16 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.05.2024 - 21:54

Güncelleme: 16.05.2024 - 21:54

İZMİR ilinde 16 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 09:00:02.606-2024-05-16 13:00:15.587 saatleri arasında Mevlana; 1767. Sk., 1766. Sk., 1765/1. Sk., 1760. Sk., 1765. Sk., 1768/1. Sk., 1768. Sk., Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:02.606-2024-05-16 13:00:15.587 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 13:00:40.387-2024-05-16 17:00:49.635 saatleri arasında Mevlana; 1765/1. Sk., 1769. Sk., 1770. Sk., Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 13:00:40.387-2024-05-16 17:00:49.635 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 09:00:17.088-2024-05-16 15:00:28.858 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:17.088-2024-05-16 15:00:28.858 saatleri arasında Emrez; 182. Sk., Altan Aydın Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 09:00:21.534-2024-05-16 16:00:29.915 saatleri arasında Haliller; İsimsiz169, DAVULCULAR, İsimsiz173, İsimsiz175, İsimsiz176, İsimsiz179, , DAVULCULAR, DAVULCULAR, İsimsiz166, İsimsiz167, İsimsiz168 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:21.534-2024-05-16 16:00:29.915 saatleri arasında Mersinlidere; İsimsiz108, İsimsiz109, DAVULCULAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:21.534-2024-05-16 16:00:29.915 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:33.94-2024-05-16 16:00:42.673 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:33.94-2024-05-16 16:00:42.673 saatleri arasında Çatak; , İsimsiz111, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz106, AKÇAY, AKÇAY, AKÇAY, İsimsiz95, İsimsiz92, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, AKÇAY, İsimsiz21, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:49.838-2024-05-16 17:00:59.504 saatleri arasında Çanakçı; İsimsiz26, İsimsiz1, , İsimsiz76 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:49.838-2024-05-16 17:00:59.504 saatleri arasında Başaran; İsimsiz78 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 09:00:26.404-2024-05-16 15:00:39.819 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:26.404-2024-05-16 15:00:39.819 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; 3526. Sk., 3513. Sk., 3507. Sk., 3505. Sk., 3503. Sk., 3501. Sk., gaziler, 3510, 3519, zekeriya toksöz, 3511, FEVZİ PAŞA, 3519, 42. Sk., 42, , 3515, mimar sinan, Çiğli Foça Yolu, Zekeriya Toksuz, Gediz Cd., ANADOLU, 40. Sk., 36. Sk., 3532/1. Sk., 3532. Sk., 3530. Sk., 3528. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:26.404-2024-05-16 15:00:39.819 saatleri arasında Kesik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:26.404-2024-05-16 15:00:39.819 saatleri arasında 75. Yıl Cumhuriyet; Zekeriya Toksuz, Yusuf Kafalı, Mehmet Akif Ersoy Cd., 53. Sk., 51/1. Sk., 50. Sk., 49. Sk., 46. Sk., 45. Sk., 44/1. Sk., 44. Sk., 44 Sk., 43. Sk., 42. Sk., 3501. Sk., 44/2, ANADOLU, İsimsiz34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:26.404-2024-05-16 15:00:39.819 saatleri arasında Maltepe Serbest Bölgesi; Ardıç Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:33.918-2024-05-16 12:00:43.744 saatleri arasında Yıldırım; İsimsiz29, , İzmir Çanakkale Asfaltı, Mareşal Fevzi Çakmak Cd., 35. Sk., Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:33.918-2024-05-16 12:00:43.744 saatleri arasında Fatih; 1/9, , Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:33.918-2024-05-16 12:00:43.744 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 09:00:26.404-2024-05-16 15:00:39.819 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:04.973-2024-05-16 13:00:12.703 saatleri arasında İsmetpaşa; 276. Sk., 274. Sk., 280. Sk., 280. Sk., 278. Sk., 278. Sk., 276. Sk., 274. Sk., 257/1. Sk., 259. Sk., 259. Sk., , , İsimsiz34, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz38, İsimsiz46, İsimsiz46, 250. Sk., 250. Sk., 255. Sk., 255. Sk., 257. Sk., 257. Sk., 257/1. Sk., MERSİNAKİ, MERSİNAKİ, Gündoğdu Sitesi, Gündoğdu Sitesi, 292. Sk., 292. Sk., 290. Sk., 290. Sk., 288. Sk., 288. Sk., 286. Sk., 286. Sk., 284. Sk., 284. Sk., 282. Sk., 282. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:04.973-2024-05-16 13:00:12.703 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 13:00:19.506-2024-05-16 16:00:28.322 saatleri arasında İsmetpaşa; 247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 250. Sk., 251. Sk., 272. Sk., 274. Sk., MERSİNAKİ, İsimsiz57, , 243. Sk., 239. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 13:00:19.506-2024-05-16 16:00:28.322 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 09:00:32.755-2024-05-16 16:00:38.773 saatleri arasında Şirinkapı; 1055. Sk., 1054. Sk., , 1058/19. Sk., 1058/2. Sk., 1058/20. Sk., 1058/21. Sk., 1058/22. Sk., 1058/3. Sk., 1058/4. Sk., 1058/5. Sk., 1058/6. Sk., 1058/7. Sk., 1058/8. Sk., 1058/9. Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., 1060/1. Sk., 1060/2. Sk., Yavuz Sultan Selim Cd., Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd., 1058/1. Sk., 1058/16. Sk., 1058/15. Sk., 1058/14. Sk., 1058/13. Sk., 1058/10. Sk., 1058/12. Sk., 1058/11. Sk., 1058/17. Sk., 1058/18. Sk., 1057. Sk., 1056. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:32.755-2024-05-16 16:00:38.773 saatleri arasında İzkent; Yavuz Sultan Selim Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:32.755-2024-05-16 16:00:38.773 saatleri arasında Gaziler; Yavuz Sultan Selim Cd., 1056. Sk., 1055. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:32.755-2024-05-16 16:00:38.773 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 09:00:32.755-2024-05-16 16:00:38.773 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 13:00:19.506-2024-05-16 16:00:28.322 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 09:00:33.88-2024-05-16 12:00:42.376 saatleri arasında Ardıç; 5448/1. Sk., , 5438, 5441. Sk., 5445. Sk., 5450/1. Sk., 5454/1. Sk., Sıte Yolu, Çeşme Büyükliman Gençlik Kampı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:33.88-2024-05-16 12:00:42.376 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 14:00:03.911-2024-05-16 17:00:10.762 saatleri arasında Ardıç; , İsimsiz40, 5438, 5445. Sk., 5452. Sk., 5455. Sk., 5456. Sk., 5492/1 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 14:00:03.911-2024-05-16 17:00:10.762 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 09:00:53.985-2024-05-16 15:00:26.053 saatleri arasında Tekeli Atatürk; İsimsiz30, , Ahmet Kenan Tanrıkulu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:53.985-2024-05-16 15:00:26.053 saatleri arasında Çileme; Karakuyu, KARAKUYU YOLU , İsimsiz183, İsimsiz143, İsimsiz48, İsimsiz34, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:53.985-2024-05-16 15:00:26.053 saatleri arasında Çakaltepe; isimsiz 85, İsimsiz114, İsimsiz112, İsimsiz111, İsimsiz81, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:53.985-2024-05-16 15:00:26.053 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:53.985-2024-05-16 15:00:26.053 saatleri arasında Karakuyu; karakuyu küme evleri, Karakuyu, İsimsiz34, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 09:00:53.985-2024-05-16 15:00:26.053 saatleri arasında Kaplancık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:53.985-2024-05-16 15:00:26.053 saatleri arasında Pancar; İsimsiz50, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:53.985-2024-05-16 15:00:26.053 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 10:00:04.814-2024-05-16 15:00:15.365 saatleri arasında Çandarlı; Bimeyko 49 Sk., BİMEYKO 48, BİMEYKO 74, Evren Sk., DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU, Bimeyko 82, Bimeyko 80, Bimeyko 78, Bimeyko 76, Bimeyko 68, BİMEYKO 66, Bimeyko 64, Bimeyko 62, Bimeyko 60, Bimeyko 58, Bimeyko 54, Bimeyko 46, Bimeyko 44, Bimeyko 42, Bimeyko 84 Sk., BİMEYKO 39 SK, BİMEYKO 82, İsimsiz974, İsimsiz969, İsimsiz964, Bimeyko 44 Sk., , İsimsiz845, İsimsiz849, İsimsiz885, İsimsiz887, İsimsiz909, İsimsiz915, İsimsiz919, İsimsiz921, İsimsiz923, Bimeyko 52 Sokak, Bimeyko 50 Sk., İsimsiz931, İsimsiz934, İsimsiz938, İsimsiz939, İsimsiz940, Denizköy Çandarlı Yolu, İsimsiz955, İsimsiz956, İsimsiz960, İsimsiz961 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:04.814-2024-05-16 15:00:15.365 saatleri arasında Denizköy; Gama 1, Gama, Esyer, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:04.814-2024-05-16 15:00:15.365 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 10:00:14.678-2024-05-16 12:00:21.532 saatleri arasında Barbaros; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 10:00:18.65-2024-05-16 16:00:25.128 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:18.65-2024-05-16 16:00:25.128 saatleri arasında Pireveliler; , İsimsiz2, Pireveliler Köyü İç Yolu, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 10:00:54.679-2024-05-16 13:00:05.354 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:54.679-2024-05-16 13:00:05.354 saatleri arasında Yenişakran; 129. Sk., 128. Sk., 132. Sk., 3137, Atatürk Cd., YALI, İnönü Cd., 3130, 126. Sk., 124. Sk., , İsimsiz183 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 14:00:03.156-2024-05-16 16:00:13.309 saatleri arasında Huzur; İlhan Selçuk Sk., Mithatpaşa Cd., Yapıcılar Sk., Eriş Sk., Erkan Sk., Mandalinlik Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 14:00:03.156-2024-05-16 16:00:13.309 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.