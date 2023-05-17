17 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 17.05.2023 - 09:19

Güncelleme: 17.05.2023 - 09:20

Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve (Sinop, Bartın hariç) Batı Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde, İç Ege ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Yalova çevrelerinde, yarın (Çarşamba) İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar'ın kuzeyi), İç Anadolu'nun kuzey ve batısı (Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batısı) ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 16°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 16°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ve Uşak ile Afyonkarahisar'ın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 20°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 28°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 26°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce, Bolu, ve Karabük çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 11°C, 22°C

Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 25°C

Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 25°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 20°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Yağışların Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 22°C

Sabah saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 28°C

Sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu