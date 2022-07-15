İstanbul Valiliği'nden Yahudi mezarlığına saldırı açıklaması
İstanbul Valiliği, Yahudilere ait mezarların bulunduğu Beyoğlu ilçesindeki Hasköy Musevi Mezarlığı’na yapılan saldırıya ilişkin "81 mezar taşının tahrip edildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini" açıkladı.
Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Musevi Mezarlığı’nda Yahudilere ait bazı mezarların taşları dün gece tahrip edildi. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, “Türk Yahudi Toplumu” isimli sosyal medya hesabı aracılığıyla bu sabah yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nı ve İstanbul Valiliği’ni etiketleyerek “Bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz” çağrısı yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığını duyurmasının ardından İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı. Açıklamada; 81 mezar taşının tahrip edildiği saldırının, mezarlık çevresinde ikamet eden Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç ve H.R.E isimli 11- 13 yaşlarındaki çocuklar tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
Valilik, şüphelilerin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini de açıkladı.
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