16 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:59

Güncelleme: 16.03.2024 - 09:59

İZMİR ilinde 16 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-16 2024-03-16 08:30:38.916-2024-03-16 14:30:54.828 saatleri arasında İstiklal; 7421. Sk., 7421 Sk., , İsimsiz10, 7432. Sk., 7411 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 08:30:38.916-2024-03-16 14:30:54.828 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:38.314-2024-03-16 12:00:55.439 saatleri arasında Çavuş; 212. Sk., 214. Sk., 216. Sk., Çanakkale Asfaltı, Çavuş Cd., ÇAVUŞ YOLU, , İsimsiz48, İsimsiz97, 218 Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 210. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:38.314-2024-03-16 12:00:55.439 saatleri arasında Kesik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:38.314-2024-03-16 12:00:55.439 saatleri arasında Musabey; , İsimsiz5, İsimsiz96, 218 Sk., 203. Sk., ÇAVUŞ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:38.314-2024-03-16 12:00:55.439 saatleri arasında Yıldırım; İsimsiz17, İsimsiz18, 35/6, 35/5, Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:38.314-2024-03-16 12:00:55.439 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:38.314-2024-03-16 12:00:55.439 saatleri arasında Buruncuk; , 400. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 412. Sk., 412/1. Sk., 413. Sk., Buruncuk Cd., Buruncuk Kalesi Mevki, Çanakkale Asfaltı, Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-16 2024-03-16 09:00:10.01-2024-03-16 13:00:18.754 saatleri arasında Adnan Menderes; Nadir Süldür Cd., Necip Paşa Cd., ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR, ADALET, ERTUĞRUL GAZİ, Adnan menderes Blv., Özlü, egemenlik cd. , Özlü Sokak, FAIK TOKLUOGLU BUL., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:10.01-2024-03-16 13:00:18.754 saatleri arasında İhsaniye; İnkılap Cd., Şair Nedim Sk., , İsimsiz22, İsimsiz9, İsimsiz12, Gazi Muhtar Paşa Cd., Gazi Osman Paşa Cd., Kazım Dirik Cd., Kazım Karabekir Cd., Köşk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:10.01-2024-03-16 13:00:18.754 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 13:30:25.792-2024-03-16 16:00:39.424 saatleri arasında İhsaniye; MANGIRLAR KÜME EVLER, Kazanoğlu Cami Sk., GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE, İsimsiz15, , Mangırlar küme evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 13:30:25.792-2024-03-16 16:00:39.424 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-16 2024-03-16 09:00:23.702-2024-03-16 15:00:36.854 saatleri arasında Yamanlar; 7304. Sk., 7303. Sk., 7303/2. Sk., Barış, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:23.702-2024-03-16 15:00:36.854 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:23.702-2024-03-16 15:00:36.854 saatleri arasında Emek; 7259. Sk., 7264. Sk., 7266. Sk., 7267. Sk., Barış, Barış Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-16 2024-03-16 09:00:32.94-2024-03-16 15:00:40.379 saatleri arasında Güvendik; MAVİ PLAJ, 189, 188, 187. Sk., 186. Sk., 181. Sk., 160. Sk., 141. Sk., 210, 190, , 191. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 200. Sk., 200/1. Sk., 201. Sk., 203/1. Sk., 204. Sk., 205, 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 212. Sk., MEHMET ALİ AYGÜVEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:32.94-2024-03-16 15:00:40.379 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:42.437-2024-03-16 15:00:01.619 saatleri arasında Yeni; Postane Sk., , 2. Dere Sk., Arsalı Sk., ATAY, DEMİRCİLER, DERE, FİLİZ, Güven Sk., Necati Cumalı Cd., UZUN, ZAFER, Çağlayan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:42.437-2024-03-16 15:00:01.619 saatleri arasında Sıra; İsimsiz28, İsimsiz29, 2. Üç Evler Sk., AHMET BESİM UYAL, ATAY, Dik Yokuş Sk., Dikyokuş Sk., Dörtyol Sk., MANOLYA, Çağlayan Sk., DOĞA, ÜÇ ÇEŞMELER, ŞEKERPINAR, POLİGON, , YAPRAK, SU DEPOSU, İsimsiz5, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:42.437-2024-03-16 15:00:01.619 saatleri arasında Yelaltı; , 75.YIL CUMHURİYET, PARK, YILDIZ PARK, Çilingir Çeşme Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:42.437-2024-03-16 15:00:01.619 saatleri arasında Yenice; , İsimsiz30, AKPINAR, BELLEK, Abraş Sk., Açkı Sk., Duman Sk., Kapan Camii Sk., Kırcalı Sk., PARK, SARGIN, Tireli Sk., Ugur Sk., YENİ, Çilingir Çeşme Sk., Şimşek Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:42.437-2024-03-16 15:00:01.619 saatleri arasında Camiatik; Arasta Sk., Ara Sk., AHMET BESİM UYAL, Acar Sk., 2.ÖZYOKUŞ, İRİM, MUSTAFA KEMAL PAŞA, SÜMBÜLLÜ ÇEŞME, İsimsiz10, İsimsiz9, , Şiir Sk., İbrahim Algan Sk., Özyokuş Sk., Çakmak Sk., ZAFER, Yeşim Sk., Yazıcıoğlu Sk., Top Sk., Tatar Camii Sk., TATAR CAMİİ, Okul Sk., Merdiven Sk., Malgaca Pazarı Sk., Kuleli Sk., Itır Sk., Haydar Çeşme Sk., Eğri Sk., Eski Camii Sk., Eski Cami Sk., ÖZYOKUŞ, Elmalı Sk., Dörtyol Sk., DERE, Dalağan Sk., Asmalı Çınar Sk., ARMAĞAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:42.437-2024-03-16 15:00:01.619 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:42.437-2024-03-16 15:00:01.619 saatleri arasında Hacı İsa; ZAFER, Sevinç Sk., Küçük Hamam Sk., Hamam Sk., DEMİRCİLER, Bülent Baratalı Blv., Balkış Sk., İsimsiz27, İsimsiz8, , ÇELEN, Ülke Sk., Ülkü Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:42.437-2024-03-16 15:00:01.619 saatleri arasında Naipli; , İLKE, MUSTAFA KEMAL PAŞA, AHMET BESİM UYAL, Kar Sk., SARGIN, İris, İğde Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-16 2024-03-16 09:00:42.437-2024-03-16 15:00:01.619 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:42.634-2024-03-16 16:00:56.245 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:29.586-2024-03-16 16:00:54.719 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:50.092-2024-03-16 11:00:05.958 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-16 2024-03-16 09:00:42.634-2024-03-16 16:00:56.245 saatleri arasında Sadıkpaşa; MENEKŞE, ZÜBEYDE HANIM, YILDIRIM BEYAZIT, SOKULLU, Remziye Biriz Sk., , Necatibey Cd., ALBAY ALPAT, Aydınlık Sk., AĞUSTOSLU, MENDERES elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:42.634-2024-03-16 16:00:56.245 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-16 2024-03-16 09:30:36.235-2024-03-16 15:30:42.832 saatleri arasında Alaçatı; 16154. Sk., 16158. Sk., 16155/1. Sk., 16155. Sk., 16153. Sk., 16152. Sk., 16151. Sk., 16148. Sk., 16145. Sk., 16144. Sk., 16143. Sk., 16000. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:30:36.235-2024-03-16 15:30:42.832 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:30:29.737-2024-03-16 16:00:44.223 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:30:29.737-2024-03-16 16:00:44.223 saatleri arasında Alaçatı; , 12113/1, İsimsiz375, İsimsiz376, İsimsiz384, İsimsiz386, İsimsiz389, 12113/7, 7152. Sk., İsimsiz396, İsimsiz397, İsimsiz400, İsimsiz403, 2028. Sk., Serinler Çiftliği, 12113, Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-16 2024-03-16 10:00:07.662-2024-03-16 11:00:00.884 saatleri arasında Evka 3; Şehit Taha Carım, 124. Sk., , İsimsiz125, İsimsiz124, Şehit Taha Carım Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:07.662-2024-03-16 11:00:00.884 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-16 2024-03-16 10:00:29.586-2024-03-16 16:00:54.719 saatleri arasında Yenişakran; 113. Sk., , İsimsiz197, 3110, 3111, 111/1. Sk., 3116, 117. Sk., 117/1. Sk., 3119, 3125, 124. Sk., 129. Sk., 3106. Sk., 3109/1. Sk., 3114. Sk., Atatürk Cd., Fatih Cd., Namık Kemal Cd., YALI, 3107, 3109 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:29.586-2024-03-16 16:00:54.719 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:29.586-2024-03-16 16:00:54.719 saatleri arasında Hacıömerli; İsimsiz205 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-16 2024-03-16 10:00:50.092-2024-03-16 11:00:05.958 saatleri arasında Payamlı; 5005. Sk., 5844, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Nurettin Doğan, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Erdal Özmen, Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Şehit Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök, Şehit F.İbrahim Öztürk Cad., ÜRKMEZ ORHANLI YOLU, Yunus Emre Cd., Yaşar Doğu, S. Hasan Demirel Cd., Payamlı, Muhtar Süleyman Kara, Mimar Sinan Cd., Menderes Cd., MEHMET AKİF ERSOY, Köy Yolu, Kuşadası Seferihisar Yolu Cad., Koca Yusuf Cd., Karacaoğlan Cd., Ege Caddesi, DENİZ, Barış Cd., 5846, 5838, 5824. Sk., 5821. Sk., 5821 Sk., 5820. Sk., 5820, 5819. Sk., 5819, 5818. Sk., 5816. Sk., 5813. Sk., 5812, 5810, 5808, 5805. Sk., 5803, 5141/1, 5141 Sk., 5137, 5129. Sk., 5127, 5125. Sk., 5123. Sk., 5121. Sk., 5119. Sk., 5117, 5115. Sk., 5113. Sk., 5109. Sk., 5107. Sk., 5105. Sk., 5103. Sk., 5101. Sk., 51/35 Sk., 5097. Sk., 5095 Sk., 5091. Sk., 5089. Sk., 5087. Sk., 5085. Sk., 5084 Sk., 5083. Sk., 5082. Sk., 5081. Sk., 5080. Sk., 5079. Sk., 5078. Sk., 5076. Sk., 5075, 5074. Sk., 5073. Sk., 5072. Sk., 5071. Sk., 5070. Sk., 5069. Sk., 5068. Sk., 5067. Sk., 5065. Sk., 5064. Sk., 5063. Sk., 5062. Sk., 5061. Sk., 5060. Sk., 5059. Sk., 5058, 5056. Sk., 5054. Sk., 5052. Sk., 5051. Sk., 5050. Sk., 5048. Sk., 5047. Sk., 5046. Sk., 5045. Sk., 5044. Sk., 5043. Sk., 5042. Sk., 5041. Sk., 5040. Sk., 5039. Sk., 5038. Sk., 5037. Sk., 5036. Sk., 5035. Sk., 5033. Sk., 5032. Sk., 5031. Sk., 5030, 5029. Sk., 5028. Sk., 5027. Sk., 5026. Sk., 5025. Sk., 5024. Sk., 5023. Sk., 5021. Sk., 5019. Sk., 5018. Sk., 5017. Sk., 5016. Sk., 5015. Sk., 5014. Sk., 5012. Sk., 5011, 5010. Sk., 5008. Sk., 5006. Sk., 5004. Sk., 5003. Sk., 5002. Sk., 5001. Sk., 5089 sk., 5141, 5836 SK., 5806/1 SK, 5820 sk, 5834 SK, 5802, 5808, 5126, 5828, 5830, İsimsiz8, 5093, 5815, 5066, 5814, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:50.092-2024-03-16 11:00:05.958 saatleri arasında Bengiler; 6288. Sk., 6286. Sk., 6284. Sk., 6282. Sk., 6280. Sk., 6278, 6276. Sk., 6274. Sk., 6272. Sk., 6268. Sk., 6267. Sk., 6266. Sk., 6265. Sk., 