16 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:59

Güncelleme: 16.09.2024 - 09:59

SAKARYA ilinde 16 Eylül Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde CEVİZLİ EVLERİ İÇİ YOLU, CEVİZLİ SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇETİN (İZMİT) SK., ESKI BAGDAT, ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., ISTASYON 2, KAYRA, KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, MESELIK 1/4, ÖZGÜRLÜK 2, ÜNAL, ÜNAL SK., YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM mahallelerinde FIRIN SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., PEHLİVAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM mahallelerinde HAYTALAR SK., HÜRRİYET (İZMİT) SK., HÜRRİYET SK., IZMIT 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde 1508, 4005, 4006, 4012, ADA, ADA SK., ARMUTLUK SİTESİ İÇİ YOLU, AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., BARIS, BEGONYA/1, CEMRE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., DAMLA SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, HARMANLIK CD., HERCAI, HERCAİ SK., IŞIKLAR CD., İLMİYE CD., KAVAK SK., LALE SK., PELIT, PELİT SK., SELANAY VİLLALARI İÇİ YOLU, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞAFAK 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ÜNİVERSİTE SK., ÜNLÜCE, ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU, ÜNLÜCE YOLU CD., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1040 SK., 1045 SK., 1058 SK., 1059 SK., 1060 SK., 1063 SK., 1064 SK., 1066 SK., 1068 SK., 1071 SK., 1075 SK., 1076 SK., 1079, 1079 SK., 1091, 1095 SK., 1238 SK., 1242 SK., 1246 SK., AŞİYAN EVLERİ İÇİ YOLU, ATATÜRK SANAYİ SİTESİ, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, MURAT SOGANCIOGLU, MURAT SOĞANCIOĞLU CD., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 22.Sk, 381 NOLU SK., 382 NOLU SK., 8001, 8001 SK., 8002 SK., 8003, 8003 SK., 8004 SK., 8005 SK., 8006 SK., 8007 SK., 8008 SK., 8009 SK., 8011 SK., 8012, 8012 SK., 8013 SK., 8014, 8014 SK., 8017 SK., 8018 SK., 8019 SK., 8020 SK., 8021, 8021 SK., 8023 SK., 8025 SK., 8027 SK., 8029 SK., 8042 SK., 8044 SK., 8046, 8046 SK., 8048 SK., 8050, 8050 SK., 8052 SK., 8053 SK., 8054, 8054 SK., 8056, 8056 SK., 8060 SK., 8062 SK., 8064 SK., 8067 SK., 8069 SK., 8071, 8071 SK., 8073, 8073 SK., 8077, 8077 SK., 8081, 8083 SK., BARBAROS SK., BEGONYA, BILGI, BİLGİ SK., ERTUGRUL GAZI CD., ERTUĞRUL GAZİ CD., HAT SK., ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., SADIK, SADIK SK., ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN, GÜLLÜK, HACIOGLU, HACIOĞLU mahallelerinde 376 NOLU SK., 5002 SK., 5073 SK., 5094 SK., 6001 SK., 6002 SK., 6003 SK., 6004 SK., 6005 SK., 6006 SK., 6007, 6007 SK., 6008 SK., 6009 SK., 6011 SK., 6012, 6013, 6013 SK., 6014, 6014 SK., 6015, 6015 SK., 6016 SK., 6017, 6017 SK., 6018, 6018 SK., 6019 SK., 6020, 6020 SK., 6021 SK., 6022 SK., 6023 SK., 6024, 6024 SK., 6025, 6025 SK., 6026 SK., 6027 SK., 6028 SK., 6029 SK., 6030, 6030 SK., 6031 SK., 6032 SK., 6033 SK., 6035 SK., 6037 SK., 6039, 6047 SK., 6056, 6065, ADNAN MENDERES, AKSEMSETTIN CD., AKŞEMSETTİN CD., BİRLİKEVLER SİTESİ İÇİ YOLU, DR.SADIK AHMET, DR.SADIK AHMET CD., SAKARBABA, SAKARBABA CD., SEHIT KENAN SENTÜRK, ŞEHİT KENAN ŞENTÜRK SK., TANSAŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 