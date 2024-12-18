15 yıl hapisle aranıyordu: Cinsel saldırı hükümlüsü yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

15 yıl hapisle aranıyordu: Cinsel saldırı hükümlüsü yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 11:19

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından ’nitelikli cinsel saldırı’ suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. (51) isimli şahıs Ovacık Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

CEZAEVİNE KONULDU

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #saldırı #Cinsel saldırı

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