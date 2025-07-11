16 yaşındaki çocuğun özgürlüğünden mahrum bırakılmasına tepki gösterildi: ‘Tutuklama kaygı verici’

İstanbul’da, 8 Temmuz’da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk, Emniyet’teki işlemlerinin ardından önceki gün savcılığa getirildi. Savcılık sorgusunun ardından çocuk, “cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, 16 yaşındaki çocuğun sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili suçlamalar kapsamında kuvvetli suç şüphesinin bulunması, delillerin toplanmamış olması ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verdi.

‘DEMOKRASİNİN PARÇASI’

Kararın ardından Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi başkanı avukat Kardelen Ateşci, “16 yaşındaki bir çocuğun, cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla tutuklanması, çocuk hakları açısından ciddi şekilde kaygı verici. Çünkü çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ancak en son çare olarak uygulanmalı” dedi. Uluslararası sözleşmelere vurgu yapan Ateşci, “Çocuğun kullandığı ifadeler toplumda rahatsız edici bulunabilir ancak demokratik bir toplumda, bu tür ifadelerin korunması, çocukların kendilerini ifade etme hakkının özünü oluşturur. Bu demokrasinin bir parçasıdır, gerekliliğidir” dedi.

Ateşci sözlerini şu şekilde noktaladı: “Nitekim, yalnızca açıklamaları veya sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir çocuğun özgürlüğünden yoksun bırakılması ne koruyucu ne de onarıcı bir adalet yaklaşım örneğidir. Aksine cezalandırıcı, dışlayıcı ve çocuğun üstün yararını gözetmeyen bir tutumdur.”

ÇOCUK HAKLARINA AYKIRI

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi sosyal medya üzerinden, “İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak çocukların özgürlüklerinin bu denli kolay ve ağır şekilde kısıtlanmasını hukuka ve çocuk haklarına aykırı buluyor; süreci hak temelli bir perspektifle izlemeyi ve hukuki girişimlerde bulunmayı sürdürüyoruz” paylaşımında bulundu.