06:00-07:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YENİ mahallelerinde 1031. SK., 1035. SK., 1061, 1061 SK., 1062 SK., 1067 SK., 1069 SK., 1070. SK., 1072 SK., 1073, 1073 SK., 1081 SK., 1087 SK., 1097 SK., 1173 SK., 1175, 1175 SK., 2033 SK., 2036 SK., AKÇA DUBLEKSLER 2 İÇİ YOLU, SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTIL, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16010, 16015, 16016, 16018, 16020, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34010, 34014, 34016, 34018, 34019, 34020, 34021, 34023, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ AĞZI SK., DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY/7, GÜVEN, GÜVEN SK., HAYELLER, HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KUZULUK, KUZULUK SK., MANAV, MERKEZ, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., Uavtede Yok, YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, BOZÖREN, CIHADIYE, CİHADİYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, ELPEREK, FEVZIYE, FEVZİYE, GÖKGÖZ, KARAPINAR, ÖZBEK, TESVIKIYE, TURGUTLU, YENICE, YENİCE mahallelerinde 1, 10. SK., 13. SK., 31. SK., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 5. SK., 9. SK., ABDULLAH ATEŞ SK., AÇELYA, AÇELYA SK., ADALI SK., ADAPAZARI BILECIK YOLU, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AHMET YESEVİ SK., AKHISAR, AKINCILAR SK., ALP, ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., ALTAY, ALTAY SK., ANKARA, ANKARA CD., ANKARA/2, AŞAĞI SK., ATA SK., ATATÜRK BULVAR, ATEŞALİLER SK., AY, AYDIN, AYDINLIK, AYTAÇ SK., BAHAR SK., BALABAN SK., BAYIR, BAYIR SK., BAYIRAKÇASEHIR/4, BAYRAK, BAYRAK SK., BEREKET SK., BESTEKAR MEHMET NAZİR BALCI SK., BİLGE SK., BOZÖREN, BÖKE DERE SK., BUHARA, BUHARA SK., BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, CAMII ARASI SK., CAMİİ ARASI SK., CELALETTİN ÇELİK SK., CEMAL YIRMIBES, CIHADIYE, CIHADIYE-, CİHADİYE, CİHADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, CİHADİYE SK., CİVAN SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET BULVAR, ÇAGLAYAN, ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/2, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇARŞI CAMİ SK., ÇAVUŞ SK., ÇAVUŞALİ SK., ÇAYIROVA, ÇAYIROVA KÜME EVLER, ÇESME, ÇESME/1, ÇESME/4, ÇETİN SK., ÇINAR DIBI SK., ÇINAR DİBİ SK., DESTAN SK., DOĞA SK., DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, DR. FEVZİYE ÇEVİK SK., DR. SERDAR SERDAROGLU, DR.ALI YENER SK., DR.ALİ YENER SK., DUA MEYDANI, DUA MEYDANI SK., DUMLUPINAR SK., EDALI SK., EGITIM, EGITIM SK., EGREK, EGREK/1, EĞİTİM SK., EĞREK SK., EMEK SK., EMIR SULTAN, ERGENEKON CD., ERGUVAN SK., ESENTEPE SK., ESER SK., ESTERGON SK., ETHEM EFENDİ SK., ETI, ETİ SK., EYÜP SULTAN CD., FARABI, FARABİ SK., FATIH, FATIH CD., FATIH/7, FATMA HANIM, FATMA HANIM SK., FATMACIK SK., FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/13, FEVZIYE/14, FEVZIYE/3, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZİYE SK., FIRUZE, FİRUZE SK., FOTO, FOTO SK., FULYA SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GELİŞİM SK., GÖLPARK ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, GÜNES, GÜRBÜZ SK., GÜZEL SK., HAFIZ FAHRI, HAFIZ FAHRİ SK., HALİDE EDİP ADIVAR SK., HAMAM SK., HAMİ SK., HANIMELI, HANIMELİ SK., HASAN ÇAVUS SK., HASAN ÇAVUŞ SK., HATİP SK., HAYAT SK., HUZUR SK., HUZUR/1, HÜR SK., HÜRRIYET, HÜSEYIN TÜRKER, HÜSEYIN TÜRKER SK., HÜSEYİN TÜRKER SK., IRFAN EFENDI, IRMAK/1, ISTASYON, ISTASYON CD., İBNİ SİNA SK., İsimsiz139, İSTASYON CD., İSTİKLAL SK., KAAN SK., KANARYA, KANTAR SK., KARACA, KARACA SK., KARACAOĞLAN CD., KARANFIL, KARANFİL SK., KARAPINAR/15, KARBEYAZ SK., KARDELEN SK., KAVAKDİBİ SK., KAYMAKAM YÜKSEL BORAZANOGLU, KAZAN DERE SK., KEMER KÖPRÜ SK., KESER SK., KILIÇ ASLAN SK., KINALI SK., KIREMITLIK, KOCATEPE SK., KONAK CAD.1.