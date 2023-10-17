17 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 17.10.2023 - 08:37

Güncelleme: 17.10.2023 - 08:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Ege'nin kuzeyi, (Sinop ve Samsun'un batısı hariç) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



İşte il il hava durumu...



MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimlerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 24°C

Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 25°C

Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara, Çankırı ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı

KONYA 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Samsun'un batısı hariç) kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu ile Artvin ve Rize kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 27°C

Parçalı ve az bulutlu