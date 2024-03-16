16 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:59

Güncelleme: 16.03.2024 - 09:59

SAKARYA ilinde 16 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, OSMANLI, SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ARABACILAR, BALCILAR SK., BALCILAR/12, BALCILAR/7, GÜVEN/1, KADIKÖY, KADIKÖY SK., MEHTER, MEHTER SK., REISLER, REISLER/4, REİSLER, REİSLER SK., SARIBEYLI, SARIBEYLI/4, SARIBEYLI/6, SARIBEYLI/8, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ 6, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU, TEKNELER, TEKNELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BIRLIK, BİRLİK, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 16012, 16014, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, ARIFAGA KARABOGAZ, BİRLİK SK., ÇETİN, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARPUZLAR, ORTAKÖY İÇ YOLU, ŞAŞKINLAR, TEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KONAK mahallelerinde ÇELİK, ÇUKURKUYU SK., DOGAN SK., HACI OGLU, IKLIM, KAYNARCA YOLU, MEŞE BAYIRI SK., PAHADIR, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTIL, MERKEZ, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16009, 16010, 16016, 16018, 16020, 34002, 34003, 34005, 34009, 34010, 34014, 34016, 34018, 34020, 34021, 34023, 34025, akmeşe, AKSU, AKSU SK., ALSANCAK, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, BAHAR, BALÖZÜ, BEGONYA, BEKTAŞ, BURAK SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DR.ALAATTİN DURAN CD., DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, FEHMI KANYILMAZ, FEHMİ KANYILMAZ CD., HAYALLER SK., HAYELLER, HUNLAR, HÜSNÜ AYDIN CD., KADİR KOÇ, KARAÇALI MERKEZ, KARŞIYAKA CD., KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KUMRU, KUMRU CD., KURUDERE, KUZULUK, KUZULUK SK., MANAV, MANAV SK., MERKEZ, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., MÜRTEZA YÜKSEL, NECATIBEY, NECATİBEY CD., NEVRİN SK., ÖZEL KENT, ÖZEL KENT CD., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICA, SARIÖZ SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SELVI, STAT CD., STAT/1, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., Uavtede Yok, YAMAK, YONCA 1., YONCA CD., YURT, YURT SK., ZAMBAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YANIK mahallelerinde ÇİFTLİK CD., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., MESELIK 1/8, MEŞELİK, MEŞELİK1, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YANIK mahallelerinde ERSİN CD., LEKOSA, LEKOSA/3, LEKOŞA SK., MESELIK 1/3, PORTAKAL ÇIÇEGI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 1007 SK., 1011 SK., 1023 SK., ADA CD., Ş.AYDIN ŞİŞMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI, TAŞBURUN mahallelerinde 26136, AKASYA, AKASYA SK., AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FIDAN, GAZI (KUZULUK), GAZİ SK., GÖL SK., GÜL (KUZULUK), HANEDAR SK., HUZUR SK., IPEK, KANSU, KANSU SK., KARANFIL_1, KARANFİL SK., KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAHMUTOĞLU SK., MAVİ SK., MEVLANA, MEVLANA SK., NİLÜFER SK., OFLU, OFLU SK., PAPATYA SK., SARMAŞIK SK., TASBURUN_1, TAŞBURUN SK., TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI, TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YANIK SK., YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, YÖRÜKYERI mahallelerinde ÇAKILLIK KÜME EVLER, DEDELER SK., GÖKÇELER, GÜZLEK SK., HOROZLAR, ILIMIYE, İsimsiz80, TUZLA SK., YÖRÜKYERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROĞLU, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, TAŞAĞIL mahallelerinde ÇAKILLIK, ÇAKILLIK_1, ÇAKIROĞLU, DUTLAR, HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOROZLAR SK., İLİMİYE SK., TAŞAĞIL SK., TUZLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 4007 SK., 4031 SK., 4035, 4037 SK., 4050, 4050 SK., 4054, 4054 SK., 4056, 4056 SK., 4058 SK., 4085 SK., 5001 SK., 5003, 5003 SK., 5009 SK., 5011, 5011 SK., 5012 SK., 5014 SK., 5016 SK., 5018 SK., 5020, 5020 SK., 5021, 5021 SK., 5022, 5022 SK., 5024 SK., 5028 SK., 5030 SK., 5031 SK., 5035 SK., 5050 SK., 5052, 5053 SK., İsimsiz98, KAYMAKÇILAR, KAYMAKÇILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde SABUNCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde BAŞAK SK., BAYRAKLI SK., ERGENEKON SK., FEVZİ PAŞA CD., GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., KILIÇASLAN, KILIÇASLAN SK., METİN SK., SANAYİİ CD., TARANCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ESENTEPE mahallelerinde 901. SK., 902., 902. SK., 903. SK., 904. SK., 906. SK., 911 SK., 911., 913., 913. SK., 914., 915. SK., 916. SK., 918., 918. SK., 924. SK., 926., 926. SK., 927., 931. SK., 934., 935., 936. SK., 938., 940. SK., 957. SK., 990., 990. SK., 994., 994. SK., ARA SK., AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, ÇAYIR, ÇESME, ÇEŞME SK., DILAN, DILAN SK., DİLAN SK., GAZALI, GAZALİ SK., İSTANBUL, KAMER, KESİM SK., KIRCAALİ CD., RAIF TUMBAZ, RAİF TUMBAZ SK., SEBAT SK., SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT, SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT