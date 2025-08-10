16 yaşındaki Efe'den acı haber: Minguzzi'nin yakın arkadaşıymış!

Sakarya Karasu'dan acı haber geldi.

Ailesiyle İhsaniye Mahallesi'nde cankurtaranın olmadığı sahile gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma, sahil güvenlik ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Sevinç, ekiplerce yapılan aramada bulunarak sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sevinç'in cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Efe'nin Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından Efe'yi paylaşarak "Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gittin sen, yandım oğlum yandım" ifadelerini kullandı.