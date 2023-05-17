17 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji 17 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu hafta ülke genelinde sağanak bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve (Sinop, Bartın hariç) Batı Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde, İç Ege ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
SARI KODLU UYARI
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Yalova çevrelerinde, yarın (Çarşamba) İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar'ın kuzeyi), İç Anadolu'nun kuzey ve batısı (Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batısı) ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 16°C, 24°C
Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 16°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ve Uşak ile Afyonkarahisar'ın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 20°C
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 28°C
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 26°C
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce, Bolu, ve Karabük çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 11°C, 22°C
Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 25°C
Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 10°C, 25°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 20°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Yağışların Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 15°C, 28°C
Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 22°C
Sabah saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 16°C, 28°C
Sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
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