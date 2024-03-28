16 yaşındaki çocuk şakalaşırken arkadaşını öldürdü
Manisa'nın Salihli ilçesinde, şakalaşma sırasında tüfekle vurulan 21 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, canlı hayvan pazarı yakınlarında M.E.U. (16) şaka yapmak amacıyla elindeki av tüfeğini arkadaşı Serhat Arslan'a (21) doğrulttu.
Tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan Arslan, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.E.U. gözaltına alındı.
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