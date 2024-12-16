16 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:54

Güncelleme: 16.12.2024 - 09:54

SAKARYA ilinde 16 Aralık Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UĞURLU mahallelerinde 36009 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UGURLU mahallelerinde ASAGINEVRIN, AŞAĞINEVRİN, NEVRIN, NEVRİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK mahallelerinde 4001, 4003, 4005, 4006, 4007, İsimsiz122 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 40 SK., 5 NOLU_1, 6 NOLU CD., 62 SK., BELEDIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, BEKİRPAŞA, BÜYÜKESENCE, EPÇELLER, NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, ŞEYHKÖY, TABAKHANE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 26 NOLU CD., 53 NOLU SK., 58 NOLU SK., 59 NOLU SK., 60 NOLU SK., 64 NOLU SK., 65 NOLU SK., 67 NOLU SK., 69 NOLU, 70 NOLU SK., 72 NOLU SK., 80. SK., 8035 SK., 82 NOLU SK., BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., CUMHURİYET CD., D-100 YAN YOL, D-100 YANYOL, DEMİR SK., ESKİ TÜRBE CD., ESKİTÜRBE CD., İsimsiz158, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER CD., ŞEYHKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, BEKIRPASA, BOĞAZKÖY, BÜYÜKESENCE, ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞI FUADİYE, ÇAYBAŞIYENİKÖY, ÇINARDIBI, ÇINARDİBİ, DEGIRMENDERE, DİLMEN, DOĞANÇAY, EKINLI, EMIRLER, EMİRLER, HACIKÖY, HANLI MERKEZ, HOROZLAR, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KAMISLI, KAMIŞLI, KANLIÇAY, KARAÇOMAKLAR, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KISLAÇAY, KIŞLAÇAY, KOZLUK, KUMBAŞI, NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, TASLIK, TEPE, TUAPSALAR, TÜRKÇAYBASI, TÜRKÇAYBAŞI, YAZILI mahallelerinde 1101 SK., 1102 SK., 1103 SK., 14 NOLU CD., 1702, 1705, 1806, 2 NOLU, 24 NOLU CD., 305 NOLU, 308 NOLU SK., 32 NOLU, 33 NOLU, 36 NOLU, 37 NOLU, 37 NOLU SK., 40 NOLU, 42 NOLU, 43 NOLU, 49 NOLU SK., 5 NOLU CD., 509. SK., 52 NOLU SK., 602 SK., 603 SK., 6058 SK., 607 SK., 608 SK., 67, 704 SK., 801 SK., 801. SK., 802, 802. SK., 803 SK., 804 SK., 805 SK., 807 SK., 87 NOLU, 90 NOLU SK., 901, 901 KÜME EVLER, 901 SK., 902, 902 KÜME EVLER, 903 KÜME EVLER, 91 NOLU, 910 KÜME EVLER, 912, 915, 916, 918, 918 SK., 92 NOLU SK., 93 NOLU SK., 94 NOLU SK., 95 NOLU, 95 NOLU SK., AÇMA, ADA SANAYI, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ADİL SK., ALACUMA CD., ALANCUMA, ALANCUMA İLKOKULU, ARI, ARI SK., ATMACA SK., AYAN CD., BAYRAK, BÜLBÜL, ÇAYBASI CD., ÇAYBAŞI CD., ÇINARDIBI, ÇINARDIBI CD., ÇINARDİBİ CD., D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL CD., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEPREM PREFARBİK KONUTLARI İÇİ, DOĞANÇAY YOLU, EKINLI SK., EMIRLER, EMİRLER CD., EŞREF BİTLİS BULVAR, EŞREF BİTLİS CD., FATIH SULTAN MEHMET, FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FUADIYE CD, FUADİYE CD., GAZI, GAZİ CD., GENÇLER, GENÇLER SK., HACIKÖY MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HACILAR, HALİS TOPRAK CD., HÜRRIYET CD., IHLAMUR, KAMISLI, KAMIŞLI, KAMIŞLI CD., KANARYA, KANUN SK., KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KEMALIYE CD., KEMALIYE/4, KEMALİYE CD., KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KISLAÇAY1, KIŞLAÇAY SK., LEYLAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MEHMET AKIF, MEHMET AKIF CD., MERKEZ, MERKEZ4, MERKEZ7, MESUT