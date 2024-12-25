Sait Bey Sitesi Davası’nda üçüncü bilirkişi Pamukkale’den: ‘Adil, şeffaf ve bilime dayalı rapor istiyoruz’

Yayınlanma: 25.12.2024 - 18:11

Güncelleme: 25.12.2024 - 18:11

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yapılmasına karşın saniyeler içerisinde yıkılan Sait Bey Sitesi Davası’nda yeni bilirkişi raporunun adresi Pamukkale Üniversitesi oldu.

Dosyasının üniversiteye yollanması sonrası Cumhuriyet’e konuşan kayıp yakını Nevres Akkaya, adil, şeffaf ve bilimsel rapor hazırlanması talebinde bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden verilen ilk raporda birçok kişinin asli kusurlu tespit edilirken beş kişilik bir heyet tarafından hazırlanan ikinci raporun birçok kişiyi aklama raporu olduğunu söyleyen Akkaya, “Bu raporda Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun yapı denetim şirketi sahibi kayınbiraderi H. Y. için devreye girdiğinin iddia edilmişti. Yalnızca müteahhit asli kusurlu gösterilmişti” dedi.

“İki raporda da asıl sorumlulardan olan belediye başkanının adının geçmiyor” vurgusu yapan Akkaya, sözlerine şöyle devam etti:

‘GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN’

“Değerli bilim insanlarının ellerini vicdanlarına koyarak ilime ve bilime dayalı 45 kişinin yaşama hakkının elinden alınmasına sebep olan usulsüzlüklerin ve binanın yıkılmasına sebep olan hususun ortaya çıkarılacağına inanmak istiyoruz. Bu adil raporun ardından da dosyamızdaki tüm sorumluların olası kast ile yargılanmasını bekliyoruz. Kamu personellerinin de sürece dahil edilmesini istiyoruz. Adalete olan inancımızla tam 22 aydır bunun için mücadele verdik ve artık mücadelemizin karşılığını Pamukkale Üniversitesi'nden gelecek raporla elde edeceğimizi düşünüyoruz.”