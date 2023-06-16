16 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 16 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre hafta sonu Marmara dahil 4 bölgede kuvvetli sağanak yağış var. İşte il il yeni hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C, 29°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 17°C, 30°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
Bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 27°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 18°C, 33°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 21°C, 32°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 20°C, 35°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 32°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 27°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu
K.MARAŞ 19°C, 33°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 28°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 10°C, 28°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 18°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 13°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
IĞDIR 16°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
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