SK., MEVLANA, MEVLANA SK., NEHIR, NEHİR CD., SEFA, SEFA SK., SÖGÜT, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK., TEPE2, TÜRBE CD, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ, YAZILI, YAZILI SK., YENİ SAKARYA, YÜKSEK SK., ZAFER_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, MEMNUNIYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BAYIR, BAYIR/1, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNIYE, MKS, MKS SK., ORTA/1, ORTA/11, ORTA/12, ORTA/2, POLAT CD., YESILTEPE/1, YILMAZER 1, YILMAZER CD., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA 1, BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ mahallelerinde ASLAN SK., ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., DİLEKLİ CD., GİRNE SK., İSTANBUL DERE CD., KAPTAN, KAPTAN SK., KUĞU SK., MUSADERE SK., SARAY, SARAY CD., YAPRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, YAZLIK mahallelerinde ADNAN MENDERES, BAHRİYELİ, ELVAN, KARABOĞAZ, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEKER, SEKER CD., ŞEKER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 196., 223., 227. SK., 3044. SK., 3074., 3075. SK., 3081., 3082., 3084., 3086., 3120., 3121., 3123. SK., 3130. SK., 3131., 3131. SK., 3132. SK., 3143. SK., 3144., 3144. SK., 3146. SK., 3153. SK., 3164., 3165., 3167. SK., 3168. SK., 3174. SK., 3193 SK., 32 EVLER CD., 44., 511 NOLU SK., 514 NOLU SK., 523 NOLU SK., 524 NOLU SK., 528 NOLU SK., 529 NOLU SK., 530 NOLU SK., 579 NOLU SK., 829., 837., 843. SK., 848. SK., 865. SK., 866. SK., ADAPAZARI GİRİŞİ-K16, ARABACI SK., BAŞKENT SİTESİ 1 İÇİ YOLU, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., BEYAZGÜL SK., CEMAL KAMACI SK., CEMRE ÇK. SK., CİHANGİR SK., DORUK SK., DOST SK., DURU SK., EREN SK., EVRİM SK., FABRİKA CD., FERAH 2 SK., FIDAN, FİDAN SK., GIRNE, GIRNE CD., GÜLAY, HAZAN 2, NIL SK., ORBAY SK., ÖZCAN ÇIKMAZI SK., PALMIYE SITESI, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SERHAT 2 SK., SIMSEK SK., ŞEHİT MESUT KAPLAN, ŞÜKRAN SK., TOYOTA EVLERİ MANOLYA BLOKLARI, UĞURLU SK., ULUDAĞ SK., UYGAR SK., ÜLKÜ SK., ÜNIVERSITE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 1. ARA SK., 2. CD., 362. SK., 364. SK., 366. SK., 368. SK., 391. SK., 397. SK., 399. SK., 531 NOLU, 532 NOLU, 549 NOLU, 554 NOLU, 559 NOLU, 560 NOLU, 562 NOLU, 562 NOLU SK., 564 NOLU SK., 570 NOLU SK., 571 NOLU SK., 572 NOLU SK., 573 NOLU SK., 574 NOLU SK., 708. SK., 709. SK., 710. SK., 749. SK., 750. SK., 751. SK., 753. SK., 754. SK., 809., 809. SK., 810. SK., 812. SK., 813. SK., 815. SK., 822. SK., 826. SK., 828., 830. SK., 836., 838., 842., 842. SK., 851., 863. SK., 921 NOLU SK., 922, AKÇAY SK., ALTINOLUK SK., AŞIK VEYSEL SK., AYKUT SK., BAĞLAR, BAHTİYAR SK., BAYIR SK., BUGDAY, BULUT, CENGIZ TOPEL, CİVELEK SK., ÇAMLI SK., ÇINAR ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, EFE SK., FENER SK., GENÇ SK., GİRDAP SK., GÜRPINAR SK., İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, KALENDER SK., KARDELEN SK., KAYAR SK., KIRISHANE CD., KOLEJ CD., KORUTÜRK, KUBİLAY SK., KUDRET, KUDRET SK., KULELİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, LALE, MALİ MÜŞAVİRLER SK., MALTEPE, MEHMET ZAHIT KOTKU, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN SK., MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, NEHİR SK., OGUZ., OĞUZHAN SK., OKUL SK., ÖDÜL SK., ÖNER, ÖNER SK., SEÇİL SK., SEHIT SINAN GÜMÜSTAS, SELIN, SERDİVAN CD., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., ŞEHİT