16 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:34

Güncelleme: 16.01.2025 - 10:34

İZMİR ilinde 16 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.054-2025-01-16 14:00:00.334 saatleri arasında Torasan; 543. Sk., 551, 554. Sk., 585. Sk., , Kemal Ertan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.682-2025-01-16 14:00:00.907 saatleri arasında Torasan; , 592, 594, 595. Sk., Kemal Ertan Cd., 566, 593, 564. Sk., 589. Sk., 591. Sk., 595, 597. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.199-2025-01-16 17:00:00.075 saatleri arasında Karahalilli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.199-2025-01-16 17:00:00.075 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz19, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.361-2025-01-16 17:00:00.603 saatleri arasında Yiğitler; 6002, Menengeç Mevkii Yolu, İsimsiz1, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.361-2025-01-16 17:00:00.603 saatleri arasında Sinancılar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.361-2025-01-16 17:00:00.603 saatleri arasında Sarılar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.361-2025-01-16 17:00:00.603 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; Çayırlar Kümeevler, Kestaneli Bağlar Kümeevler, HALİT BAĞI KIRÜSTÜ, Kestaneli Bağlar, ÇAMLI BAĞLAR, MELİS, Yağpınar Mevki, Çayırkümeevler, İzmir Ankara Cd., Çayır Sokak, Çayır, İSMAİL ULUSAN, 2. ÇEŞME, OVA YOLU, Hayıtlık Mevkii Kümeevleri, Hayıtlık Mevkii, Hayıtlık kümeevler, , Bademcik, Çalı İçi, halit bağı kır üstü, İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz17, İsimsiz92, İsimsiz87, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz79, İsimsiz60, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, Çayır Kümeevleri, Çamlı Bağlar Kümeevler, İsimsiz110, İsimsiz106, İsimsiz95 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.361-2025-01-16 17:00:00.603 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; , Arıkaltı, Arıkaltı 2. Sk., Arıkaltı Cd., Darı Tepesi Sk., Karasuluk, Kocabağlar Sk., Çayır Kümeevleri, İncirlipınar, İzmir Ankara Cd., Şerbetçi Sk., İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, incirlipınar, Kasuluk 2, Namazgah Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.361-2025-01-16 17:00:00.603 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.361-2025-01-16 17:00:00.603 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; , Namazgah Sk., İnlik Çarşıklı Kümeevleri, SULUK KÜMEEVLER, AYDERESİ SULUK KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.98-2025-01-16 17:00:00.235 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; Çayır Sokak, İsimsiz23, İzmir Ankara Cd., , Çayır Kümeevleri, Ova, Sarı Ceviz Mevkii Yolu, Tokat Burnu Sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 11:00:00.091-2025-01-16 14:00:00.052 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; İsimsiz32, 35. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.475-2025-01-16 15:00:00.027 saatleri arasında Yalı; 6440/3. Sk., , 6440/1. Sk., 6440/2. Sk., 6440/6. Sk., 6440/5. Sk., 6440/4. Sk., 6470/1. Sk., 6471/5. Sk., Caher Dudayev Blv., İsimsiz96 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.475-2025-01-16 15:00:00.027 saatleri arasında Atakent; , FAZIL SAY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.55-2025-01-16 15:00:00.358 saatleri arasında Atakent; 6375. Sk., 6374. Sk., 6373. Sk., 6342/3. Sk., 6342/2. Sk., 6342. Sk., , Caher Dudayev Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.55-2025-01-16 15:00:00.358 saatleri arasında Yalı; 6329/3. Sk., 6329/6. Sk., , Aşık Veysel Sk., 6403/2. Sk., 6403. Sk., 6401/2. Sk., 6401/1. Sk., 6342. