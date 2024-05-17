17 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.05.2024 - 01:14

Güncelleme: 17.05.2024 - 01:14

DÜZCE ilinde 17 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde SELİN SK., SUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Mayıs Cuma 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde AKAY SK., ÇERÇILER, ÇERÇİLER SK., KOKURDAN CD., MEYDAN SK., SADIK REIS, TEKKE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAREŞAL, MERKEZ, REDİFLER mahallelerinde ÇAM YUVA KÜME EVLER, REDİFLER KÖYÜ İÇ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALPANKAYA mahallelerinde BASPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 17 Mayıs Cuma 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASYAZICIOGLU, DARIYERİBAKACAK mahallelerinde ÇINAR CD., DARIYERİBAKACAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 17 Mayıs Cuma 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100, BASYAZICIOGLU, BAŞYAZICIOĞLU, DARIYERİBAKACAK mahallelerinde BAŞYAZICIOĞLU BOLU DAĞI EVLERİ, D-100 BOLU DAĞIKARAYOLU KÜME EVLER, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, KÖKNAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 17 Mayıs Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YÖRÜK mahallelerinde KONURALP 435., KONURALP 435. SK., KONURALP 440., KONURALP 514., KONURALP 514. SK., KONURALP 519., KONURALP 521., KONURALP 546., KONURALP 547., KONURALP 548., KONURALP 549., TEKNOPARK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 17 Mayıs Cuma 02:00-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, CUMHURİYET, ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FATİH, FEVZİÇAKMAK, GÜMÜŞPINAR, HACI ALİLER, HACIMEHMET, KAHVECI, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, PAŞAORMANI, ŞIRALIK, UFUK, ÜÇKÖPRÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 107 SK., 107., 109 SK., 112 SK., 112. SK., 113 SK., 113. SK., 1154. SK., 122. SK., 1900., 1900. SK., 5392. SK., 5393. SK., 5394. SK., 5397., 5397. SK., 5400., 5400. SK., 5402., 5402. SK., 5600., 7000., 7100., 7151., 7155., 7330., 7350., 7400., 7505., 7550., 7565., 7700., 8009., 8010., 8017, 8027., 8036., 8090., 8092., 8095., 9100., 9110., 9124., 9125., 9130., 9131., 9132., 9132./1, 9133., 9500., 9659., 9670., 9805., ANADOLU OTOYOLU, BOLU CD., ÇAM, D-100 KARAYOLU, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, DOGANLI, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, KAHVECI, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, KÖY SK., MERKEZ HACIALILER, MERKEZ HACIALİLER SK., MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, PAŞAORMANI KÖYÜ YOLU, TÜTÜNCÜ CD., ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Mayıs Cuma 02:00-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, DARIYERİ YÖRÜKLER, DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, FATIH, FATİH, FENERBAHÇE, GÖKÇE, GÜMÜŞPINAR, N KENDISI, SAFAK, SIMSIR, ŞAFAK, ŞİMŞİR, UFUK, ÜÇKÖPRÜ, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, YEŞİLÇAM mahallelerinde 101 SK., 102 SK., 103 SK., 104., 105 SK., 105., 106 SK., 107. SK., 110 SK., 110., 111 SK., 115 SK., 116 SK., 116., 116. SK., 117 SK., 118 SK., 118., 119 SK., 120 SK., 120., 120. SK., 122 SK., 123., 124 SK., 128 SK., 128., 129 SK., 129. SK., 130 SK., 130., 133 SK., 133. SK., 137. SK., 138., 139 SK., 139., 141 SK., 141. SK., 148., 153., 28 EVLER, 9126., 9200., 9204., 9210., 9211, 9212., 9213., 9215., 9220., 9225., 9234., 9235., 9251., 9252., 9590., 9595., ADAPAZARI BOLU YOLU, ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, ÇEVRE YOLU, D100 KARAYOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, DÜZCE CD., DÜZCE ÇEVRE YOLU, GONCA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FABR, GÜRSEL, GÜRSEL SK., KAYNAŞLI GİRİŞİ-K20, KÖY, KÖY KÜME EVLER, MELİKE SK., MERKEZ DOĞANLI KÖY SOKAĞI, MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI, ÖZMER ÇELİK KAPI FABRİKASI, PETEKLI, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU, YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK., ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2212. SK., 2231. SK., 2276. SK., 2277., 2316., 2317. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, MUNCURLU MÜCAVİR mahallelerinde ASAR KÖYÜ YOLU, MUNCURLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Mayıs Cuma 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5530. SK., 5534. SK., 5536. CD., 5539. SK., 5553. SK., 5560., 5578., 5578. SK., 5582. SK., 5592., 5600. CD., 5602. SK., 5605., 5606., 5615. CD., 5616., 5617., 5641. SK., 5864., 5864. CD., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Mayıs Cuma 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde BILINMEYEN1, MERKEZ MAMURE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Mayıs Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMER, KOZLUK, N KENDISI mahallelerinde KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, KOZLUK, KOZLUK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRİK, FATIH, FATİH mahallelerinde 125. SK., 143. SK., 146. SK., SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, ŞEHİT ŞEHABETTİN ARSLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, AYDINYAYLA, BEKİRLER, ÇIRNIK, ÇİFTLİK, ÇUKURÖREN, GAZİLER, HEBELER, KARAKAŞ, KÖSELER, KÖYÜN KENDİSİ, MEHMETKÖY, MELEN KIYISI, MENGEN, MERKEZ, N KENDISI, ORTA, RESULLER, VAYISLAR, YAYLATEPE, YOĞUNPELİT, YUKARI mahallelerinde AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, ALAPLI YIĞLICA YOLU, arsaklar iç yolu, ASAGI, AYDINYAYLA, AYDINYAYLA KÖYÜ YOLU, BEKİRLER KÖYÜ YOLU, ÇIFTLIK, ÇIRNIK, ÇİFTLİKKÖY KÖYÜ YOLU, ÇUKURÖREN KÖYÜ YOLU, DOĞANLAR KÖYÜ YOLU, GAZILER, GAZİLER KÖYÜ YOLU, HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACILAR KÖYÜ YOLU, HEBELER, HEBELER KÖYÜ YOLU, HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU, KARAKAŞ KÖYÜ YOLU, KÖSELER, KÖSELER KÖYÜ YOLU, KÖSELER KÜME EVLER, MEHMETKÖY, MELEN KIYISI, MENGEN, MENGEN KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, RESULLER, Uavtede Yok, YAGCILAR, YAĞCILAR KÖYÜ YOLU, YAYLATEPE KÖYÜ YOLU, YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 17 Mayıs Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESEN, YAZIPINAR mahallelerinde 407., 515., CUMHURIYET, POSTACI HALIL DÜZENLI, POSTACI HALİL DÜZENLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.