16 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:59

Güncelleme: 16.03.2024 - 09:59

BOLU ilinde 16 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 13:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİKÖY, YUKARISOKU mahallelerinde 712 SK., ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, YENİKÖY-3. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, ARAP, AŞAĞI ÇANDIR, BAĞIŞLAR, BAHÇEKÖY, BAHÇEKÖY MEZRASI, BANAZ, BAYRAMLAR, DAĞDELEN, DEĞİRMENBELİ, DEĞİRMENDERESİ, DERE, DUMANOGLU, DUMANOĞLU, ELMACIK, EVRIL, GÖKLEMEZLER, GÖLCÜK, HACILAR, HAN, HORBACI, IMAMLAR, İMAMLAR, KALENDEROGLU, KALENDEROĞLU, KARASEFERLER, KAYSELLER, KOVALAKLAR, MERKEZ, MÜSTAKİMLER, OĞULDURUK MERKEZ, SADIKLAR, SARIAHMETLER, SEMERCİLER, SİYAMOĞLU, TAŞÇILAR, TATAROGLU, TATAROĞLU, TATLAR, TOKMAKLAR, VAYISLAR, YAKUPLAR, YAZIÖREN, YEŞİLÇELE, YUKARI, YUKARISOKU mahallelerinde AHMETLER KÖYÜ YOLU, AHMETLER MERKEZ KÖY YOLU, ARÇELIK SK., BAĞIŞLAR KÖYÜ YOLU, BAHÇEKÖY KAHYALAR, BAHÇEKÖY KÖY YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BAHÇEKÖY MEVKİİ, BANAZ KÖY YOLU, BANAZ KÖYÜ, BANAZ KÖYÜ ÇANDIR MAH, BANAZ KÖYÜ İMAMLAR MAH, BANAZ KÖYÜ YOLU, BAYRAMLAR, BAYRAMLAR MAHALLE YOLU, ÇELE CD., ÇOBANKAYA KÖYÜ, ÇOBANKAYA KÖYÜ VAYISLAR MAH, ÇOBANKAYA KÖYÜ YOLU, ÇOBANKAYA ŞEHİT MURAT PACAL İL, DEĞİRMENBELİ KÖYÜ ARAPLAR MAH, DEĞİRMENBELİ KÖYÜ YOLU, DEĞİRMENDERESİ KÖYÜ YOLU, DERE MAHALLE YOLU, DUMANOGLU MAHALLE YOLU, DUMANOĞLU, ELMALIK MAH, EVRIL MAHALLE YOLU, GÖKLEMEZLER MAH, GÖLCÜK KÖYÜ YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU, HORBACI MAHALLE YOLU, IMAMLAR MAHALLE YOLU, İMAMLAR, KALENDEROGLU MAHALLE YOLU, KARASEFERLER MAHALLE YOLU, KAYSELLER MAHALLE YOLU, KOVALAKLAR MAHALLE YOLU, KÖY SOKAĞI, KÜME EVLER, KÜPLÜCE, MENGEN YOLU, MERKEŞLER KÖYÜ, MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, MERKEŞLER KÖYÜ TATAROĞLU MAH K, MERKEŞLER KÖYÜ YOLU, MERKEŞLER YOLU, mesciçele köyü, Mesciçele köyü Sadıklar Mahall, MESCİÇELE KÖYÜ YOLU, MUSTAKİMLER YOLU, MÜSTAKIMLER MERKEZ KÖY YOLU, MÜSTAKİMLER KÖYÜ YOLU, OĞULDORUK YOLU, OĞULDURUK KÖY SOKAĞI, OĞULDURUK KÖYÜ YOLU, SADIKLAR MAHALLE YOLU, SARIAHMETLER KÖYÜ YOLU, SEMERCILER KÖY YOLU, SEMERCİLER KÖYÜ, SEMERCİLER KÖYÜ YOLU, SEMERCİLER MERKEZ, TAŞCILAR KÖYÜ YOLU, TATAROGLU MAHALLE YOLU, TATLAR KÖY YOLU, TATLAR KÖYÜ, TETEMEÇELE DAĞDELEN MAH, TETEMEÇELE KÖY YOLU, TETEMEÇELE KÖYÜ YOLU, TETEMEÇELE_DAĞDELEN, TOKMAKLAR KÖYÜ MERKEZ MAH, TOKMAKLAR KÖYÜ YOLU, VAYISLAR MAHALLE YOLU, YAKUPLAR KÖYÜ YOLU 6609, YAZIÖREN KÖYÜ, YAZIÖREN KÖYÜ YOLU, YESILÇELE KÖY YOLU, YEŞİLÇELE KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde 3632 SoK., AKÇAKAVAK KÖYÜ KÜME EVLERİ, AKGÜL, AKGÜL SK., AVSARLAR, AVŞARLAR SK., BIROL ÇAVUSOGLU, BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., BOYACILAR SK., BOYACILAR-1., BOYACILAR-1. SK., CESUR-1. SK., D-100 KARAYOLU_6, DOMİNO TEKSTİL, HACILAR SK., KARALAR SK., KONAK 1 SOK., KONAK-1, KONAK-1 SK., ORGANİZE SANAYİ SİTESİ, PINAR-1. SK., TARLA YOLU, ULUYOL SK., VAKIF, VAKIF KÖY SOKAĞI, YENI AKÇAKAVAK, YENİ AKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER, TABAKLAR mahallelerinde 2871. SK., BİLGİN SK., ÇIĞIRTKANLAR CD., DÖNER, DÖNER SK., NECİP FAZIL KISA KÜREK BULVAR, SEHIT DURSUN DEGIRMENCIOGLU, ŞEHİT HASAN DURMUŞOĞLU SOK., YÜCEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, DEMİRCİLER, MERKEZ mahallelerinde DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, NARVEN TERMAL KASABA BOLU DEVR, ŞEHİT SELEN PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FASIL, URAN mahallelerinde FASIL KÖY YOLU, FASIL KÖYÜ, FASIL KÖYÜ YOLU, URAN MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 16 Mart Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, ORTA mahallelerinde ASAGI EMIRLER MAHALLE YOLU, EMİRLER KÖYÜ, EMİRLER KÖYÜ YOLU, ORTA MAHALLESI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 16 Mart Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, SEMBELEK mahallelerinde DEMIRCILER MAHALLE YOLU, SEMBELEK MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 16 Mart Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADASAL, ELLEZLER, KADILAR, MERKEZ mahallelerinde ELLEZLER MAHALLE YOLU, KADILAR KÖYÜ YOLU, KADILAR MERKEZ KÖY YOLU, KÜME EVLER KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 16 Mart Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENLER, MAMATLAR, MERKEZ, TERZILER, TERZİLER mahallelerinde ESENLER MAHALLE YOLU, MAMATLAR KÖY YOL, MAMATLAR KÖY YOLU, MAMATLAR KÖYÜ, MAMATLAR KÖYÜ YOLU, TERZILER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 16 Mart Cumartesi 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÖKRÜ, GÖNCÜ, KALAYCILAR, KARABACAKLAR, KAYIŞLAR mahallelerinde BÖKRÜ MAHALLE YOLU, GÖNCÜ MAHALLE YOLU, KALAYCILAR MAHALLE YOLU, KARABACAKLAR MAHALLE YOLU, KAYISLAR MERKEZ KÖY YOLU, KAYIŞLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 16 Mart Cumartesi 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIYIKLAR, DOPLAR, HAMZALAR, ISMAILLER, KADİRLER, KARAGEYİKLER, KUSLAR, KUŞLAR, YESILLER mahallelerinde BIYIKLAR, BIYIKLAR MAHALLE YOLU, ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ MITIRLAR ME, ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ YEŞİLER MAH, ÇORAKMITIRLAR KÖYÜ YOLU, DOPLAR MAHALLE YOLU, ISMAILLER MAHALLE YOLU, KUSLAR MAHALLE YOLU, KÜÇÜKKUZ KÖY YOLU, KÜÇÜKKUZ KÖYÜ YOLU, YESILLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 16 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOSTANCILAR, KAHYALAR, MERKEZ mahallelerinde BOLU NALLIHAN YOLU, BOSTANCILAR KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ, BOSTANCILAR KÖYÜ YOLU, BOSTANCILAR MERKEZ KÖY YOLU, KAHYALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 16 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇOBANLAR mahallelerinde ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, KEÇİKIRAN KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 16 Mart Cumartesi 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI(OVA), ÇAVUŞDERESİ, TOSUNLAR, YUKARI mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 16 Mart Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALİMLER, MERKEZ mahallelerinde HACIALIMLER KÖY YOLU, HACIHALİMLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.