16'sı kırmızı bültenle aranıyordu... 60 firari suçlu Türkiye'ye iade edildi

Bakanlığın açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunanlara yönelik operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen işbirliği sonucu, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16, ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere 60 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini aktarıldı.

Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.A, U.O, M.R, S.K, T.Ç, C.B, Ö.D, S.C, F.G, M.A, Ü.Y, E.E, S.E, A.B, B.Y. ve K.T.S. ile ulusal seviyede aranan V.B, T.D, A.A, B.S, S.K, H.P, Y.E.S, Y.T, R.B, E.Ü, O.A, S.C.E, S.Ş, C.C, M.A, A.D, O.T, U.Ö, S.Ö, H.A, M.D, G.Ü, M.E, G.A, D.H, Y.Ü, H.A, A.G, M.Y, H.P, M.D, Y.Ö, H.A, Ö.G, E.Y.Ş, A.G, D.C, A.Ö, G.C, N.A, A.Ö, G.E, F.B. ve M.E'nin iadelerinin sağlandığı ifade edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Gürcistan'da 43, Yunanistan'da 5, Almanya ve İngiltere'de 2'şer, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'da birer kişinin yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalanan şahısların, kasten öldürme, yağma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kamu malına zarar verme, resmi belgede sahtecilik, yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, tasarlayarak öldürme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, çocuğu kasten öldürmek, hükümlü veya tutuklunun kaçması, şantaj, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama, kasten yaralama, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, Türk vatandaşı ve yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, askeri yasak bölgelere girme, cinsel saldırı, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından arandıkları belirlendi."