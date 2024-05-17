17 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.05.2024 - 01:14

Güncelleme: 17.05.2024 - 01:14

BOLU ilinde 17 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMANLAR ÇATAK, KIZILAĞIL, MERKEZ mahallelerinde AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AT YAYLASI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK, YUKARISOKU mahallelerinde 1491, 1492, 720 SK., AŞÇILAR SK., BEHİCE SK., BURCU SK., GENÇ, GENÇ SK., KOZA, KOZA SK., ŞEHİT SÜLEYMAN TOMBAK SK., TAYFUR SK., YELKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKCAMİ, DAĞKENT, KARAKÖY, KASAPLAR mahallelerinde 1.SK., 15 TEMMUZ DEMOKRASİ BULVAR, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ., 6. ADA, AHMET BAYSAL BLV., ASAGI MAHALLE 1., ASAGI MAHALLE 3., Aşağı mah 1. sok, AŞAĞI MAH 6.SOK, AŞAĞI MAHALLE SK., AŞAĞI. SK., AŞAĞIKARAKÖY - GÖLKÖY YOLU, AYDINLIK SK., E.5 CD., E-5, GÜÇÜKDERE SK., KARAKÖY 1.Sokak., KARAKÖY-1., KARAKÖY-1. SK., KARAKÖY-2 CD., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., PAMUKÇULAR SK., POLIKÖY EVLERI, POLİKÖY EVLERİ SK., YAŞAR ÇELİK SK., YUKARI KARAKÖY, YUKARI KARAKÖY 2., YUKARI MAH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 17 Mayıs Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARABEYLER mahallelerinde HAMZA BEY KARABEYLER, KÖY SOKAGI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 17 Mayıs Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100. YIL, KURTLAR mahallelerinde GÖYNÜK YOLU, KURTLAR KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 17 Mayıs Cuma 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI(OVA), ÇAVUŞDERESİ, KARACASUMANDIRA, KARAÇOMAK, MERKEZ, ORTA, TAŞKESTİ, TOSUNLAR, YUKARI mahallelerinde ABANT YOLU CD., ABANTYOLU CAMI, ABANTYOLU CAMİ SK., ADA, ADA 1, ADA 2 SK., ADA 7 SK., ADA CD., AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, ATATÜRK/2, BINBASI SABRI ACAR, BOLU BİLECİK YOLU, bölükören, CUMHURİYET 1 SK., CUMHURİYET 8, CUMHURİYET 8 SK., ÇATAL YOL KÜME EVLER, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, FABRİKA YOLU SK., KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK., KARAÇOMAK MAH, KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, KİRAZLI SK., MADAM PAŞA KÜME EVLER, ORTAKÖY CD., TAŞKESTİ 2. ETAP TOKİ, TAŞKESTİ BELDESİ, TAŞKESTİ YOLÇATI MEVKİİ, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK., TOSUNOGLU, YALI.1.SK, YILDIRIM, YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 17 Mayıs Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde CUMHURIYET 1, CUMHURIYET/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 17 Mayıs Cuma 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAŞKESTİ mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.