SİNAN GÜMÜŞTAŞ SK., ŞHT.AHMET AKYOL SK., UZAY, VAGON SK., YAŞAR YEDEKÇİ SK., YAŞLI SK., YAYLA SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZERAFET SK., ZIYAPASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 20. CD., 4006., 4006. SK., 4014. SK., 4016. SK., 4017., 4017. SK., 4018. SK., 4019. SK., 4023., 4023. SK., 4026., 529., 530., 536., 559., 559. SK., GÜNEY, İNKO HOROZLU SİTESİ İÇİ YOLU, MEHMET AKİF ERSOY CD., SERDİVAN LİFE İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPAŞA mahallelerinde 180. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPAŞA mahallelerinde 182. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ŞEKER mahallelerinde 17. CD., 4009., 4010., 4010. SK., 4011. SK., 503., 503. SK., 504., 504. SK., 505. SK., 506., 507. SK., 508. SK., 511. SK., 512., 512. SK., 513. SK., 514., 514. SK., 515. SK., 516. SK., 517., 518. SK., 519. SK., 520., 520. SK., 521. SK., 523., 524. SK., 526. SK., 528., 538., 542 SK., 542., 544., 544. SK., 611., 612. SK., 615., 615. SK., 617., AKYÜZ EVLER İÇİ YOLU, BAĞLAMA SK., BAKIRCI SK., BESTEGÜL SK., BONCUK SK., BURAK, BURAK SK., CENGIZ SK., CENGİZ SK., ÇARK CD., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ÇIÇEK, ÇUKUR SK., DİVAN SK., DOGRAMACI, DOĞRAMACI SK., DOĞU SK., ERAY SK., ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., FARUK BENLI, FARUK BENLI SK., FARUK BENLİ SK., GELINCIK, GÜLSEREN SK., HAYAT EVLER İÇİ YOLU, HEYBETLI, HEYBETLİ SK., İLKAY SK., KAKTÜS SK., KARAGÖZ SK., KAŞIKÇI KONAKLARI İÇİ YOLU, KESER, KESER SK., KİLİM SK., KİRİŞHANE CD., KÜPELİ SK., MERT, MEZBAA SK., MUSTAFA OCAK, MUSTAFA OCAK SK., NAMIK KEMAL CD., NERGİS SK., SANLI, SEHIT MUSA KILIÇ, SEHIT YASIN YÜKSEL, SELVİ SK., SERDİVAN KONAKLARI İÇİ YOLU, ŞEHİT AYHAN AKTAŞ SK., ŞEHİT B.SOYBİLGİÇ SK., ŞEHİT MUSA KILIÇ SK., ŞEHİT YASİN YÜKSEL SK., ŞEHİTLER CD., ŞİMŞİR SK., ŞULE SK., TÜTER, TÜTER SK., UZUN, ÜNAL SK., VİLLA PARK İÇİ YOLU, YAZLIK CD., YAZLIK SK., YÜNCÜ, YÜNCÜ SK., YÜZDAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 158. SK., 162. SK., 164. SK., 166., 172. SK., 185., 189., 189. SK., 190., 191. SK., 194. SK., 197., 233., 235. SK., 3119., 3123., 3125., 3125. SK., 51. SK., 6. CD., ARABACI, ASIL, ASİL SK., ATALAY SK., CİHAN SK., CİHAT SK., ESENTEPE CD., ESENTEPE EVLERİ İÇİ YOLU, MEDENIYET, ÜNIVERSITE BINALARI 1-, ÜNİVERSİTE CD., YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 539. SK., 546 SK., 548. SK., 549. SK., 550. SK., 551. SK., 576. SK., 580., 580. SK., 582., 582. SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, KEMER SK., SERHAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE, MEKECE/3, MEKECE/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KARAPINAR mahallelerinde AÇELYA SK., ADALI SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ALP SK., AY, AY SK., CİVAN SK., ÇAGLAYAN, ÇAVUŞALİ SK., ENDER SK., FATIH, GÜRBÜZ SK., HANIMELİ SK., HÜSEYIN TÜRKER, HÜSEYIN TÜRKER SK., HÜSEYİN TÜRKER SK., KARACAOĞLAN CD., KARAPINAR, KAYMAKAM YÜKSEL BORAZANOGLU, KIREMITLIK, KONAK CAD.2.GEÇİT CD., KORTEPE, KORTEPE CD., MEŞALE SK., MUHARREM ÇOGAL/1, NECATİBEY SK., PARK SK., SAFAK SK., SANAYİ SİTESİ İÇ YOLU, SANAYİİ SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., ŞEHİT YILMAZ AKKANOĞLU SK., TALATPAŞA CD., VATAN CD., VATAN/2, YILDIZ SK., ZIYA PASA, ZİYA PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 10002, 10002 SK., 7046 SK., 7084 SK., 7089 SK., 7090, 7093 SK., 7096, 7096 SK., 7098 SK., 7101 SK., 7111 SK., 7112 SK., 7114 SK., 7115, 7115 SK., 7116 SK., 7117 SK., 7119, 7121 SK., 7124 SK., 7125, 7125 SK., 7130 SK., 7131 SK., 7132 SK., 7134, 7134 SK., 7135 SK., 7137 SK., 7139 SK., 7140 SK., 7141 SK., 7142, 7143, 7143 SK., 7145 SK., 7147, 7149 SK., 7151, 7151 SK., 7155, 7157 SK., 7159 SK., 7161 SK., 7163 SK., ÇEŞMELER SK., SEHIT M.ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, SALIHIYE, SALİHİYE mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI, D-140, FABRİKALAR CD., KÜÇÜCEK, KÜÇÜCEK CD., SAKARYA, SALIHIYE, SALIHIYE SK., SALİHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, KIRAN, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, ALT, ALT SK., ALT/4, ALT/6, AZAP, BARAJ, BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, DERVIS/2, DERVIS/4, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, KISA/1, KISA/2, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ/2_5, MERKEZ/57, MERKEZ_4, MERKEZ_94, MOLLA, Uavtede Yok, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVİYE mahallelerinde KADİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde GÖL YOLU, GÖLBAŞI, SEHER SK., TAŞ, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde DENİZ, GÜLEN SK., NUMAN, OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, OLGUN SK., SELİMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde EKİN, HASRET SK., KONAK, KÖKLÜ SK., LAVANTA, NEZIH, NEZİH, SELIMIYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAPTİLER mahallelerinde 334. SK., 337. SK., ABDİBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA mahallelerinde 201 SK., 206, 206 SK., 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216, 216. SK., 219, 222 SK., 222. SK., ÇİÇEKÇİ SK., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKİŞEHİR CD., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde ARİFİYE ANADOLU LİSESİ, BOGAZ, BOGAZ SK., BOĞAZ SK., BÜLBÜL SK., ÇESME, DOĞAN SK., ESIT, EŞİT/1, GENIS, GENİŞ, GÖL SİTESİ İÇİ YOLU, GÜVERCİN SK., HÜR, HÜR SK., HÜRRİYET, IŞIN SK., İBNİSİNA, KAHRAMAN SK., KEKLİK SK., KIRLANGIÇ SK., KUMRU, KUMRU SK., LEYLEK SK., MARTI, MARTI SK., MELEK SK., NUR, NUR SK., PANTER SK., PAZAR SK., SAKA, SAKA SK., SELIMIYE, SÜLÜN SK., ULU, YULAF, YULAF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 00:00-01:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AKÇAY, ARIFBEY, ARİFBEY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1012 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1024, 1024 SK., 130 SK., 286, SK., ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ADALET SK., ADİL, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AK, AKBAŞ SK., AKIN SK., ALTAY SK., ARAS SK., ASLI, AYBALA SK., BALKAYA, BALKAYA SK., BATUM, BAYRAKTAR SK., BİLECİK, BİLGİN SK., BULAN SK., BULUT SK., CAMI, CAMİLİ SK., CANAN SK., CEVHER, CEVHER SK., CEYHAN SK., CÖMERT SK., ÇAMLIK SK., ÇAVUŞOĞLU SK., ÇETİN CD., DAMLA, DEMIRYOLU, DEMIRYOLU CD., DENİZ SK., DERVİŞ, DERVİŞ SK., DERYA SK., DEVRAN, DISLI, DİCLE SK., DURMAZ, EKREM SK., ERMIS, GEÇIT, GEDIZ, GEDIZ SK., GIDER, GÖÇMEN, GÖKDELEN SK., GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GÜLBAHAR, GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLERYÜZ, GÜR SK., GÜVEN CD., HABIL, HABİL SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HAKAN, HAYAT, HIDAYET, HİDAYET SK., HİLMİ SK., HİSAR SK., HUZUR, IRMAK, IRMAK SK., İL ORMAN MESİRE YERİ, KALE, KALE SK., KAMELYA SK., KAMER SK., KAPI, KAVAKLI, KAVAKLI SK., KEHRIBAR SK., KISA, KISA