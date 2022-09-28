17 Ağustos Mezarlığı'ndaki taşlar tahrip edildi: 1 gözaltı

Kocaeli'de bulunan 17 Ağustos Mezarlığı'nda bazı mezar taşları kırıldı ve mermerler tahrip edildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

AA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 10:46
17 Ağustos Mezarlığı'ndaki taşlar tahrip edildi: 1 gözaltı
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Olay, Gölcük ilçesindeki 17 Ağustos Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlığa gelen kişi veya kişiler bazı mezar taşlarını kırdı, mermerlere zarar verdi. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıktaki 20'den fazla mezar taşına zarar verilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler tarafından olaya karıştığı belirlenen zanlı U.U, Gölcük'te yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


kocaeli Mezarlık 17 Ağustos 1999

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