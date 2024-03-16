16 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:59

Güncelleme: 16.03.2024 - 09:59

DÜZCE ilinde 16 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde BAHAR SK., EREĞLİ CD., ORKIDE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİCE mahallelerinde HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HACI YUSUFLAR mahallelerinde ALİ ÇAVUŞ SK., HAYALIM, HAYALİM SK., KARASU CD., KARASU ŞİLE YOLU, KUĞU SK., SADIK REIS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETKÖY mahallelerinde AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, MEHMETKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İMAMLAR mahallelerinde ATATÜRK SK., HASAN ÇAVUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, İMAMLAR mahallelerinde 706. SK., 708., 712. SK., İSMET PAŞA SK., KANUNI, KANUNİ CD., NAZIR, NAZIR SK., YEŞİL SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde 703., 722., BATTAL GAZI, BATTAL GAZİ SK., HASAN TAHSIN, HASAN TAHSIN SK., HASAN TAHSİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİKÖY mahallelerinde YENİKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK, ORTA mahallelerinde 122. SK., 129. SK., 159., 5., 5. SK., ACAR SK., ÇAM SK., İSTİKLAL, KONURALP SK., KÖKSAL SK., NALBANT SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., PARLAK SK., SAGLIK, SAĞLIK CD., SEÇKİN SK., ŞEHİR, TRAFO SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKA mahallelerinde 299. SK., 332. SK., 335., 340., 341. SK., 343. SK., 345. SK., 356. SK., 358. SK., 359. SK., 361., 367. SK., 383. SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BULUT SK., CAMI, CAMİİ SK., COŞAR SK., CUMAYERİ YOLU, GÜNEY, GÜNEY SK., GÜR SK., LALE SK., SEHIT NUSRET AKAR, ŞEHİT NUSRET AKAR CD., YESIL, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK, YENİ mahallelerinde 127. SK., 168., 174. SK., 175. SK., 178., HAFIZ AHMET CD., KUZEY SK., SEHIT MESUT KIROGLU, ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SELAMLAR mahallelerinde 701. SK., 702. SK., 704. SK., 707. SK., ADAPAZARI BOLU YOLU, ATATÜRK CD., GEYİK TEPE YOLU, PARK, SELAMLAR TEPESİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde HALILBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, YAZLIK, YEŞİLYAYLA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, YAZLIK KÖYÜ YOLU, YESILYAYLA, YEŞİLYAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 721., 769. SK., AKÇAM SK., ALİ ŞİRNEVAİ SK., BANKALAR SK., ÇAĞRI SK., ÇEVRE SK., FIRIN, FIRIN SK., LALE, MAZHAR OSMAN, MAZHAR OSMAN SK., MEHMET AKİF CD., RASİM BETİR PAŞA BULVAR, SPOR SK., VARDAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 1152. SK., 1154. SK., KIRKLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, FATIH, FATİH, KARA HACIMUSA, NUSRETTİN mahallelerinde 1086., 1096. SK., 1107., 1107. SK., 1109. SK., 1111., 1111. SK., 1112. SK., 1114. SK., 1117., 1117. SK., 1118. SK., 1119. SK., 1121., 1121. SK., 1122., 1122. SK., 1128., 1363. SK., 1374. SK., 1375. CD., 1378., 2554., 2554. SK., 2555. SK., 2557. SK., 2558. SK., 2567. SK., 2613. SK., 2665., D 100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU, DADAS, FEHMI ÖNEY, FEHMİ ÖNEY SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., NUSRETTİN SK., RUHI KURNAZ, RUMELİ, RUMELİ SK., ŞEHİT HAKAN DİLER SK., TARAKÇI, TARAKÇI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 790. SK., 791. SK., 794. SK., D 100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER, KARACA mahallelerinde 1295., 1295. SK., 1562., 1562. SK., 1723., AKÇAKOCA DÜZCE YOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU, RÜYA SK., ŞANTİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 481. SK., 500. SK., 5700., 5701., 5705., 5708. SK., 5709., 5711., 5711. SK., 5713. SK., 5726. SK., 5727. SK., 5728. SK., ÇINAR SK., DAMLA SK., DARICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 5744. SK., 5755. SK., 5758. SK., 5759. SK., 5760. SK., 5850. SK., AZIZ YILDIRIM, SALİM UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 813. SK., 814. SK., 815. SK., 817. SK., 818. SK., 850. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.