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇİT CD., KONAK CAD.4.GEÇİT CD., KONAK CD., KORTEPE, KOSOVA SK., KUYULU SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., LALE, LEYLAK SK., LOJMANLAR SK., MAHMUT HÜDAI, MAHMUT HÜDAİ SK., MALAZGİRT SK., MEHMET AKIF CD., MEHMET AKİF CD., MERIÇ, MERKEZ/16, MERT SK., MESALE, MEŞALE SK., MEVLANA CD., MEZARLIK İÇ YOLU, MIMAR SINAN, MIMAR SINAN CD., MINE, MITHATPASA, MITHATPASA 1, MİMAR SİNAN CD., MİNE SK., MİTHATPAŞA CD., MORU, MOTEL SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/1, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., MURADİYE CAMİ, MÜFTÜZADE, MÜFTÜZADE SK., NECATİBEY SK., NECIP FAZIL, NEHİR SK., NENE HATUN, NENE HATUN SK., NEŞE SK., NIGBOLU SK., NİĞBOLU SK., NİSAN 17. SK., OĞUZHAN SK., ORHAN KEMAL SK., ORHANGAZİ CD., ORHUN SK., ORMAN, ORTA, ORTA SK., ÖMER SEYFETTIN SK., ÖZBEK SK., ÖZBEK/4, ÖZBEK/8, PAMUKOVA AŞAĞI KABRİSTANLIĞI İ, PAMUKOVA BELEDİYE PARKI İÇİ YO, PAPATYA SK., PARK SK., PETEK SK., PLEVNE SK., PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUGCU, PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUĞCU, RAY SK., REFET BELE, REFET BELE SK., REİS SK., SAFAK SK., SAFRAN SK., SAHIN1-, SAKİN SK., SALİH SK., SANAYİ SİTESİ İÇ YOLU, SANAYİİ SK., SANTRAL SK., SARMAŞIK SK., SEDAT ERYİĞİT CD., SEHIT HÜSEYIN IPEKÇIOGLU, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/1, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/10, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/12, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/3, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/5, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/6, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/7, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/8, SELANIK SK., SELANİK SK., SELÇUK SK., SELVİ SK., SEMA SK., SEMERCILER SK., SEMERCİLER SK., SEVGİ SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, SIFA SK., SILA, SIRADUTLAR SK., SIRIN, SOBACI BAHRİ SK., SOMUNCUBABA, SOYLU SK., SULTAN SK., SÜMER SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT ERSİN YENER SK., ŞEHİT HÜSEYİN İPEKÇİOĞLU CD., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., ŞEHİT ONB. ŞÜKRÜ ÇETİN SK., ŞEHİT OSMAN ÇAM SK., ŞEHİT PEYAMİ ALTIN CD., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., ŞEHİT YILMAZ AKKANOĞLU SK., ŞERAFETTİN ÇELİK SK., ŞERİF HOCA SK., ŞİFA SK., TAHIL PAZARI SK., TALATPAŞA CD., TATLI SK., TESVIKIYE, TESVIKIYE/5, TESVIKIYE/7, TEVFİK FİKRET SK., TUNA SK., TURGUT REIS, TURGUTLU, TURGUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, TURGUTLU SK., TURGUTLU/10, TURGUTLU/15, TURGUTLU/6, TURGUTLU/8, TURGUTLU/9, TÜRBE, TÜRBE SK., TÜRKER SK., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD., UGURLU SK., UĞURLU SK., UYGAR SK., UYSAL SK., VAKIF SK., VARNA SK., VATAN/2, YAĞMUR SK., YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL CD., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMIN/2, YASEMİN SK., YAVUZ, YESIL SK., YESIM, YEŞİL SK., YEŞİM SK., YILDIRIM SK., YILDIZ SK., YUKARI, YUKARI/2, YUKARI/4, YUKARI/5, YUNUS EMRE, YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZEYTİN SK., ZIYA GÖKALP CD., ZIYA PASA, ZIYA PASA/1, ZİYA PAŞA CD., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BACIKÖY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ELPEREK, HAYRETTIN, KARAPINAR, KAZIMIYE, ORUÇLU, PASALAR, PAŞALAR, SAHMELEK, ŞAHMELEK mahallelerinde 20. SK., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 26. SK., 28. SK., 30. SK., BAGLAR, BAGLAR/1, BAGLAR/2, BAĞLAR, GAZI OSMAN PASA, HAYRETTIN, HAYRETTIN/1, HAYRETTIN/11, HAYRETTIN/12, HAYRETTIN/2, HAYRETTIN/4, HAYRETTİN KÖYÜ YOLU, IBRAHIM MÜTEFERRIKA/1, İsimsiz114, KARAPINAR, KARAPINAR SK., KARAPINAR/11, KARAPINAR/3, KARAPINAR/6, KARAPINAR/8, KARSI, KAZIMIYE, KAZIMIYE/2, KAZIMIYE/3, KAZIMIYE/7, KAZIMİYE, KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KORTEPE CD., MERKEZ/11, MERKEZ/4, MERKEZ/7, ORHANGAZI, ORHANGAZI CD., ORUÇLU, ORUÇLU SK., PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ İÇ YOLU, PINARLI KÖYÜ YOLU, PINARLI/4, SAHMELEK, SAHMELEK/1, SAHMELEK/5, SEDAT ERYIGIT, SEDAT ERYIGIT CD., SEDAT ERYIGIT/1, SEDAT ERYIGIT/10, SEDAT ERYIGIT/5, ŞAHMELEK KÖYÜ İÇ YOLU, TÜRKMEN SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER/4, ZIYARET, ZİYARET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, TEŞVİKİYE mahallelerinde BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY SK., TESVIKIYE/2, TEŞVİKİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇÇILAR, AĞAÇÇILAR, AHILAR, AKÇAKAYA, BACIKÖY, BAKACAK, ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, EGRIÇAY, EĞRİÇAY, ESKIYAYLA, ESKİYAYLA, GONCA, HAYRETTIN, HAYRETTİN, HÜSEYINLI, ISABALI, İSABALI, KADIKÖY, KEMALIYE, KEMALİYE, MEKECE, PINARLI, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI İZNİK YOLU, ADAPAZARIBILECIK YOLU, AGAÇÇILAR, AGAÇÇILAR/2, AĞAÇÇILAR SK., AHILER, AHİLER KÖY YOLU, AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., AKÇAKAYA, AKÇAKAYA SK., AKÇAKAYA/10, BACIKÖY, BACIKÖY SK., BACIKÖY YOLU, BACIKÖY/1, BACIKÖY/19, BACIKÖY/4, BACIKÖY/6, BACIKÖY/9, BAKACAK, BAKACAK SK., BAKACAK/5, BAKACAK/6, ÇILEKLI, ÇILEKLI/1, ÇILEKLI/2, ÇILEKLI/6, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., EGRIÇAY, EGRIÇAY SK., EĞRİÇAY SK., ESKIYAYLA, ESKIYAYLA/1, ESKIYAYLA/2, ESKIYAYLA/5, ESKIYAYLA8, ESKİYAYLA KÖYÜ YOLU, ESKİYAYLA SK., HAYRETTIN/10, HAYRETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, HAYRETTİN SK., HÜSEYINLI, HÜSEYINLI SK., HÜSEYINLI/2, HÜSEYINLI/6, HÜSEYİNLİ SK., ISABALI, ISABALI-, ISABALI/2, ISABALI/5, İSABALI SK., KADIKÖY SK., KEMALIYE, KEMALIYE/1, KEMALIYE/12, KEMALIYE/13, KEMALIYE/2, KEMALIYE/5, KEMALIYE/7, KEMALIYE/8, KEMALİYE SK., MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/12, MEKECE/3, MEKECE/5, MERKEZ/12, MERKEZ/15, MERKEZ/9, MESRURİYE KÖYÜ YOLU, PINARLI, PINARLI SK., PINARLI/7, PINARLI/8, SEYHVARMAZ, SEYHVARMAZ/1, SEYHVARMAZ/28, SEYHVARMAZ/4, SEYHVARMAZ/8, ŞEYHVARMAZ KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEYHVARMAZ SK., YAYLA, YAYLA/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/25, MEKECE/28, OSMANELİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, BOZÖREN, CİHADİYE, ÇENGEL, GÖKGÖZ, HACILAR, KOZAN, SAFIBEY, YENICE, YENİCE