SK., KISMET, KIVILCIM SK., KONAK SK., KÖYDISI, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., KRİSTAL SK., KUBİLAY, MADEN SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERHUM HASAN ÖZCAN, MERİÇ SK., MESALE, MESTAN SK., METİN, METİN SK., MILLET, MİLLET SK., MİRAÇ CD., NADIDE, NESİL, NUMAN SK., ORTA/13, ORTA/4, ORTA/5, ORTA/6, OSMANGAZİ CD., ÖNDER, PARKE, PARKE SK., PAŞA SK., PELIN, PELİN SK., PINAR, PİRİ REİS SK., POYRAZ, SADIYE, SAGLIK, SAKARYA CD.Sİ SK., SANCAK, SAYGIN SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELVI SK., SERDAR SK., SERKAN SK., SEVEN SK., SEVIM, SEYHAN SK., SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SULTAN SK., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT HAMZA BUDAK SK., ŞEN SK., TANK, TANK SK., TATAR, TEKIN SK., TEKİN SK., TUFAN SK., TUNA, TUNA CD., TÜRKER SK., ULUBEY, ULUS, ULUS CD., UZUNAHMET, YADIGAR, YADİGAR SK., YAKUT, YAKUT SK., YAŞAM SK., YAY SK., YENER SK., YUKARI 2/2, YUKARI SK., YÜCEL SK., ZAFER, ZAFER CD., ZERRIN, ZOR SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 04:00-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, ARIFBEY, ARİFBEY, BEDIL KAZANCI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1013, 1013 SK., 1014 SK., 1020 SK., 1027, 1404 NOLU, 21008, 387 SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ/2, ADALET, ADIVAR SK., AK SK., AKIN, ALEMDAR SK., ARAS, ARZU, ASYA SK., ATATÜRK CD., ATLAS SK., AYDINLAR SK., AYVAZ SK., AZIZE, BALKAN SK., BARBAROS, BINNAZ, BİLECİK CD., BİSMİL SK., BÖLGE SK., BURÇAK, CAMİ, CANAN, CİHANGİR, ÇARKÇI, ÇIMEN, ÇIMEN SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEFNE SK., DEMET SK., DEMİRYOLU CD., DERVIS, DEVRAN SK., DICLE SK., DİLEK SK., DİYAR SK., DOGA SK., DOLUNAY SK., EKEN, EKİM, ELMAS SK., EMIN, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., EŞREF, EŞREF SK., FAHRI, FUAT SK., GİDER SK., GÖZDE, GUSER SK., GÜMÜS, GÜNGÖREN, GÜNGÖREN SK., GÜVEN, HAKAN CD., HANIMELI, HARMANLIK 1 SK., HASAT, HASRET, KABİL SK., KADER, KADER SK., KADER/1, KARAYEMİŞ SK., KASIRGA SK., KAYA SK., KEHRIBAR, KEHRİBAR SK., KILIÇ SK., KOSAVA SK., KÖYDISI/1, KUDÜS CD., KÜBRA, KÜBRA SK., LEYLA, LEYLA SK., LODOS, LODOS SK., MADEN, MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MEHMET EFENDİ SK., MELEK, MELEN SK., MERCAN SK., MERHUM HASAN ÖZCAN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MERVE, MESALE SK., MEVLANA CD., MIMARSINAN, MIRAÇ, MIZRAK SK., MİMARSİNAN CD., NADIR, NARIN, NASİP SK., NİSA SK., OK, OK SK., OLGUN, ORMAN YOLU, ORTA CD., ORTA SK., ORTA/3, OSMANGAZİ, ÖZER, ÖZER SK., ÖZGÜR, PINAR SK., PIRLANTA SK., S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SADİYE, SAFAK, SAKARYA CD.Sİ, SAKARYACD.SI, SANCAK SK., SARAY SK., SARMAŞIK SK., SERHAT, SEVİNÇ SK., SEYRAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SOLMAZ SK., SUSAM, SUSAM SK., ŞAHLAN SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN, ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TAMER, TASLIÇAY, TUĞBA, TÜRKAN, USLU SK., UYGUN SK., UZAY SK., UZUN SK., YAN YOL, YAN YOL SK., YASAM SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YENER, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YUDUM, YUDUM SK., YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI KIRAZCA, YUKARI KİRAZCA CD., YUKARI/1, YUVAM SK., YÜCEL, ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALÖVEZ, DARIÇAYIRI, KÖRFEZ, PARALI, YASSIGEÇIT, YUVALIDERE mahallelerinde ABBAS HOCA, ABBAS HOCA SK., BEDİR SK., ÇAKAL