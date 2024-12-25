Sait Bey Sitesi Davası’nda yeni gelişme... Yedi kamu personelinden yalnızca ikisine izin: 'Karara itiraz edeceğiz'

Yayınlanma: 25.12.2024 - 14:24

Güncelleme: 25.12.2024 - 14:25

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde saniyeler içerisinde yıkılan ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği Sait Bey Sitesi Davası'nda önemli bir gelişme yaşandı.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılmasına karşın birçok usulsüzlük tespit edilen binaya ilişkin 7 kamu personelinin 5’i için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Kovuşturma yapılmasına yer yoktur” kararı verildi.

Karara gerekçe olarak “Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan bilirkişi raporunda soruşturma kapsamında hakkında tahkikat yürütülen yukarıda kimlik bilgileri belirtilen belediye görevlilerine kusur atfı yapılmadığı, şüphelilerin tahkikat konusu yapının yıkılmasında kusurlu olduklarına ilişkin bir delil elde edilmediği anlaşılmakla” ifadeleri yer aldı.

‘BURUK SEVİNÇ DE YARIM KALDI’

Sitenin yapımına statik projesi ve zemin etüdü onaylanmadan başlandığını ve 3,5 kat kaçak çıkıldığını belirten kayıp yakını Tuba Erdemoğlu, “Buna karşın 400 metre uzaklıkta bulunan belediyeden hiçbir müdahalede edilmedi” dedi.

Kamu personelinin yargılanması için 22 ay mücadele ettiklerini, Dulkadiroğlu Kaymakamlığının soruşturma izni vermediğini anımsatan Erdemoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Kaymakamlığın reddi üzerine Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine itiraz etmiştik ve itirazımız kabul edilmişti. Şimdi 7 kişiden 5’i hakkında verilen kararla buruk sevincimiz de kursağımızda kaldı. Ancak pes etmeyeceğiz ve tüm yasal haklarımızı kullanıp bu karara da itiraz edeceğiz.”