocuktan bir daha haber alınamadı. Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan çocuk için kayıp ihbarında bulunuldu.
Polisin arama çalışması başlattığı Sudenaz için aile de vatandaşlardan yardım bekliyor. Aile, kızlarını görenlerin polise veya 0 544 541 69 60 nolu telefona haber vermelerini istedi.
Etiketler: #Van #Sudenaz Özgel #kayıp çocuk
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC'nin yeni anketinde çarpıcı sonuç!
- Ankara'da sosyal medyada gündem olan düğün
- Erdoğan'a yapılan sunumunun ayrıntıları ortaya çıktı
- Bülent Arınç'tan 'İmamoğlu' çıkışı
- Türkiye'nin konuştuğu o çiftçiden yeni açıklama
- Kütahyalı'dan AKP'li Gökçek'e övgülerle veda
- Diploma iptalinde kritik gelişme!
- Hava kuvvetlerindeki turbun büyüğü
- Soylu'dan '20 milyon dolar' iddiasına yanıt
- Yastığa başını koyunca bile düşünen burçlar hangileri?