CD., SELIMIYE, SELİMİYE SK., ŞEHİT ABDÜRRAHİM KOMUT CD., TARIK, TARIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, MITHATPASA mahallelerinde 426. SK., 428. SK., 429. SK., 430., 588 NOLU, 619. SK., BEYLIK, BEYLİK SK., ERSEN SK., GÜLBAĞ SK., KİRİŞHANE, KİRİŞHANE CD., KUDÜS, KURTULAN SK., MALİYE CD., YENER SK., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞIÇALICA, ÇOBANYATAK, HALAÇ mahallelerinde MERKEZ SK., MERKEZ_14, MERKEZ_336, MERKEZ_342, SARIHASANLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIDEDE, YENIKÖY, YENİKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3194, 3195, ANADOLU OTOYOLU, FETIH, FETIH CD., FETİH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇOBANYATAK, HALAÇ mahallelerinde HÜSEYINBAS_6, MERKEZ_341, MERKEZ_5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 2064 SK., 2085 SK., 2109 SK., 2146 SK., FATİH SULTAN MEHMED CD., SERVETİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2032 SK., 2146, 2155 SK., 2158 SK., SERVETIYE, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2112 SK., 2115, 2128, 2131 SK., 2136 SK., 2137 SK., 2141 SK., 2147 SK., 2154, 2154 SK., FATIH SULTAN MEHMED, TURGUT ÖZAL BULVAR, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 18 SK., 19 SK., 50, 50 SK., 53, 53 SK., 54 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞI FUADİYE, ÇAYBAŞIYENİKÖY, EMIRLER, HACIKÖY, TUAPSALAR, TÜRKÇAYBAŞI mahallelerinde 307 NOLU, 35 NOLU, 36 NOLU, 36 NOLU SK., 42 NOLU, 601 SK., 603, 603 SK., 604, 604 SK., 604. SK., 702 SK., 801, 803 SK., 804 SK., 807 SK., 9 NOLU, ÇAYBASI, ÇAYBASI/2, ÇAYBAŞI, ÇAYBAŞI CD., EMIRLER, FATİH SULTAN MEHMET, FUADIYE CD, FUADIYE CD., GAZI, GAZİ CD., HACIKÖY MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HACILAR, KEMALİYE CD., KOCA SINAN, KOCA SİNAN CD., KOZLUK CD., LEYLAK, MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MENDERES, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., TÜRBE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞI FUADİYE, ÇAYBAŞIYENİKÖY, HACIKÖY, MOLLAKÖY, TÜRKÇAYBASI, TÜRKÇAYBAŞI mahallelerinde 1301, 33 NOLU, 37 NOLU SK., 43 NOLU, 50 NOLU, 602 SK., 605 SK., 607 SK., 608 SK., 704 SK., 801 SK., 801. SK., 802, 802. SK., 804, 804. SK., 805 SK., ÇAYBASI CD., ÇİÇEK SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, EŞREF BİTLİS BULVAR, FATİH SULTAN MEHMET CD., FUADIYE, FUADIYE/1, FUADİYE CD, FUADİYE CD CD., FUADİYE CD., HACILAR CD., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KOCASİNAN CD., LEYLAK SK., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MENDERES CD., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLAK mahallelerinde YAYLAK, YAYLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 955., 957., BEKİR EFENDİ SK., HIRKA SK., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., MANOLYA SK., MESKEN, MESKEN SK., NİĞBOLU SK., PREVEZE, PREVEZE SK., YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 426., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, CUMHURIYET, DEĞİRMEN SK., GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., SEFA SK., SERTBAŞI SK., TOKATLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 16 Mart Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKGÖZ mahallelerinde ADAPAZARI BILECIK YOLU, AK SÜT ÜRÜNLERİ, AŞAĞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, INCILLI, İNCİLLİ mahallelerinde 17 AĞUSTOS CD., 300, 300 SK., 301 SK., 302, 302 SK., 303, 303 SK., 304, 304 SK., 305, 305 SK., 306, 306/1, 307 SK., 309, 319 SK., 322 SK., 331, 331 SK., 332, 358 SK., 366 SK., 372, 372 SK., 544 SK., 548 SK., 601, 601/1, 601/1 SK., 604/1 SK., 605, 635 SK., FATIH, FATIH CD., FATİH CD., HASTANE CD., MIMAR SINAN, PAZAR CD., STAD CD., TURGUT REIS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 16 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1084 SK., 1092, 1092 SK., 1098 SK., 1107 SK., 1107_1, 1108 SK., 1109, 1109 SK., 1111 SK., 1115, 1115 SK., 1118 SK., 1120 SK., 1122 SK., 1124 SK., 1126, 1150 SK., 1158 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 16 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2091. SK., 2093, 2093 SK., 2097 SK., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR mahallelerinde 703 NOLU SK., ADIL, ÇAĞLA SK., FUNDA SK., GÜLCE SK., SEHIT MUSTAFA ÖZEN SK., ŞEHİT MUSTAFA ÖZEN SK., ÜNAL OZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 807 NOLU SK., 825 NOLU SK., BARIŞ MANÇO ÇOCUK PARKI İÇİ YO, DOĞA SİTESİ İÇİ YOLU, MESİRE SİTESİ İÇİ YOLU, MESİRE SK., ÖREN SK., SEKER, ŞEKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY mahallelerinde 329 NOLU SK., 330 NOLU, 330 NOLU SK., 347 NOLU, 347 NOLU SK., 348 NOLU SK., KARAPINAR CD., NESET, YENIKENT, YENIKENT/1, YENİKENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 808 NOLU SK., 809 NOLU SK., 810 NOLU SK., 811 NOLU, 811 NOLU SK., 812 NOLU, 812 NOLU SK., 813 NOLU SK., 814 NOLU SK., 816 NOLU, 816 NOLU SK., 818 NOLU SK., 820 NOLU SK., 821 NOLU SK., ORHANGAZİ SİTESİ İÇİ YOLU, SULTAN AHMET SİTESİ İÇİ YOLU, ŞEHİT EKREM BAYRAMOĞLU SK., ŞEHİT SELÇUK ESATOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.