mahallelerinde 12. SK., 1904., 2052., 2058., 3703., 3704., 3705., 3710., 3712., 4202., BAYAT, BAYAT SK., BOZÖREN SK., CIHADIYE/100, CIHADIYE/11, ÇENGEL SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/2, HACILAR-, HACILAR SK., HACILAR_1, İsimsiz142, KOZAN, KOZAN SK., SELÇUK, UZUN SK., YUKARI/3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKGÖZ mahallelerinde AK SÜT ÜRÜNLERİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde EMİR SULTAN SK., MOLLA FENARİ SK., ORUÇ REİS SK., PİRİ REİS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde 3. SK., ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., GÖNÜL SK., PROF. DERYA DINÇER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde ALADDİN SEZER CD., DOLAMAÇBASI, GÜLÜMSER, IMREN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., KARDEŞ SK., SARAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde MÜEZZİNZADE SK., NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., ÖMER SEYFETTİN SK., TURGUT REİS SK., ZIYA GÖKALP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, DÜZAKÇASEHIR, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 103. SK., 14., 14. SK., 17., 17. SK., 18., 213. SK., 217., 220., 26., 260., 260. SK., 27., 2702., 2710, 3., 33., 3751., 3758., 3901., 3904., 3907., 3952., 3953., 3955., 4., 426., 426. SK., 437. SK., 444., 448., 455., 456., 459. SK., 460., 462., 462. SK., 469., 478., 50., 53., 53. SK., 620., 71., 92., 94., 95., 98. SK., AÇ BETON FABRİKASI, ADAPAZARI, ADAPAZARI CD., AKÇIL SK., AKKAYA, AKKAYA CD., AKSAN SK., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ARAL SK., ARDA SK., ARSLAN, ARSLAN SK., AYDINLAR, AYDINLAR-, AYIRGAN SK., BALIKÇI, BARAN SK., BARBAROS CD., BAYIRAKÇASEHIR/2, BILECIK, BİLECİK (YENİ ) CD., BİLECİK CD., BORAZAN SK., CAMILI, CAMİLİ SK., CEBESOY, CEBESOY CD., CUMHURİYET CD., ÇAKICI, ÇAKICI SK., ÇALIK SK., ÇAY SK., ÇELİK SK., ÇESME/2, ÇEŞME, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEREKÖY, DOGU, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR CD., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EFE SK., EMRE ARSLAN, ERENLER, ERENLER SK., ERZINCAN, ESEN_1, ESKIKÖY, ESKIKÖY/2, ESKIKÖY/6, GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., GEÇİT SK., GEYVE TARAKLI KAVŞAĞI, GÖÇMEN, GÖÇMEN CD., GÖÇMEN/1, GÜLER, GÜRSOY SK., HALICI SK., HALIT PASA, HALİT PAŞA CD., HAYRİ SK., İsimsiz120, KABARAN SK., KALAYCI, KALAYCI SK., KARLIK, KAYNAK SK., KAYNAK_1, KINCI SK., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜK AĞA SİTESİ İÇİ YOLU, MADANLAR, MADANLAR SK., MAZLUM, MAZLUM SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MENEKSE_1, MENEKŞE SK., MERKEZ SK., MERKEZ/1, MERKEZ/17, MÜFTÜ SK., ORMAN-, ORMAN YOLU, OSMAN GAZİ CD., OSMANLI SK., ÖNDER SK., ÖZEL SK., ÖZEN SK., PANCAR SK., PARK, PARLA CD., PASA_1, POLAT SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SANAYI, SEFA SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SEN, SERTBAŞI SK., SIHHIYE, SOLAKLAR, SU DEPOSU SK., SUAT YALKIN, SUAT YALKIN CD., TARAKÇI SK., TEŞVİKİYE KÖYÜ İÇ YOLU, TOKATLI SK., TUGAY, TUNCA SK., UÇAR SK., ÜNSAL SK., VATAN, YANAR SK., YAVUZ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 3753., ERZİNCAN, ERZİNCAN