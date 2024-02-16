15 yıl cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde hakkında 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli, jandarmanın dikkati sayesinde yakayı ele verdi.
Olay, geçtiğimiz gün Muratlı’nın Kırkkepenekli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşamüstü saatlerinde attıkları devriye esnasında bir şahsın hareketlerinden şüphelenen jandarma güçleri, şüpheli şahsın hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen şüpheli ekiplere zorluk çıkarmazken, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.
Öte yandan, suç ve suçlularla mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğine işaret edildi.
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