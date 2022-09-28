17 Ağustos Mezarlığı'ndaki taşlar tahrip edildi: 1 gözaltı
Kocaeli'de bulunan 17 Ağustos Mezarlığı'nda bazı mezar taşları kırıldı ve mermerler tahrip edildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, Gölcük ilçesindeki 17 Ağustos Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlığa gelen kişi veya kişiler bazı mezar taşlarını kırdı, mermerlere zarar verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıktaki 20'den fazla mezar taşına zarar verilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler tarafından olaya karıştığı belirlenen zanlı U.U, Gölcük'te yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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