151 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi davasında ara karar: Sanıklar birbirini suçladı!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 13:42

Güncelleme: 26.12.2024 - 13:42

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin üç blokunun yıkılması sonucu 151 kişinin yaşamını yitirdiği 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Ali Babaoğlu, Hacı Mehmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Palmiye Sitesi'ne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu SEGBİS aracılığıyla, müteahhit Hacı Mehmet Ersoy mahkeme huzurda savunma yaptı. Sanık jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu ise duruşmaya katılmadı. Duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları katıldı.

"ADALET ENKAZ ALTINDA KALDI"

Müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Müşteki avukatları şunları söyledi:

"Adalet enkaz altında kaldı. Sadece Adana'daki Hasan Alpargün Apartmanı'nın da Hasan Alpargün'e olası kast'tan ceza verildi. Sanık Ali Babaoğlu, Palmiye Sitesi'nin hem yapı müteahhidi, hem statik proje müellifi, hem de fenni mesulüdür. Babaoğlu işini düzgün yapmamıştır ve ölümlere neden olmuştur. Babaoğlu, Palmiye Sitesi'ni insanlara mezar olarak satmıştır. Sanık Ali Babaoğlu'nun Kahramanmaraş'ta yaptığı diğer binalarda da ölümler olmuştur. Demek ki bu insan işini düzgün yapmamıştır. Sanık Ali Babaoğlu'ndan ek savunma alınarak olası kast'tan ceza verilmelidir."

SANIK TARAFLARI BİRBİRİNİ SUÇLADI

Tutuklu sanık Ali Babaoğlu, savunmasında sanık Hacı Mehmet Ersoy ile ortak olduğunu söyledi. Babaoğlu, dosyaya gelen yeni bilirkişi raporundaki aleyhine olan hususları da reddetti. Tutuksuz sanık Hacı Mehmet Ersoy, Palmiye Sitesi'ne ait belgelerdeki imzaların kendisine ait olmadığını, iftira atıldığını ileri sürdü.

MAHKEMEDEN ARA KARAR

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında tutuksuz olarak yargılanan müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'un tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Babaoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, sanık Hacı Mehmet Ersoy'un tutuklanmasına, sanık Ömer Tarakçıoğlu hakkındaki "adli kontrol" kararının devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 17 Şubat'ta görülecek.