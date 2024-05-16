16 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.05.2024 - 21:54

Güncelleme: 16.05.2024 - 21:54

MANİSA ilinde 16 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 09:00:10.409-2024-05-16 12:00:17.632 saatleri arasında Zafer; , İsimsiz44, İsimsiz47, İsimsiz2, İsimsiz70, İsimsiz73, BELEDİYE, 18. Sk., 625. Sk., 708. Sk., Site Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:10.409-2024-05-16 12:00:17.632 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:12.482-2024-05-16 12:00:23.501 saatleri arasında Beşeylül; 598., 547. Sk., İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:12.482-2024-05-16 12:00:23.501 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:12.482-2024-05-16 12:00:23.501 saatleri arasında Gaziler; 549, 598., 539. Sk., İsimsiz9, İsimsiz8, 600. Sk., 551. Sk., 545. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:26.525-2024-05-16 12:00:43.891 saatleri arasında Beşeylül; İsimsiz8, 517 SOK, 521 sok, 515. Sk., 517. Sk., 525. Sk., , İsimsiz6, İsimsiz7, 539. Sk., 546. Sk., 552. Sk., 554/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:26.525-2024-05-16 12:00:43.891 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:55.611-2024-05-16 15:00:07.641 saatleri arasında Taytan; İsimsiz57, İsimsiz66, İsimsiz9, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz51, Salihli Simav Yolu, İsimsiz99, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz46, İsimsiz45, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:55.611-2024-05-16 15:00:07.641 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:55.611-2024-05-16 15:00:07.641 saatleri arasında Çapaklı; , İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:55.611-2024-05-16 15:00:07.641 saatleri arasında Çavlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 09:00:10.409-2024-05-16 12:00:17.632 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:43.853-2024-05-16 15:00:50.543 saatleri arasında Sancaklıbozköy; 7,sokak, 7, , SANAYİ, SANAYİ, Açelya Sokak, LALE, LALE, 30 Sk., BELEDİYE CAD., Açelya, Açelya, 12, 3., 8. Sk., 30 Sk., 30 Sk., 13. Sk., Turgutlu 3. Çıkmazı, Turgutlu 1.Çıkmazı, 8.sokak, 6.SOKAK, orkide, Yasemin Sk., Turgutlu Cd.1. Çk., Sanayi Sk., Park Sk., Nergis Sk., Manisa Cd. 1. Çk., BELEDİYE CAD., Leylak Sk., LALE, Karanfil Sk., Dere 1. Çk., Benzinlik İç Yolu, Açelya Sk., 9. Sk., 8. Sk., 7. Sk., 6. Sk., 5. Sk., 4. Sk., 30. Sk., 3. Sk., 2. Sk., 15. Sk., 14. Sk., 13. Sk. 3. Çk., 13. Sk. 2. Çk., 13. Sk. 1. Çk., 13. Sk., 12. Sk., 11. Sk., 10. Sk., 1. Sk., manisa cad, 14., orkide 1, turgutlu_1, DERE 1.ÇIKMAZ, DERE 1.ÇIKMAZ, 7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:43.853-2024-05-16 15:00:50.543 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:43.853-2024-05-16 15:00:50.543 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, sancaklı uzunçınar iç yolu, İsimsiz4, sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:43.853-2024-05-16 15:00:50.543 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:43.853-2024-05-16 15:00:50.543 saatleri arasında Karaoğlanlı; YENİYOL, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:22.82-2024-05-16 16:00:47.119 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:22.82-2024-05-16 16:00:47.119 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz6, , İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:22.82-2024-05-16 16:00:47.119 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz119 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:22.82-2024-05-16 16:00:47.119 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:22.82-2024-05-16 16:00:47.119 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:22.82-2024-05-16 16:00:47.119 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 09:00:28.2-2024-05-16 15:00:41.941 saatleri arasında Atatürk; ŞEN, Patika, İsimsiz34, İsimsiz36, , İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz20, İsimsiz2, İsimsiz31, İsimsiz40, ERMİN, TURAN, ŞAHİN, BARAJ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:28.2-2024-05-16 15:00:41.941 saatleri arasında Temrek; , İsimsiz95, İsimsiz99, İsimsiz100, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:28.2-2024-05-16 15:00:41.941 saatleri arasında Gölbaşı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:28.2-2024-05-16 15:00:41.941 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 09:00:43.621-2024-05-16 15:00:52.466 saatleri arasında Örencik; İsimsiz3, Örencik Köyü İç Yolu, İsimsiz10, , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, örencik sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:43.621-2024-05-16 15:00:52.466 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 09:00:43.621-2024-05-16 15:00:52.466 saatleri arasında Demirci; demirci, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz9, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, demirdi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:22.82-2024-05-16 16:00:47.119 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:22.82-2024-05-16 16:00:47.119 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 10:00:24.988-2024-05-16 16:00:40.641 saatleri arasında Sarnıç; İsimsiz21, sarnıç iç yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz2, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz53, sarnıç, Sarnıçköy Köyü Yolu, SARNIÇ YOLU, SARNIÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 10:00:24.988-2024-05-16 16:00:40.641 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 11:00:55.078-2024-05-16 13:00:01.661 saatleri arasında Hürriyet; Maden Şehitleri Cad., İsimsiz78, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, Yıldırım Sk., Maden Şehitleri Cad., Emrah Sk., Burak Sk., , Patika, Melodi Sk., Maden Şehitleri Cad., İsimsiz40, RÜZGAR SK., İsimsiz74, İsimsiz75 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 11:00:55.078-2024-05-16 13:00:01.661 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-16 2024-05-16 13:00:16.736-2024-05-16 15:00:24.657 saatleri arasında Medar; Şirinköy Konut Yapı Kooperatif İç Yolu, , Şirinköy Konut Yapı Kooperatif elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 13:00:30.597-2024-05-16 15:00:42.081 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-16 2024-05-16 13:00:30.597-2024-05-16 15:00:42.081 saatleri arasında Medar; İsimsiz171, İsimsiz170, İsimsiz169, İsimsiz168, İsimsiz167, marangozlar sitesi, MARONGOZLAR SİTESİ, İsimsiz172 elektrik kesintisi yaşanacaktır.