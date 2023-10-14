14 Ekim 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 14.10.2023 - 08:15

Güncelleme: 15.10.2023 - 08:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Isparta, Burdur'un batısı, Afyonkarahisar'ın güneyi, Antalya'nın çevre ilçeleri ile gece saatlerinde Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Mersin'in doğusu, Kayseri'nin güneyi ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANKARA: 23, Az bulutlu.

İSTANBUL: 24, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 26, Az bulutlu.

BURSA: 25, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 25, Az bulutlu ve açık.

SAKARYA: 24, Az bulutlu ve açık.

EDİRNE: 27, Az bulutlu ve açık.

KIRKLARELİ: 26, Az bulutlu ve açık.

A.KARAHİSAR: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 29, Az bulutlu, zamanla doğu çevreleri parçalı bulutlu.

ADANA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra çevre ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri, gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 30, Parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu.

SİVAS: 23, Parçalı ve az bulutlu.

KAYSERİ: 24, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu.

BOLU: 23, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 23, Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 20, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 21, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 19, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

VAN: 19, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 29, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 29, Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT: 28, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.