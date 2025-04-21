15 yaşındaki Sudenaz 'işe gidiyorum' diye evden çıktı, 11 gündür haber alınamıyor!

Van’da işe gitmek için evden çıkan 15 yaşındaki Sudenaz Özgel’den 11 gündür haber alınamıyor.

15 yaşındaki Sudenaz 'işe gidiyorum' diye evden çıktı, 11 gündür haber alınamıyor!
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İHA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 10:15

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi’nde ikamet eden Sudenaz Özgel (15), 11 gün önce evden ‘işe gidiyorum’ diye çıktı.

Akşam eve dönmeyen çocuktan bir daha haber alınamadı. Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan çocuk için kayıp ihbarında bulunuldu.

Polisin arama çalışması başlattığı Sudenaz için aile de vatandaşlardan yardım bekliyor. Aile, kızlarını görenlerin polise veya 0 544 541 69 60 nolu telefona haber vermelerini istedi.


Etiketler: #Van #Sudenaz Özgel #kayıp çocuk

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