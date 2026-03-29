16 yaşındaki çocuğun motosikletle çarptığı Arya bebek kurtarılamadı

16 yaşındaki çocuğun motosikletle çarptığı Arya bebek kurtarılamadı

29.03.2026 09:49:00
DHA
16 yaşındaki çocuğun motosikletle çarptığı Arya bebek kurtarılamadı

İstanbul Maltepe'de 16 yaşındaki B.E.’nin kullandığı motosiklet, trafik ışıklarında dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek’in bulunduğu bebek arabasına çarptı. Ağır yaralanan Arya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 16 yaşındaki B.E. yönetimindeki motosiklet, ışıklarda dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek'in bulunduğu bebek arabasına çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile Arya Özmenek yaralandı. Ağır yaralanan Özmenek, çevredekilerin aracıyla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü B.E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. 