ÇESME, ÇAKAL ÇEŞME SK., ÇANAK, ÇANAK SK., ÇATALÜVEZ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇIKMAZ-, DAĞ, DEGIRMEN, DOGU, DOĞU CD., FIRIN, FIRIN SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GÜL-, HACI ARİF SK., HEMSIN, HEMŞİN SK., HENDEK, KARACAOĞLAN SK., KARAOĞLAN SK., KARSI, KARŞI, KARŞI SK., KAZIM HOCA, KAZIM HOCA SK., KEMER, KEMER CD., KÜLTÜR CD., KÜLTÜR/1, LALE-, MEDILLI, MEDİLLİ SK., MERKEZ-, OKUL-, ORTA-, OSMAN GAZI, PARALI KÖYÜ İÇ YOLU, PAZAR_2, SAKARYA CD., SAKARYA_2, SELVI, SHT.ERSIN SENEK, SÜMBÜL SK., TÜRBE SK., UZUN CD., YAVUZ SK., YAZLIK, YENI, YENI_7, YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, YALI, YENI mahallelerinde 131 SK., 134, 135, 135 SK., 135/1, 135/1 SK., 136, 136 SK., 137/1, 142/1 SK., 144 SK., 145/1, 145/1 SK., 146 SK., 147 SK., 148/1 SK., 148/2 SK., 153 SK., 153/1, 154 SK., 155, 155 SK., 155/1 SK., 155/2, 155/2 SK., 156 SK., 156/1 SK., 157 SK., 158, 158 SK., 159, 159 SK., 160 SK., 161 SK., 162 SK., 163 SK., 164 SK., 165 SK., 166, 166 SK., 172 SK., 172/2 SK., 173 SK., 180 SK., 183 SK., 184/1 SK., 185 SK., 186, 186 SK., 187 SK., 188, 188 SK., 189 SK., 190 SK., 191 SK., 192 SK., 193 SK., 196 SK., 196/1 SK., 197 SK., 198 SK., 226 SK., 227 SK., 228 SK., 229 SK., 231, 231 SK., 232 SK., 233, 233 SK., 234, 234 SK., 235, 236, 239, 242, 242 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 244, 244 SK., 245 SK., 246, 246 SK., 247, 247 SK., 248, 249, 256 SK., 257, 264, 265, 265 SK., 266, 267, 267 SK., 268, 270, 274, 274 SK., 275 SK., 276 SK., 277, 278, 279, 280, 284, 376, 376 SK., 376. SK., 377. SK., 378 SK., 378. SK., 379. SK., 382, 382 SK., 382. SK., 382/1 SK., 389, 390, 392, 392. SK., 4, 627/1 SK., ANKARA CD., DENIZ, DOĞU KARADENİZ CD., FEVZI PASA, FEVZİ PAŞA CD., ISTANBUL, İSTANBUL CD., KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN CD., NİSAN 17. SK., PIRI REIS, PIRI REIS CD., PİRİ REİS CD., PLAJ, PLAJ CD., SANAYI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BAĞ SK., BATAKLI, DAG, DİK SK., GÖK SK., HARMAN, HARMANCIK, MEZARLIK, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde GAZİ SK., HACI, SEN, ŞHT.ERSİN ŞENEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde HACI SK., KÜÇÜK SK., TASLIK_2, TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DİLMEN, ERENLER, GÜLLÜK, HIZIRTEPE mahallelerinde 1288 SK., 379 NOLU SK., 7001, 7001 SK., 7001. SK., 7002 SK., 7003 SK., 7004 SK., 7005 SK., 7006 SK., 7007 SK., 7027 SK., 7030 SK., 7034 SK., 7039 SK., 7040 SK., 7041 SK., 7061 SK., 7077 SK., 7082 SK., 7088 SK., AKDAL, AKGÜL SK., AMASYALI, AYRI SK., BAĞLAR CD., BAHAR EVLER İÇİ YOLU, BELDE SK., ÇIKMAZ SK., DOGRU, DOĞRU SK., DÖNMEZ SK., DR.AYDIN SK., IBRAHIM AGA, KAYGAN SK., KIRIK, KIRIK SK., LÜTFÜ YAMAN, MAYA SK., SERDAROĞLU SK., SGK SAKARYA İL MÜDÜRLÜĞÜ, TEZGEL SK., UFUK SK., UĞUR SK., YANIK SK., YAŞMAK SK., YAVUZ SELIM, YILDIZTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 00:00-00:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, AŞAĞIDEREKÖY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, ESENTEPE, GÜLLÜK, HIZIRTEPE, KAMIŞLI, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALPAŞA, KOZLUK, KÖPRÜBAŞI, MALTEPE, MITHATPASA, MİTHATPAŞA, ORTA, PAPUÇÇULAR, SEMERCİLER, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 1 NOLU CD., 1. RİNG YOLU, 12. CD., 13 NOLU CD., 13., 13. CD., 15. CD., 185. SK., 200. SK., 202. SK., 219. SK., 223. SK., 3040., 3041., 3043. SK., 3048., 3051., 3053. SK., 3060. SK., 3067. SK., 