6264. Sk., 6263. Sk., 6262. Sk., 6261. Sk., 6261, 6260. Sk., 6258. Sk., 6257. Sk., 6256. Sk., 6255. Sk., 6254. Sk., 6253. Sk., 6252. Sk., 6251. Sk., 6249. Sk., 6247. Sk., 6245. Sk., 6244. Sk., 6243. Sk., 6242. Sk., 6241. Sk., 6240. Sk., 6239. Sk., 6238. Sk., 6236. Sk., 6235. Sk., 6234. Sk., 6232. Sk., 6231. Sk., 6230. Sk., 6229. Sk., 6228. Sk., 6227. Sk., 6226. Sk., 6225. Sk., 6224/1. Sk., 6224. Sk., 6223. Sk., 6222. Sk., 6219. Sk., 6218. Sk., 6215. Sk., 6215 Sk., 6214. Sk., 6213. Sk., 6212. Sk., 6211 Sk., 6209 Sk., 6207. Sk., 6207 Sk., 6206. Sk., 6205. Sk., 6205 Sk., 6204. Sk., 6203. Sk., 6202. Sk., 6201. Sk., 6116. Sk., 6084, 6259 sk, 6208 SK, 6259, İsimsiz5, , 6290. Sk., 6211, Ürkmez Cd., VATAN, İSTİKLAL, Ürkmez Köprüsü, Yürüyüş Yol, Vatan Cd., Site İçi Yol, Sahil Yolu Sk., MUSTAFA KEMAL PAŞA, Millet Cd., Cumhuriyet Cd., Baraj Sk., Baraj Cd., 6312. Sk., 6310. Sk., 6308. Sk., 6306. Sk., 6305, 6304. Sk., 6300. Sk., 6298. Sk., 6296. Sk., 6294. Sk., 6292. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:50.092-2024-03-16 11:00:05.958 saatleri arasında Atatürk; 5672, 5679, 5543, ESKİ KÖY YERLEŞİM YERİ, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., KARAKOÇ, 5794. Sk., 5793. Sk., 5792. Sk., 5791. Sk., 5790. Sk., 5789. Sk., 5788. Sk., 5786. Sk., 5785. Sk., 5784. Sk., 5783. Sk., 5782. Sk., 5781. Sk., 5780. Sk., 5779. Sk., 5778. Sk., 5777. Sk., 5776. Sk., 5774. Sk., 5773. Sk., 5772. Sk., 5771. Sk., 5770. Sk., 5769. Sk., 5768. Sk., 5766. Sk., 5764. Sk., 5763. Sk., 5762. Sk., 5760. Sk., 5759. Sk., 5754. Sk., 5752. Sk., 5748. Sk., 5746. Sk., 5731. Sk., 5730. Sk., 5729. Sk., 5728. Sk., 5726. Sk., 5725. Sk., 5724. Sk., 5723. Sk., 5722. Sk., 5718. Sk., 5716. Sk., 5714. Sk., 5712. Sk., 5710. Sk., 5708. Sk., 5705. Sk., 5704. Sk., 5702. Sk., 5699. Sk., 5697. Sk., 5695. Sk., 5690. Sk., 5689. Sk., 5685. Sk., 5683. Sk., 5681. Sk., 5678. Sk., 5673. Sk., 5670. Sk., 5669. Sk., 5665. Sk., 5663. Sk., 5662. Sk., 5661. Sk., 5658. Sk., 5657. Sk., 5656. Sk., 5655. Sk., 5654. Sk., 5652. Sk., 5649 Sk., 5647 Sk., 5646. Sk., 5644. Sk., 5640. Sk., 5636. Sk., 5623. Sk., 5623, 5621. Sk., 5619. Sk., 5617. Sk., 5617 Sk., 5615/1. Sk., 5615. Sk., 5614, 5613. Sk., 5612 Sk., 5612, 5610 Sk., 5609. Sk., 5608. Sk., 5607. Sk., 5605. Sk., 5603. Sk., 5602. Sk., 5601. Sk., 5600. Sk., 5599, 5597, 5595, 5592. Sk., 5590. Sk., 5587, 5586. Sk., 5584 Sk., 5582, 5580, 5578. Sk., 5578 Sk., 5576. Sk., 5574. Sk., 5572. Sk., 5572, 5570, 5565. Sk., 5558, 5557. Sk., 5557 Sk., 5555. Sk., 5553. Sk., 5551. Sk., 5549. Sk., 5548. Sk., 5547. Sk., 5545. Sk., 5541 Sk., 5540. Sk., 5539. Sk., 5537. Sk., 5563, 5535, 5533 Sk., 5532. Sk., 5530. Sk., 5526. Sk., 5520 Sk., 5517. Sk., 5512 Sk., 5510. Sk., 5508, 5505. Sk., 5504. Sk., 5503. Sk., 5502, 5501. Sk., 5501, 5193, 5514 SK, 5714, 5716, 5713, 5682, 5717, 5691, 5728, 5745, 5726, 5713, 5694, 5721, 5565, 5692, 5730, 5711, 5709, 5716, 5618, 5620, EKSENDERESİ, 5583, İsimsiz58, İsimsiz53, 5741, 5743, İsimsiz40, 5563, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, 5613, 5611, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz1, İsimsiz4, 5604, 5596, 5645, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:50.092-2024-03-16 11:00:05.958 saatleri arasında Kavakdere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:50.092-2024-03-16 