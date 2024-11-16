16 Kasım İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.11.2024 - 10:10

Güncelleme: 16.11.2024 - 10:10

İZMİR ilinde 16 Kasım Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.081-2024-11-16 17:00:00.633 saatleri arasında Sarılar; İsimsiz26, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, Sarılar Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.081-2024-11-16 17:00:00.633 saatleri arasında Çobanköy; , çobanköy merkez, SARILAR KÖY YOLU, ÇİMENLİK KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.081-2024-11-16 17:00:00.633 saatleri arasında Kocaaliler; , İsimsiz30, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, Kocaaliler Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.081-2024-11-16 17:00:00.633 saatleri arasında Güney; İsimsiz1, , Güney Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.081-2024-11-16 17:00:00.633 saatleri arasında Demirdere; Köy İçi Yolu, Demirdere Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz242, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.081-2024-11-16 17:00:00.633 saatleri arasında Hamam; melcek, çukur, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Demirdere Köyü İç Yolu, Hamamköy Köyü İç Yolu, Köşk Ödemiş Yolu, mendegüme küme evler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.081-2024-11-16 17:00:00.633 saatleri arasında Küçükören; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, KÜÇÜKÖREN, başören elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.081-2024-11-16 17:00:00.633 saatleri arasında Küre; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, KÜRE KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, Küre Köyü, KÜRE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.081-2024-11-16 17:00:00.633 saatleri arasında Çayır; İsimsiz176, Çayırköy, Köşk Ödemiş Yolu, Ataman, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.081-2024-11-16 17:00:00.633 saatleri arasında Çamlıca; Çamlıca Köyü İç Yolu, Köşk Ödemiş Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.166-2024-11-16 12:00:00.556 saatleri arasında Maltepe; 8102. Sk., 8104. Sk., 8109/1. Sk., Cemil Meriç Blv., 8109/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.166-2024-11-16 12:00:00.556 saatleri arasında Aydınlıkevler; , Cemil Meriç Blv., 6779/5, 6779. Sk., 6779/6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 12:00:08.364-2024-11-16 14:00:15.629 saatleri arasında Kaklıç; 10325. Sk., 10327. Sk., Ahmet Piriştina Cd., 10315/2, 10315/1, 10300, 10300/1, 10305. Sk., 10306. Sk., 10307. Sk., 10308. Sk., 10309. Sk., 10309/1. Sk., 10310. Sk., 10311. Sk., 10311/1. Sk., 10312. Sk., 10313. Sk., 10314. Sk., 10315. Sk., İZMİR, 10317/4. Sk., 10317/5. Sk., 10317/6. Sk., 10318. Sk., 10318/1. Sk., 10320. Sk., 10321. Sk., 10321/1. Sk., 10322. Sk., 10323. Sk., 10324. Sk., 10324/1. Sk., 10326. Sk., , 10302. Sk., 10303. Sk., 10303/2. Sk., 10303/3. Sk., 10303/4. Sk., 10303/5. Sk., 10303/6. Sk., 10303/7. Sk., 10304. Sk., 10316. Sk., 10317/7, 10317/1. Sk., 10317/2. Sk., 10317/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.982-2024-11-16 17:00:00.822 saatleri arasında Mektep; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.982-2024-11-16 17:00:00.822 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.982-2024-11-16 17:00:00.822 saatleri arasında Havuzbaşı; İsimsiz6, İsimsiz39, İsimsiz52, İsimsiz11, İsimsiz35, İsimsiz47, , İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.982-2024-11-16 17:00:00.822 saatleri arasında Çırpı Cami; , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.982-2024-11-16 17:00:00.822 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.982-2024-11-16 17:00:00.822 saatleri arasında Arslanlar; İsimsiz197, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 09:00:50.262-2024-11-16 15:00:58.637 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; , 208. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2207/1. Sk., 2222. Sk., 2227. Sk., Fevzi Çakmak Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Talat Bilgin Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:50.262-2024-11-16 15:00:58.637 saatleri arasında Fatih; 406. Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 10:00:02.676-2024-11-16 16:00:11.265 saatleri arasında Çakmaklı; Kiraz Sk., Çiçek Sk., Çamlık Sk., Zeytinlik Sk., Zambak Sk., Yılmaz Sk., Yasemin Sk., Senakent, Selman Sk., Sarmaşık Sk., Sahil Yolu Cd., Sahil Cd., Pınar Kümesi Sk., Papatya Sk., Palmiye Sk., Orkide Sk., Nilüfer Sk., ÇAKMAKLI NERGİZ, Merdivenli Sk., Menekşe 4. Sk., Melisa Sk., Manolya Sk., Leylak Sk., ÇAKMAKLI LALE, Kardelen Sk., Karanfil 2 Sk., Karacadağ Sk., Gül Sk., Burak Reis Sk., Balkır, Atatürk Cd., Akasya Sk., ÇAKMAKLI LALE, 10/38, 10/1, 10/3, 10/3 Sokak, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz14, YILMAZ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 10:00:00.25-2024-11-16 12:00:00.991 saatleri arasında Bahariye; 1867. Sk., Şehit İbrahim Er Sk., 1671. Sk., 1864. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 10:00:00.25-2024-11-16 12:00:00.991 saatleri arasında Bahçelievler; , Şehit İbrahim Er elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 12:00:08.364-2024-11-16 14:00:15.629 saatleri arasında 29 Ekim; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 12:00:08.364-2024-11-16 14:00:15.629 saatleri arasında Tuzçullu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 13:00:48.829-2024-11-16 14:00:57.411 saatleri arasında Egemenlik; 6016/10. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 14:30:00.217-2024-11-16 15:30:00.481 saatleri arasında Kuşçular; 8039/1. Sk., , 8020/1, 8035/1, 8034/1, 8025, 8044/2, 8058, 8076/3, 8015/1, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz33, İsimsiz35, 8014/1, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz59, İsimsiz78, İsimsiz82, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz103, İsimsiz4, 8043/1, 8043/2, 8044/3, 8044/1, 8046, 8084, 8085, 8021, 8021/1, 8032, 8032/3, 8032/4, 8035, 8058/1, 8032/1, 8039/6, 8039/5, 8035/2, 8032/2, 8022, 8018/1, 8039/4, 8018/3, 8020, 8018/2, 8089, 8014. Sk., 8015, 8016. Sk., 8018 Sk., 8018. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8026. Sk., 8027, 8028. Sk., 8029. Sk., 8031. Sk., 8033. Sk., 8034, 8036, 8037. Sk., 8037/1 Sk., 8038. Sk., 8039. Sk., 8040, 8042. Sk., 8043, 8044. Sk., 8046/1. Sk., 8048 Sk., 8052, 8056 Sk., 8076 Sk., 8076/1 Sk., 8077 Sk., Kasaba Evleri, KUŞÇULAR, 8018, 8083, 8025/1, 8077/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.