SK., KÖSKER, KÖŞKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, EPÇELER, ESME, EŞME, GÜNEY, HIRKA, IHSANIYE, ILICA, KORU, ORHANIYE, ORHANİYE, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN, TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1151., 1153. SK., 1501., 1507., 1955., 2101., 2102., 2104., 2107., 2108., 2111., 215. SK., 222., 223., 225., 226., 228., 231. SK., 252. SK., 254., 261. SK., 263., 263. SK., 2653., 2665., 284., 2851., 2853., 2861., 2864., 2866., 2868., 2870., 2874., 2883., 2886., 2953., 3201., 3206., 3352., 3656., 4255., 461., 948., 955., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ALPASLAN SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., ANKARA_1, ASAGI, ATİLLA SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, ÇAĞRI BEY SK., DEDE SK., DEDEYERI, DENİZLİ SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DURAKLAR, DURAKLAR-, DURMUSLAR, ELÇİBEY, EPÇELER, EPÇELER SK., ESME-, ESME- SK., ESME_1, EŞME, EŞME CD., EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK., GEYVE TARAKLI, GÜNEŞ SK., GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNEY SK., HAFIZ HASAN SK., HALIT PASA- SK., HALİT PAŞA SK., HASANLAR, HASANLAR SK., HEDIYE SK., HIRKA, HIRKA SK., ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, İSMAİL AKÇA SK., KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KARTAL SİTESİ İÇİ YOLU, KARTAL SK., KAVACIK SK., KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KAVAKLAR- SK., KEMERLER, KEMERLER SK., KENAN EVREN SK., KESLER, KILAVUZLAR SK., KIRAN, KIRAN SK., KORU KÖYÜ İÇ YOLU, KOSOVA, KURUÇAY, KUTSİ BEY SK., MANOLYA SK., MEHTAP SK., MERKEZ-, MERKEZ_2, MERKEZ_5, MESKEN SK., MEZARLIK İÇİ YOLU, MUTLU, POSTANE SK., PREVEZE, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SARAY, SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, SİNAN BEY SK., SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU SK., SÜTALAN, TUĞRUL BEY SK., YAŞAR, YAŞAR SK., YAYALAR, YENİ SK., YUKARI SK., ZIRVE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, INCIKSUYU, İNCİKSUYU, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SARIGAZI, SARIGAZİ, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, TAŞOLUK, TEPECİKLER, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1002., 1004. SK., 1005. SK., 1006., 1007., 1012., 1015., 1016., 1024., 1552., 1558., 2153., 2356., 2401., 2451., 2452., 2454., 3002., 3501., 3504., 3506., 3517., 4204., 4208., 4214., 4215., 4301., 4356., 4652., 4708., 4711., 4712, 4715., 4716., 4718., 4722., 4727., 4727. SK., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, AYVAZ, BARBAROS, CECELER, CECELER SK., ÇEVRE, ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, DURSUN FAKIH, ERTUGRUL GAZI, ERTUGRUL GAZI SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNERLER, GÜNERLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., INCIRLI, İsimsiz102, İsimsiz137, KARACAÖREN, KEPEKLİ CD., KIGIZ SK., KONYALI ALİBEY CD., ÖZBEK, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SARIGAZI/17, SARIGAZİ SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., SEYH EDEBALI, SOĞANLIK SK., ŞEYH EDEBALİ SK., TAŞOLUK SK., UMUR BEY SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY/15, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE, YONCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, AKKAYA, ALIPLAR, ALİFUATPAŞA, CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, ESENKÖY, GAZI, GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, INCIKSUYU, İHSANİYE, İNCİKSUYU, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZI, SUÇATI, YÖRÜKLER