16 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 16.06.2023 - 07:53

Güncelleme: 16.06.2023 - 07:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 29°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 17°C, 30°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

Bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 27°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 33°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 32°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 20°C, 35°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 27°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 19°C, 33°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 10°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 18°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

IĞDIR 16°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu