16 Kasım MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.11.2024 - 10:10

Güncelleme: 16.11.2024 - 10:10

MANİSA ilinde 16 Kasım Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.426-2024-11-16 15:00:09.916 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, , karaveliler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:00.426-2024-11-16 15:00:09.916 saatleri arasında Pelitalan; KARAVELİLER PELİTALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:21.866-2024-11-16 15:00:32.396 saatleri arasında Uzunlar; İsimsiz49, ARAZİ, İsimsiz24, UZUNLAR, ARAZİ, ARAZİ, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, ARAZİ, uzunlar, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz2, uzunlar, , İsimsiz46, İsimsiz45, ARAZİ, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz42, ARAZİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:21.866-2024-11-16 15:00:32.396 saatleri arasında Pınarköy; pınarköy, İsimsiz32, Pınarköy Köyü Yolu, pınarköy, pınarköy, pınarköy, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz2, İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, ARAZİ, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:21.866-2024-11-16 15:00:32.396 saatleri arasında Asmacık; , İsimsiz3, İsimsiz4, Asmacık Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:21.866-2024-11-16 15:00:32.396 saatleri arasında Süngüllü; Süngüllü Küme Evleri, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:21.866-2024-11-16 15:00:32.396 saatleri arasında Sarıahmetli; Sarıahmetli Köyü İç Yolu, sarıahmetli, SARIAHMETLİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:21.866-2024-11-16 15:00:32.396 saatleri arasında Yuntdağyenice; Yuntdağyenice Köy Yolu, yuntdağyenice, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , YUNTDAĞYENİCE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:21.866-2024-11-16 15:00:32.396 saatleri arasında Yuntdağıköseler; YUNTDAĞIKÖSELER, Köseler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:21.866-2024-11-16 15:00:32.396 saatleri arasında Örselli; İsimsiz1, Örselli Köyü İç Yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:21.866-2024-11-16 15:00:32.396 saatleri arasında Koruköy; Koruköy Köyü İç Yolu, koruköy, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:21.866-2024-11-16 15:00:32.396 saatleri arasında Karahüseyinli; Karahüseyinli Köyü İç Yolu, Karahüseyinli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:21.866-2024-11-16 15:00:32.396 saatleri arasında Karaahmetli; Karaahmetli Köyü İç Yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:21.866-2024-11-16 15:00:32.396 saatleri arasında Sakallı; Sakallı Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:21.866-2024-11-16 15:00:32.396 saatleri arasında Recepli; Recepli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:30.492-2024-11-16 15:00:39.658 saatleri arasında Karaali; İsimsiz23, İsimsiz24, 302, , İsimsiz211, 302, İsimsiz22, ARAZİ, İsimsiz20, İsimsiz19, 302, KARAALİ, İsimsiz16, KARAALİ, İsimsiz14, 302, KARAALİ, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz7, 302, İsimsiz9, İsimsiz10, Karaali, İsimsiz31, İsimsiz32, Karaali, İsimsiz34, İsimsiz35, ARAZİ, İsimsiz13, Karaali, karaali, Karaali Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:30.492-2024-11-16 15:00:39.658 saatleri arasında Muradiye; 21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:59.202-2024-11-16 15:00:08.596 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:59.202-2024-11-16 15:00:08.596 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 09:00:17.429-2024-11-16 15:00:25.006 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, , 1081, Yeşilova Köyü İç Yolu, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:17.429-2024-11-16 15:00:25.006 saatleri arasında Torunlu; İsimsiz8, BARIŞ, Torunlu Köyü Yolu, Mevlütlü Köyü İç Yolu, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz16, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:17.429-2024-11-16 15:00:25.006 saatleri arasında Salihli OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:17.429-2024-11-16 15:00:25.006 saatleri arasında Mevlutlu; İsimsiz5, İsimsiz4, Mevlütlü Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:17.429-2024-11-16 15:00:25.006 saatleri arasında Durasıllı; , İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:17.429-2024-11-16 15:00:25.006 saatleri arasında Akören; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:17.429-2024-11-16 15:00:25.006 saatleri arasında Hacılı; , İsimsiz2, İsimsiz3, Hacılı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:17.429-2024-11-16 15:00:25.006 saatleri arasında Köseali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:17.429-2024-11-16 15:00:25.006 saatleri arasında Mersinli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:17.429-2024-11-16 15:00:25.006 saatleri arasında Beylikli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:35.233-2024-11-16 12:00:44.221 saatleri arasında Zafer; 647. Sk., 647sk, 649., 756., 750. Sk., 702. Sk., 659. Sk., 657. Sk., 653. Sk., 651. Sk., 649. Sk., 645. Sk., 641. Sk., 729 SOK, 647, 649, İsimsiz23, 655., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 09:00:17.429-2024-11-16 15:00:25.006 saatleri arasında Kavaklıdere; Denizli Salihli Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:17.429-2024-11-16 15:00:25.006 saatleri arasında Göbekli; Mevlütlü Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 09:00:59.202-2024-11-16 15:00:08.596 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:59.202-2024-11-16 15:00:08.596 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz119 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:59.202-2024-11-16 15:00:08.596 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:59.202-2024-11-16 15:00:08.596 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 09:00:59.202-2024-11-16 15:00:08.596 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 10:00:04.56-2024-11-16 16:00:13.133 saatleri arasında Kınık; İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, Kınık Köyü İç Yol, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 10:00:32.605-2024-11-16 12:00:39.279 saatleri arasında Evciler; İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz73, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, , Evciler İç Yol, Evciler Köyü Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz10, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 10:00:32.605-2024-11-16 12:00:39.279 saatleri arasında Zaferiye; SEYİTALİ, İsimsiz60, kılılnçlıdamları, evciler, İsimsiz17, İsimsiz178, İsimsiz20, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz70, İsimsiz11, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, Kula Eşme Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 10:00:32.605-2024-11-16 12:00:39.279 saatleri arasında Körez; , Körez Köyü İç Yol, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz53, İsimsiz104 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 10:00:32.605-2024-11-16 12:00:39.279 saatleri arasında Şeritli; İsimsiz48, , İsimsiz47, İsimsiz87, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz72, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 10:00:32.605-2024-11-16 12:00:39.279 saatleri arasında Narıncalısüleyman; , İsimsiz5, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 10:00:32.605-2024-11-16 12:00:39.279 saatleri arasında Ortaköy; İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 10:00:32.605-2024-11-16 12:00:39.279 saatleri arasında Seyitali; İsimsiz141, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 10:00:32.605-2024-11-16 12:00:39.279 saatleri arasında Tatlıçeşme; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 10:00:32.605-2024-11-16 12:00:39.279 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-16 2024-11-16 10:00:32.605-2024-11-16 12:00:39.279 saatleri arasında Aktaş; , Aktaş Köyü Yolu, Aktaş Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz100, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz60, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz15, İsimsiz6, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz28, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-16 2024-11-16 14:00:47.173-2024-11-16 17:00:54.437 saatleri arasında Darkale; İsimsiz20, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, Patika, Darkale İç Yol, Darkale Köyü İç Yolu, Darkale Köyü İç Yol, Darkale Köyü, Darkale SK., elektrik kesintisi yaşanacaktır.