11:00:05.958 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:50.092-2024-03-16 11:00:05.958 saatleri arasında Mersin Alanı; MUSTAFA KEMAL PAŞA, Cumhuriyet Cd., 6166, 6164. Sk., 6162. Sk., 6158. Sk., 6156. Sk., 6154. Sk., 6152. Sk., 6150. Sk., 6148. Sk., 6146. Sk., 6144. Sk., 6142. Sk., 6140 Sk., 6116. Sk., 6084, 6057. Sk., 6055. Sk., 6053. Sk., 6049. Sk., 6047. Sk., 6045. Sk., 6045, 6043. Sk., 6041. Sk., 6041, 6039. Sk., 6033. Sk., 6031 Sk., 6002. Sk., 6168 sk, 6168, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:50.092-2024-03-16 11:00:05.958 saatleri arasında Cumhuriyet; 5322, 5216, 5360, 5423, 5352, 5425, 5301, 5421, 5326, 5228/1, 5417, 5418, 5420, 5287, 5400, 5328, 5318, 5324, Site İci Yol, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., KARAKOÇ, 5406. Sk., 5405. Sk., 5403. Sk., 5402. Sk., 5402, 5401. Sk., 5399, 5398. Sk., 5393, 5389 Sk., 5388, 5384. Sk., 5382. Sk., 5381. Sk., 5380. Sk., 5378. Sk., 5377. Sk., 5375 Sk., 5373. Sk., 5371. Sk., 5369 SOKAK, 5370, 5369. Sk., 5368. Sk., 5366. Sk., 5364/1. Sk., 5364. Sk., 5361. Sk., 5359. Sk., 5357. Sk., 5356, 5354 Sk., 5351. Sk., 5350. Sk., 5350, 5349. Sk., 5348, 5347. Sk., 5347, 5346. Sk., 5345. Sk., 5344. Sk., 5342. Sk., 5340, 5338. Sk., 5338, 5336. Sk., 5336, 5335. Sk., 5334. Sk., 5333. Sk., 5332, 5331. Sk., 5329. Sk., 5327. Sk., 5325. Sk., 5323. Sk., 5320. Sk., 5317, 5315. Sk., 5315 Sk., 5314. Sk., 5314, 5313, 5312. Sk., 5311. Sk., 5309. Sk., 5309, 5306. Sk., 5305. Sk., 5304. Sk., 5304 Sk., 5303. Sk., 5302. Sk., 5301. Sk., 5300. Sk., 5262. Sk., 5298. Sk., 5297. Sk., 5296 Sk., 5295. Sk., 5294, 5293. Sk., 5292. Sk., 5291. Sk., 5290. Sk., 5289. Sk., 5288. Sk., 5284. Sk., 5283. Sk., 5282. Sk., 5280, 5279. Sk., 5278. Sk., 5277. Sk., 5276. Sk., 5275. Sk., 5272. Sk., 5272, 5271. Sk., 5270 Sk., 5268. Sk., 5266. Sk., 5265. Sk., 5264. Sk., 5263. Sk., 5261. Sk., 5260 Sk., 5259. Sk., 5258. Sk., 5257. Sk., 5256. Sk., 5255. Sk., 5254. Sk., 5252. Sk., 5250. Sk., 5249. Sk., 5248. Sk., 5247. Sk., 5246, 5245. Sk., 5244. Sk., 5243. Sk., 5242 Sk., 5241. Sk., 5239. Sk., 5238. Sk., 5237. Sk., 5236. Sk., 5235. Sk., 5234. Sk., 5233, 5232. Sk., 5231. Sk., 5230. Sk., 5229. Sk., 5228. Sk., 5227. Sk., 5225. Sk., 5224. Sk., 5223. Sk., 5222. Sk., 5220. Sk., 5219. Sk., 5218. Sk., 5217. Sk., 5214. Sk., 5212. Sk., 5211/6. Sk., 5211/5. Sk., 5211/4. Sk., 5211/3. Sk., 5211/2. Sk., 5211, 5210, 5209. Sk., 5208. Sk., 5207. Sk., 5206. Sk., 5206, 5205. Sk., 5204. Sk., 5203. Sk., 5202. Sk., 5201. Sk., 5200. Sk., 5199. Sk., 5198. Sk., 5196. Sk., 5193, 5192. Sk., 5189. Sk., 5187. Sk., 5185. Sk., 5183. Sk., 5182. Sk., 5180. Sk., 5179. Sk., 5178. Sk., 5177. Sk., 5175. Sk., 5174. Sk., 5173. Sk., 5172. Sk., 5171. Sk., 5170. Sk., 5169. Sk., 5169, 5168. Sk., 5167. Sk., 5166. Sk., 5164. Sk., 5163. Sk., 5162. Sk., 5161. Sk., 5160. Sk., 5159. Sk., 5157. Sk., 5156. Sk., 5155. Sk., 5154. Sk., 5153. Sk., 5152. Sk., 5385, 5286, 5358, 5337, ÜRKMEZ ORHANLI YOLU, 5391, İsimsiz36, 5165, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, 5352, 5321, 5221, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-16 2024-03-16 10:00:50.092-2024-03-16 11:00:05.958 saatleri arasında Gümüldür Cumhuriyet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:50.092-2024-03-16 11:00:05.958 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.