mahallelerinde 1008., 1011., 1035., 1053., 1058., 1058. SOK, 1152., 1301., 1304., 1305., 1401., 1405., 1405. SK., 1506., 1508., 1511., 1514., 1516., 3202., 3203., 3204., 3205., 3208., 3209., 3210., 3212., 3351., 3354., 3355., 3357., 3755., 3757., 417, 4304., 4305., 4308., 4309., 4312., 4316., 4451., 4452., 4454., 4455., 619., 930., 932., 957., 993., AÇMALAR, AÇMALAR SK., ADNAN MENDERES CD., AGA, AĞA SK., AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKKAYA-, AKKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, AKPINAR, AKPINAR SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ATAPAŞA SK., AY SK., AYKURT ALP SK., BAGLAR SK., BAHARIYE, BAHARIYE SK., BAHARİYE SK., BALIKÇI SK., BARBAROS HAYRETTIN PASA, BARIŞ MANÇO SK., BEKİR EFENDİ SK., BEYAZIT_1, CUMHUR SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇAKIR SK., ÇALDIRAN SK., ÇELEBİOĞLU SK., ÇEVRE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DERE SK., DUYGU ÇK. SK., ESEN SK., ESENKÖY, ESENKÖY SK., FATİN RÜŞTÜ ZORLU SK., FIDAN, FİDAN SK., FİLİZ SK., GAMZE SK., GAZI ALBAY MUSTAFA KILIÇ, GELİNCİK SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HACI MECIT EFENDI, HACIMUHARREMLER, HACIMUHARREMLER SK., HAFIZ HASAN, HAKAN SK., HEDİYE SK., HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HOCA SEVKET ÖZALP, HOCA ŞEVKET ÖZALP SK., HOROZ SK., HÜDAVENDİGAR SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., IMAM GAZALI SK., İHSANİYE SK., İMAM GAZALİ SK., İNCİKSUYU SK., İNCİRLİ SK., İsimsiz91, KAMELYA, KANUNİ SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KARAHAN SK., KAVAKLAR, KAVAKLAR_1, KAYAALTI, KAYAALTI SK., KELEBEK SK., KEPEKLI, KEPEKLI CD., KERKÜK SK., KIRIM SK., KIVIRCIK, KIVIRCIK SK., KOÇAK SK., KONURALP SK., LİSE SK., MANAS SK., MEHMET BALKAN SK., MESCİD SK., MESKEN, MOSTAR SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUSUL SK., MUTLU SK., MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, MÜDERRIS ALI EFENDI SK., MÜDERRİS ALİ EFENDİ SK., MÜJDE SK., NAMIK KEMAL SK., NAR SK., NERGIZ, NILÜFER, NİLÜFER SK., OKUL, OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., OKUL CAD.1.ÇIKAR, OKUL CD., ORHANGAZİ SK., OSMAN GAZİ SK., PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., SARIGAZI, SARIGAZI SK., SEHIT MEHMET YÜKSEL, SEHIT MEHMET YÜKSEL SK., SEHIT RASIT AYDIN, STAT SK., SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., ŞEHİT MEHMET YÜKSEL SK., ŞEYH ŞAMİL SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TASKENT, TAŞKENT SK., TURAN SK., TÜRKMEN, UMURBEY CD., UMURBEY/9, ÜÇERENLER, ÜZÜM SK., VASVİ GENÇ SK., YENI, YENİ HAL SK., YESILDAG, YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde 8002, 8004, BAHÇECİK CD., DENIZ, DENİZ, DENİZ SK., ERDINÇ BÜYÜKAKALIN, ERDİNÇ BÜYÜKAKALIN CD., FATIH SULTAN MEHMET, GÖL, GÜZEL, KARDEŞLİK SK., KÜÇÜK CAMI, KÜÇÜK CAMİ, KÜÇÜK CAMİ SK., SARMASIK, VADI, VADİ SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YESIL TEPE, YEŞİL TEPE SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, KAYRANCIK, NASUHLAR mahallelerinde 204., 2127 NOLU SK., 2128 NOLU, 2128 NOLU SK., 2130 NOLU, 2131 NOLU, 2131 NOLU SK., 2134 NOLU SK., AMBAR SK., BEYAZIT CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., CUMHURİYET. