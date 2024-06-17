17 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.06.2024 - 10:39

Güncelleme: 17.06.2024 - 10:39

SAKARYA ilinde 17 Haziran Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 17 Haziran Pazartesi 12:00-20:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY mahallelerinde ASYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 50 NOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Haziran Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1273 NOLU SK., 1274 NOLU, 1274 NOLU SK., 1275 NOLU, 1275 NOLU SK., 1275 NOLU SK., 1276 NOLU, 1276 NOLU SK., 51 NOLU, 52 NOLU, 52 NOLU CD., TEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 17 Haziran Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde 1, 1. SK., 2. SK., 4, 4. SK., 5. SK., 8. SK., ATATÜRK CD., D100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 17 Haziran Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde 10 SK., 11 SK., 15 SK., 16 SK., 17 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.