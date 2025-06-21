15 yıl sonra bir ilk... Ankaralılar seçti: Kuğulu Park'ta doğan beyaz kuğunun ismi belli oldu

Kuğulu Park’ta, iki hafta önce doğan yavru kuğu, parkın siyah ve beyaz kuğularından oluşan ailesine neşe kattı.

15 YIL SONRA BİR İLK…

15 yıl sonra gelen sevindirici gelişmenin ardından, Çankaya Belediyesi yeni yavru için Ankaralılardan isim önerisi aldı.





İSMİNİ ANKARALILAR SEÇTİ

Belediye, X, Instagram ve Facebook hesapları üzerinden başlattığı çağrıyla yüzlerce öneri topladı. Yapılan değerlendirme sonunda yavru kuğunun adı "Parla" olarak belirlendi.





Parkta hâlihazırda 3 beyaz kuğu, 10 siyah kuğu, 10 yaban ördeği ve 3 Pekin ördeği bir arada yaşıyor. Yeni doğan beyaz kuğu ise hem park görevlilerinin hem de veterinerlerin takibi altında.

Düzenli sağlık kontrolleri yapılıyor ve gelişimi titizlikle izleniyor. Ziyaretçilere, yavrunun sağlığı için kuğulara yiyecek bırakmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.