16 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:59

Güncelleme: 16.03.2024 - 09:59

KOCAELİ ilinde 16 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DALCA mahallelerinde DALCA MERKEZ MEVKII, DALCA MERKEZ MEVKİİ, DALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, SELAMETLI, SELAMETLİ, TEKSEN mahallelerinde AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, DÜZ MEVKII, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYASLAR MEVKII, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKII, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKII, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETHACILAR, BAGLICA, BAĞLICA, ELMACIK, KAYMAZ, KAYMAZ ERIKLI, KAYMAZ ERİKLİ, PIRCELER, PİRCELER, TERZILER, TERZİLER mahallelerinde AHMETHACILAR MERKEZ MEVKII, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNAKLAR MEVKII, BOSNAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BOŞNAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERKESLI MEVKII, ÇERKESLI MEVKII KÜME EVLER, ÇERKEŞLİ MEVKİİ KÜME EVLER, Deneme1, GÖLKÖY MEVKII, GÖLKÖY MEVKII KÜME EVLER, GÖLKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HASANFAKILAR MEVKII, HASANFAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, IGCILER MEVKII, İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ ERIKLI MERKEZ MEVKII, KAYMAZ ERIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KAYMAZ ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ORTAKÖY MEVKII, PIRCELER BÖCEKLER MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, PIROGLU MEVKII, PİRCELER BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ROÇKAN MEVKII, ROÇKAN MEVKII KÜME EVLER, ROÇKAN MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCI, AVDAN, YAĞCILAR mahallelerinde AHADLİ MEVKİİ, AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLİ mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE. CD., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., EREN, EREN SK., FETİH SK., GAZI CD., GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA, KANARYA SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KESER CD., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MEHMET AKIF, MELEK, MELEK SK., MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, ŞEVKATİYE mahallelerinde BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., DOĞALAR SK, OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., SARIKAYA SK, TARHAN SK., TEMEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., DEGIRMEN, EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., MESUDİYE. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, KESTANELİK, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 11.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELI, DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUĞ SK., FERHAT AĞA SK., FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KABAKOZ SK., KADEM SK., KADER SK, KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KORUCU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, UZAK SK., VAROL SK., YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT SK., ARAKLI SK., ARPALIK SK., ARUZ SK., AŞİKAR SK., AYAZ, AYAZ SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAHTIYAR SK., BAHTİYAR SK., BATTAL, BATTAL SK., BESTELİ SK., BEYAZIT SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇALDIRAN SK., ÇESME SK., ÇIGDEM SK., ÇİĞDEM SK., DEPO SK., DERE SK., DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR SK., FULYA SK., HALE SK., HIZAL, HIZAL SK., HURMALI SK., IBRISIM, İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., KALELİ SK., KASIMPATI SK., KASIRGA SK., KERİM SK., KERİME SK., KETEN, KÜTÜK SK., MALAZGİRT CD., MEMİŞOĞLU SK., MUKADDES SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NİZAM-I CEDİT CD., ORTANCA SK., ÖZENÇ SK., ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SEYMEN SK., SUNARLAR SK., YEŞİLCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, DUMLUPINAR, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde AKAN SK., AKGÜN, AKGÜN SK., ANKARA., ANKARA. CD., ASHANE, AŞHANE SK., ATAÇ SK., AYBAHÇE SK., AYBALA, AYBALA SK., AYDINLAR SK., BADEM SK., BAGIMSIZ, BAĞIŞLAYAN SK., BASARAN, BAŞKENT SK., BESTE SK., BEYAZ, BEYAZ SK., BİNBAŞAK SK., BORAN SK., BOSTANLI, BOSTANLI SK., ÇAKMAK, ÇAKMAK SK., ÇILEM, ÇILEM SK., ÇİLEM SK., DARI SK., DERMANLI, DERMANLI SK., EFSUN SK., EŞREF BİTLİS SK., GONCA SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., GÜZELYURT, GÜZELYURT SK., HEMŞİRE SK., ISMETPASA, IZCI, İREMNUR SK., İSMETPAŞA CD., İZCİ SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KEMALPASA, KEMALPAŞA CD., KUL SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., MERIÇ, MERİÇ SK., MESNEVİ SK., MIZRAK, MIZRAK SK., NIZAM, NİZAM SK., ÖZEN, ÖZEN SK., ÖZTÜRKLER SK., SANAYI, SARVAN SK., SEKBANLI SK., SELIN, SELİN SK., SERÜVEN SK., SÖZEN SK., TOPÇU SK., YAZ SK., YURDUSEV SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde ALİ EFENDİ SK., BAKKAL SK., BARUT SK., BEGONYA SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., ELVEDA SK., HALK SK., HEYBE, HEYBE SK., MECİT SK., RUMELI, SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SIRINAGA, SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde İZMİT SANAYİ SİTESİ 11. CD., KÖRFEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SIRINTEPE, YENİ mahallelerinde D-100 YAN YOLU SK, GÜLSEREN, MUAMMER DERELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ, DENİZ, SIRINTEPE mahallelerinde CAHIDE, PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., SEKİNE SK., TÜRKKABLO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI mahallelerinde ÇARMUKLAR MEVKII, ÇARMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, FAKILAR MEVKII, FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAOGLU MEVKII, HOCAOĞLU MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NEZIRLER MEVKII, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ, DENİZ mahallelerinde ERGENEKON CD., ETKİ SK., HÜRRİYET CD., KARABULUT SK., KİMYA SK., OKYANUS SK., PETROL OFİSİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU mahallelerinde MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, KUTLUCA, MİMAR SİNAN, OSMANLI, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ mahallelerinde DURANLI MEVKII, EŞREF BİTLİS CD., KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAIP, NAİP, SEMSETTIN, SİPAHİLER, ŞEMSETTİN, UZUNBEY mahallelerinde DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZOĞLU SK., NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, CUMA, ÇIRAKLI, KARAYAKUPLU, OSMANLI mahallelerinde CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURANLI MEVKİİ, DURANLI MEVKİİ KÜME EVLER, DURBEYLER MEVKII, DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSIGIN, AKSIĞIN, KAZANDERE, SERINDERE, SERİNDERE, TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARMANSIRT MEVKII, HARMANSIRT MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINDERE MERKEZ MEVKII, SERINDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPECIK MERKEZ MEVKII, TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, KARAKÖPRÜ, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., ALİ AYGÜN SK., BAGIN, BİLGE SK., BUHARA SK., ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER SK., ELMALI SK., EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FURUNCU SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HORON SK., ILIM, IŞIKLI SK., İLİM SK., KAĞAN SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., ORHANGAZİ CD., OZAN, ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., ŞENKAYA SK., TÜRKMEN SK., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Mart Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde ÇANAKKALE CD., ERİK SK., İSTANBUL SK., MEHTAP SK., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Mart Cumartesi 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMÇUKUR mahallelerinde 2618., 2633, ÇAM KENT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Mart Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, KARAPINAR, KAYACIK, PAZARKÖY mahallelerinde 2818., 2825., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TURNA SK., YONCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAĞAÇ, YENI, YENİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 233. SK., 346. SK., 347., 348. SK., 349. SK., 705. SK., 823. SK., 824. SK., 825. SK., 826. SK., 827. SK., 829. SK., 830. SK., 833., 834., 834. SK., ALI IHSAN PASA, ALİ İHSAN PAŞA CD., DAVUT PASA, DAVUT PAŞA CD., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., PAZARLIDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KEMALPAŞA, ŞEKERPINAR mahallelerinde ADALI, ADALI SK., ARNIÇ SK., AYÇA SK., BAYRAM, CEYDA SK., CİHAN SK., DEREN, DEREN SK., DERİN SK., EGE SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN SK., GEÇIT, GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÜLER SK., GÜMÜS, HARMAN SK., HASRET, HASRET SK., HAYAT SK., HİSAR SK., IHLAS, ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İHLAS SK., KARAYEL SK., KARDELEN SK., KENDİR SK., KETEN SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., KIZILCIK SK., LODOS SK., SAMYELI, SAMYELİ SK., SEDİR SK., SEVİNDİK SK., ŞEHİT HAKAN BAYRAM CD., TUNA, TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., YAKAMOZ SK., YAVUZ, YAVUZ SK., YELKEN, YELKEN SK., ZAKKUM SK., ZEHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., ANADOLU, ANADOLU CD., ATAKAN SK., BALCILAR, BARAN SK., BARIŞ SK., BOTANİK SK., CANSU SK., ÇAĞLAR SK., ÇETIN, ÇETİN SK., DEMET SK., DOĞA SK., DURAK, DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EKİN SK., ERMIS, EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., GÜNEŞ SK., INCE, KAHRAMAN SK., KALE, KALE SK., KARACA, KINACI SK., LEMAN SK., MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, NAMIK KEMAL CD., NARLI SK., NERMİN SK., NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, PLEVNE CD., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., TUNA CD., YAHYA KAPTAN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEŞİLVADİ CD., ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1174. SK., 1174/1. SK., 1174/2. SK., 1175. SK., 1176. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1181/1. SK., 1181/3. SK., 1182. SK, 1184. SK., 1185/1., 1185/1. SK., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK., GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KOCABETON SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ mahallelerinde 1801. SK., 1802. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3265, 3273., 3274., FABRİKALAR SK., İSHAKOĞLU SK., KUMTEPE SK., ÖZDEN SK., TOPLUCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde HASKÖY SANAYI SITESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, KIŞLADÜZÜ mahallelerinde RADAR CD., ŞANTİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde ADALET, ADALET SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BOSTAN SK., CİVAN SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., GENCE SK., GÜNAY, KADER SK., KALENDER SK., KILIM, KİLİM SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ, ÜLKEM, ÜLKEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.