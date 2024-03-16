16 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:59

Güncelleme: 16.03.2024 - 09:59

MANİSA ilinde 16 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-16 2024-03-16 09:00:24.912-2024-03-16 12:00:38.273 saatleri arasında Hacıyusuf; Hacıyusuf Sk., İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, , Hacıyusuf Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:24.912-2024-03-16 12:00:38.273 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-16 2024-03-16 09:00:46.463-2024-03-16 13:00:57.959 saatleri arasında Yukarıçobanisa; Şirin_1 Sokak, Manisa Turgutlu Yolu, Kasaba Cd., Ara Yol, yukarıçobanisa, İsimsiz33, yukarı çobanisa iç yolu, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, İsimsiz8, İsimsiz4, , İsimsiz22, SPİL, İsimsiz16, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:46.463-2024-03-16 13:00:57.959 saatleri arasında Turgut Özal; İsimsiz7, , İsimsiz138, İsimsiz137, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:46.463-2024-03-16 13:00:57.959 saatleri arasında Ayvacık; Ayvacık Köyü İç Yolu, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz8, ayvacık iç yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, aycacık içyolu, ayvacık iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:46.463-2024-03-16 13:00:57.959 saatleri arasında Sancaklıçeşmebaşı; SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, Manisa Turgutlu Yolu, sançaklı çeşme başı, İsimsiz35, yukarı çobanisa, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, İsimsiz33, İsimsiz32, Sancaklıçeşmebaşı Cd., , İsimsiz1, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:46.463-2024-03-16 13:00:57.959 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; , Sancaklıkayadibi Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz8, sancaklıkayadibi, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, sancaklıkayadibi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:46.463-2024-03-16 13:00:57.959 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:46.463-2024-03-16 13:00:57.959 saatleri arasında Aşağıçobanisa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:55.199-2024-03-16 15:00:04.188 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:55.199-2024-03-16 15:00:04.188 saatleri arasında Güzelköy; , İsimsiz34, İsimsiz82, güzelköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 09:00:55.199-2024-03-16 15:00:04.188 saatleri arasında Veziroğlu; , Sakallı Yolu, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-16 2024-03-16 09:00:46.463-2024-03-16 13:00:57.959 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:38.91-2024-03-16 16:00:52.874 saatleri arasında Türkmen; İsimsiz9, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, Türkmen, türkmen, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz1, Türkmen Köyü İç Yolu, türkmen elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:38.91-2024-03-16 16:00:52.874 saatleri arasında Otmanlar; İsimsiz27, İsimsiz28, otmanlar, Otmanlar Köyü Yolu, OTMANLAR, İsimsiz26, İsimsiz18, otmanlar küme evleri, İsimsiz11, İsimsiz2, İsimsiz10, otmanlar, İsimsiz6, İsimsiz3, , İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz16, ARAZİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:38.91-2024-03-16 16:00:52.874 saatleri arasında Ortaköy; ORTAKÖY, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:38.91-2024-03-16 16:00:52.874 saatleri arasında Düzlen; DÜZLEN, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, ARAZİ, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:38.91-2024-03-16 16:00:52.874 saatleri arasında Dazyurt; DAZYURT, dazyurt iç yolu, dazyurt, dazyurt, DAZYURT, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:38.91-2024-03-16 16:00:52.874 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-16 2024-03-16 10:00:38.91-2024-03-16 16:00:52.874 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.