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.953-2025-01-16 15:00:00.533 saatleri arasında Yalı; 6434. Sk., 6449. Sk., 6435. Sk., İsimsiz70, , 6439. Sk., 6442. Sk., 6445. Sk., 6446/3. Sk., 6437. Sk., 6447. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-16 2025-01-16 09:00:00.855-2025-01-16 17:00:00.578 saatleri arasında Çapak; 2507. Sk., 2505. Sk., 2504. Sk., 2503. Sk., 2517, 2503 sok, , 2502, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, 2510/1, 2501. Sk., 2552. Sk., 2548. sokak, 2540. Sk., 2538. Sk., 2526. Sk., 2516. Sk., 2515. Sk., 2514. Sk., 2513. Sk., 2512. Sk., 2511. Sk., 2510. Sk., 2509. Sk., 2508. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 10:00:00.193-2025-01-16 15:00:00.807 saatleri arasında Yedi Eylül; 5574. Sk., AYDIN, Site Yolu, 5671. Sk., 5669 Sk., 5667. Sk., 5663 Sk., 5661. Sk., 5659. Sk., 5657sk., 5653. Sk., 5651. Sk., 5648. Sk., 5647 Sk., 5646. Sk., 5645. Sk., 5635 Sk., 5631. Sk., 5627. Sk., 5625. Sk., 5596, 5590 Sk., 5588 Sk., 5584 Sk., 5580. Sk., 5580 Sk., 5578. Sk., 5572, 1501/1, 1501, 5645, 5594, 5582, 5667 Sk., 5572, , 5663, 5665 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 10:00:00.193-2025-01-16 15:00:00.807 saatleri arasında Karşıyaka; 7316. Sk., 7306. Sk., 7304, 7302 Sk., 7301. Sk., 7300. Sk., 5, 1518. Sk., 1505/1 Sk., 1501/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 10:00:00.193-2025-01-16 15:00:00.807 saatleri arasında Atatürk; 1517/1, AYDIN, BEKİR SAKARYA, BAHÇELİEVLER, 7304, 5625. Sk., 5, 1612. Sk., 1606 Sk., 1604. Sk., 1604 Sk., 1602. Sk., 1600. Sk., 1596. Sk., 1594. Sk., 1577. Sk., 1511. Sk., 1510. Sk., 1509. Sk., 1508. Sk., 1507. Sk., 1505 Sk., 1504. Sk., 1503. Sk., 1501, 1525, 1506 Sk., İsimsiz4, İsimsiz1, , 1577 Sk., 1575 Sk., 1573 Sk., 1569. Sk., 1567, 1529. Sk., 1527. Sk., 1523. Sk., 1521. Sk., 1517. Sk., 1516. Sk., 1515 Sk., 1514. Sk., 1513. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 10:00:00.824-2025-01-16 15:00:00.856 saatleri arasında Yemişlik; 6005, AYDIN, 6015. Sk., 6013, 6012, 6008, 6007 Sk., 6004, 6008, 6011, 6009, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-16 2025-01-16 09:30:00.124-2025-01-16 15:30:00.955 saatleri arasında Cevizli; HÜSEYİN KELİ, İsimsiz81, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, BOSTAN YERİ, İsimsiz68, İsimsiz36, HÜSEYİN KELİ, İsimsiz19, , ASKERLER, HÜSEYİN KELİ, İsimsiz136, İsimsiz79 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-16 2025-01-16 10:00:00.159-2025-01-16 16:00:00.471 saatleri arasında Aydınlıkevler; , 6783. Sk., 6784. Sk., 6790. Sk., 6792. Sk., 6792/1. Sk., 6793. Sk., 6795. Sk., 6796. Sk., 6796/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 10:00:00.689-2025-01-16 16:00:00.774 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8783/3, 8782. Sk., 8782/3, 1671. Sk., , 8782/2, 8782/1, 8783/1. Sk., 8784. Sk., 8783. Sk., 8784/2. Sk., 8784/4. Sk., 8786/1. Sk., Anadolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 10:00:00.964-2025-01-16 16:00:00.188 saatleri arasında Aydınlıkevler; , 6790. Sk., 6791. Sk., 6793. Sk., 6789. Sk., 6788. Sk., 6787/1. Sk., 6787. Sk., 6786. Sk., 6782. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-16 2025-01-16 10:00:55.937-2025-01-16 15:00:03.701 saatleri arasında Meriç; 5727. Sk., 5619/1. Sk., 5618. Sk., 5612. Sk., 5610. Sk., 5609. Sk., 5605. Sk., , İsimsiz87, Kemalpaşa Cd., 5745. Sk., 5739. Sk., 5738. Sk., 5737. Sk., 5735. Sk., 5734/1. Sk., 5733. Sk., 5734. Sk., 5732. Sk., 5731. Sk., 5730. Sk., 5729/1. Sk., 5729. Sk., 5728. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 11:00:00.091-2025-01-16 14:00:00.052 saatleri arasında Yakaköy; poligon sokak, , Poligon Sk., Yaka, Yaka Cd., Çamlık Cd., Özbek, Özbek Cd., Özbek Sk., İsimsiz169 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 11:00:00.091-2025-01-16 14:00:00.052 saatleri arasında Karaçam; Palmiye, İsimsiz8, İsimsiz7, İstanbul Cd., İstanbul Otoyolu Cd., Çiftlik Sk., Çağlayan Sk., Palmiye Sk., , Kültür Sk., Karaçam Yolu, Karaçam Cd., Karaçam, Fide Sk., Fesleğen Sk., Doğan Sk., Doğan, İsimsiz25, İsimsiz19, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 11:00:00.091-2025-01-16 14:00:00.052 saatleri arasında Beşyol; Beşyol, Beşyol Cd., Burçak Sk., Sardunya, Sarnıç Cd., Yamaç, Yamaç Sk., Çelik, Çelik Sk., , İsimsiz13, İsimsiz25, İsimsiz30, BEŞYOL, 8001, YAMAÇ, Badem elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 11:00:00.091-2025-01-16 14:00:00.052 saatleri arasında Çamiçi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 11:00:00.091-2025-01-16 14:00:00.052 saatleri arasında Çiçekli; , Çiçekli Cd., Çitlenbik, Çamlık Cd., Çamlık, Yasemin Sk., Pınarlı, Manolya Sk., Kardelen Sk., Fulya Sk., Fulya, Açelya, Akasya, 8500, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 11:00:00.091-2025-01-16 14:00:00.052 saatleri arasında Kayadibi; , 9754, 9751, Funda Sk., Gündoğdu Sk., Kayadibi Cd., Zakkum Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 11:00:00.091-2025-01-16 14:00:00.052 saatleri arasında Kurudere; , Doğa Sk., Doğa, Kartal, Kurudere Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 11:00:00.091-2025-01-16 14:00:00.052 saatleri arasında Sarnıçköy; , Akyar, Filiz, Kordelya, Sarnıç Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-16 2025-01-16 11:15:00.947-2025-01-16 16:15:00.917 saatleri arasında Gazi; 107/1. Sk., 7505/1, 107/3, İstiklal Cd., Yenilik Cd., 107/7, Mustafa Kemal Atatürk Cd., Koyundere Cami Cd., 7702. Sk., 7701. Sk., 7700. Sk., 7521. Sk., 7505. Sk., 107/5. Sk., 107/3. Sk., 107/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 11:15:00.947-2025-01-16 16:15:00.917 saatleri arasında Cumhuriyet; Yenilik Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., 7609/1. Sk., 7527. Sk., 7703 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 11:15:00.947-2025-01-16 16:15:00.917 saatleri arasında Ulus; Çanakkale Asfaltı Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Koyundere Cami Cd., 7532/1. Sk., 7532. Sk., 7503, 7501/4. Sk., 7501/2. Sk., 7501. Sk., 100/4. Sk., 100/2. Sk., 7532/2, İsimsiz19, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-16 2025-01-16 11:15:00.947-2025-01-16 16:15:00.917 saatleri arasında Kemal Atatürk; 7528/2, İstiklal Cd., Koyundere Cami Cd., 7534. Sk., 7528/2. Sk., 29 Ekim Cd., 7526/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.