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 5601 NOLU, 5601 NOLU SK., 5604 NOLU, KÖPRÜ SK., NEHIR, NEHİR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 5606 NOLU SK., 5608 NOLU, DEREALTI CD., GAZETECI KAZIM ERTEK, TAŞLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR, SEMERCİLER mahallelerinde 692 NOLU, 795 NOLU SK., BOSTANCI SK., ÇIRACILAR, ÇIRACILAR CD., DEGIRMENHAN, DEĞİRMENHAN SK., SERVET SK., YARGIÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 1522 NOLU SK., 1524 NOLU SK., 1525 NOLU SK., 1526 NOLU SK., 1527 NOLU SK., 796 NOLU SK., FABRİKA CD., FİDANLIK SK., MILLI EGEMENLIK, MİLLİ EGEMENLİK CD., PAPUÇÇULAR, PAPUÇÇULAR CD., SAIT FAIK SK., SAİT FAİK SK., TOR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde CUMHURIYET_1, ÇAYLAR SK., ÇENGEL, MUTAFLARYENI, PAŞALAR CD., SHT.CANAYAKIN DOGRU, ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., TOSUNOĞLU SK., YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde DOKURCUN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROĞLU, GÖKÇELER mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ÇAKIROĞLU SK., GÖKÇELER, GÖKÇELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, GÖKÇELER mahallelerinde ÇAKIROGLU, DEMİROĞLU, DUTLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ESENTEPE, KEMALPASA, KEMALPAŞA, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 7. CD., 901. SK., 902., 902. SK., 903. SK., 904., 904. SK., 906. SK., 911 SK., 911., 913., 913. SK., 914., 915., 915. SK., 916. SK., 918. SK., 924. SK., 925. SK., 926. SK., 934., 936. SK., 938., 938. SK., 940. SK., 954., 957. SK., 958. SK., 959., 959. SK., 966. SK., 967. SK., 969. SK., 971., 985., 986. SK., 987. SK., 988. SK., 989. SK., 990. SK., 994., AKGÜN, AKGÜN SK., ANIT SK., ARA SK., AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, AZİM, AZİM KÜME EVLER, BEŞEVLER SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BOGAZIÇI, BOGAZIÇI CD., BOĞAZİÇİ CD., CÖMERT, CUMA CD., ÇAYIR, ÇESME SK., DEVA SK., DILAN, DILAN SK., DİLAN SK., EKIN, EKİN, EKOLOJİ LABORATUARI, EMEK, FUNDA SK., GAZALİ SK., GÜNER SK., HALIT ÇELIKOGLU, HALIT ÇELIKOGLU CD., HALİT ÇELİKOĞLU CD., IBRAHIM ÖGRETMEN SK., ISTANBUL, İBRAHİM ÖĞRETMEN SK., İSTANBUL, KADI SK., KAMER, KAMER SK., KESİM SK., KIRCAALİ CD., KIRCALI, KIRCALİ CD., KUTLU SK., MEDENIYET, MEDENIYET CD., MEDENİYET, MEDENİYET CD., MERVE, MERVE SİTESİ İÇİ YOLU, MİNA SK., NECİP FAZIL SK., PİKNİK ALANI, RAIF TUMBAZ SK., RAİF TUMBAZ SK., RANA SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SEBAT, SEBAT SK., SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT, SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT CD., SELIMIYE, SELİMİYE SK., ŞEHİT ABDÜRRAHİM KOMUT CD., TARIK SK., UHUVVET SK., UYAR SK., WİNDHİLL EVLERİ İÇİ YOLU, YUKARIDEREKÖY İÇ YOLU, YÜCE SK., ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 14:00-19:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 1. RİNG YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRLER mahallelerinde PIRLER, PİRLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 16 Eylül Pazartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIALILER, HACIALİLER mahallelerinde HACIALILER, HACIALİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.