3074. SK., 3076., 3084. SK., 3090. SK., 3100., 3101., 3103., 3103. SK., 3124., 3139. SK., 3145. SK., 3156., 3161. SK., 3162., 3162. SK., 3163., 3165. SK., 3168., 3169. SK., 3170. SK., 3171. SK., 3173. SK., 377 NOLU SK., 512 NOLU, 512 NOLU SK., 513 NOLU, 513 NOLU SK., 525 NOLU, 531 NOLU SK., 532 NOLU SK., 545 NOLU SK., 549 NOLU SK., 555 NOLU, 575 NOLU SK., 587 NOLU SK., 588 NOLU SK., 589 NOLU SK., 590 NOLU SK., 591 NOLU, 592 NOLU SK., 595 NOLU SK., 596 NOLU SK., 600 NOLU SK., 603 NOLU, 605 NOLU SK., 609 NOLU, 609 NOLU SK., 617 NOLU SK., 690 NOLU SK., 901. SK., 902. SK., 903. SK., 906. SK., 911 SK., 911., 913., 913. SK., 914., 915., 915. SK., 925. SK., 934., 935., 936. SK., 938. SK., 940. SK., 957. SK., 958. SK., 959., 959. SK., 966. SK., 967. SK., 985., 986. SK., 987. SK., 988. SK., 994., ACAR, ADA SANAYİ CD., AKADEMİ YOLU SK., AKGÜN, AKGÜN SK., AKSU SK., ANIL SK., AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, BESKÖPRÜ CD., BEŞEVLER SK., BEŞKÖPRÜ GARDEN KONAKLARI İÇİ, BEŞKÖPRÜ PARKI İÇİ YOLU, BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BEZEN SK., BEZGIN SK., BIÇIMLI SK., BILGE, CANDAŞ SK., CANLI, CEREN SK., CEVAT AYHAN CD., ÇAĞLAYAN SK., ÇAMLICA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇEŞMEBAŞI, D100 KARAYOLU CD., DILAN, DILEK 2, DİLAN SK., DİLEK 2 SK., ECE SK., EFELI SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ERDEM SK., ESEN SK., ESKI BESKÖPRÜ SK., FENERLİ SK., FIDELI SK., FIRTINA SK., FİLİZ 2 SK., GAMZE SK., GAZALI, GAZALİ SK., GEÇİT SK., GİRNE CD., GİZEM 2 SK., GOOD YEAR, GÖÇMEN SK., GÖKÇEN SK., GÖKTÜRK ÇIKMAZI SK., GÖREN, GÖREN SK., GÖZDE 2, GÜÇ SK., GÜLISTAN, GÜLİSTAN SK., GÜLNİHAL SK., GÜNGÖR SK., HAT SK., HOŞGÖR SK., İSKAN SK., İSTANBUL, KAMER, KARABIYIK, KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, KARDELEN 2 SK., KASIRGA, KAVAKLAR CD., KAYNAK SK., KEKİK SK., KIRCALI, KIZÇESME, KIZÇESME SK., KOCAMAN, KORCAN SK., KOZLUK CD., KUDÜS, KUTUP SK., LÜTFÜ YAMAN SK., M.IŞIK SK., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MEDENİYET, MEDENİYET CD., MERVE SİTESİ İÇİ YOLU, MUTLU SK., NECİP FAZIL SK., NEZİH SK., NILAY SK., NİLAY SK., OĞUZ. SK., ÖNDER SK., ÖNDEREVLERI, ÖZEL BEŞKÖPRÜ YILDIZLAR YÜKSEK, PAPUÇÇULAR CD., PEŞKENLER MEVKİ, RAIF TUMBAZ SK., RODOP, RODOP SK., SAGLIK CD., SAĞLIK CD., SAİT FAİK SK., SALKIM SK., SANAYİ CD., SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT, SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT CD., SEHIT MUSTAFA AKYILDIZ SK., SERIN SK., SERVET SK., SERVİS, SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEHİT ABDÜRRAHİM KOMUT CD., TARIK SK., TÜVESAŞ, UHUVVET SK., ULU SK., ÜZÜM SK., YAKA SK., YEŞİLKENT SİTESİ KÜME EVLER, ZEYNEP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKHATAPLI, KISLA, KIŞLA, KÜÇÜKHATAPLI mahallelerinde AKSAL, AKSAL SK., ALİMOĞLU SK., BÜYÜKHATAPLI KÖYÜ İÇ YOLU, EMEKLİ SK., ESKIKAYNARCA YOLU, GEZGIN, GEZGIN/1, GEZGIN/3, GEZGİN SK., HALILAR, HALILAR /3, HALILAR SK., HATAPLI, HATAPLI SK., HATAPLI/1, HATAPLI/2, HÜSEYINLER, HÜSEYİNLER SK., KAYNARCA CD., KERNE, KERNE SK., KIŞLALI SK., MUHARREMLER, MUHARREMLER SK., YENI BULVAR SK., YENİ BULVAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., ADAPAZARI KAYNARCA CD., ATIK SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KAVACIK, KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NESELI, NEŞELİ SK., TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, RÜSTEMLER mahallelerinde KÖPRÜBASI, SET ÜSTÜ, SET ÜSTÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERÇILER, ÇÖKEKLER, RÜSTEMLER mahallelerinde 5569 NOLU SK., 5571 NOLU SK., 5572 NOLU SK., 5573 NOLU, 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU SK., 5586 NOLU SK., 5589 NOLU, 5589 NOLU SK., 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5592 NOLU SK., 5593 NOLU SK., 5594 NOLU, 5594 NOLU SK., 5595 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598 NOLU SK., 5599 NOLU, 5599 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUDAKLAR mahallelerinde 5744 NOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUDAKLAR mahallelerinde 5741 NOLU SK., 5752 NOLU, 5755 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SALMANLI mahallelerinde ILICA SK., KANDIRA CD., KILIM, OBA, OBA SK., SALMANLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYRANCIK mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA/9, CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., ÇİFTLİK, DERELI, EZGI, FASIL SK., FERMAN, KAYRANCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KAYRANCIK YOLU, KAYRANCIK YOLU CD., KAYRANCIK/1, MÜEZZIN IBRAHIM/2, MÜEZZIN IBRAHIM/7, MÜEZZİN İBRAHİM SK., NAZLI SK., PERVANE, PERVANE SK., SEYIR, SEYIR SK., SEYIR/1, SEYİR SK., SÜLEYMAN DİŞLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ mahallelerinde 441 NOLU SK., 442 NOLU SK., 443 NOLU SK., 444 NOLU, 444 NOLU SK., 445 NOLU SK., 446 NOLU SK., 447 NOLU, 447 NOLU SK., 448 NOLU SK., 449 NOLU, 449 NOLU SK., 450 NOLU SK., 451 NOLU SK., KARAKAMIŞ CD., KAYNARCA, KAYNARCA CD., SAHA YOLU SK., SEHIT BIROL ELMAS, ŞEHİT BİROL ELMAS CD., ŞEHİT MUZAFFER EKMEN SK., TÜRBE, TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE mahallelerinde 406 NOLU SK., 407 NOLU, 408 NOLU SK., 409 NOLU SK., 410 NOLU SK., 411 NOLU SK., 412 NOLU, 412 NOLU SK., 413 NOLU SK., ACIELMALIK, ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, BESEVLER, DR. TACETTİN CD., KIVRIM SK., KÜME SK., PARK CD., TEZ SK., TOPRAK, TOPRAK SK., UFAK SK., UYAR SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE mahallelerinde 408 NOLU_1, 410 NOLU, 414 NOLU, 414 NOLU SK., 415 NOLU SK., ACIELMALIK CD., ACIELMALIK/1, ADAPAZARI KAYNARCA, AKLI SK., BEŞ EVLER CD., EKREM ALICAN/1, IHLAMURLAR, IHLAMURLAR SK., KIVRIM, KIZILCIKLAR SK., SEHIT YASAR, SIRAEVLER SK., ŞEHİT YAŞAR CD., ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1330 NOLU SK., 1332 NOLU, 1336 NOLU SK., 1350 NOLU, 1350 NOLU SK., KUMKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HARKKÖY, SABIRLAR mahallelerinde 2251., 2252., 2253., 2551., 2556., 2557., 4155., ASLANLAR, ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., GÜNDÜZLER, HARKKÖY İÇ YOLU, İsimsiz77, KAYADİBİ SK., KILLER, KİLLER SK., KURTLAR, KURTLAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEFERLER, TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, GÜNEY, KORU, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN mahallelerinde 1802., 1955., 2101., 2104., 2111., 2953., 3656., 4255., 4404., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DURAKLAR-, DURAKLAR_1, DURMUSLAR, GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KEMERLER, KEMERLER SK., KILAVUZLAR SK., KORU KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN, YAYALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Aralık Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, DÜZAKÇASEHIR, MELEKSESOLAK mahallelerinde 456., 462., AYDINLAR, CAMILI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.