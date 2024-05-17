17 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.05.2024 - 01:13

Güncelleme: 17.05.2024 - 01:13

İstanbul ilinde 17 Mayıs Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, GÖNÜL, JURNAL, MEŞRUTİYET, MÜEYYET, MİNARE, ORHAN ADLI APAYDIN, OTELLER, SOFYALI, İSTİKLAL, ŞEHBENDER sk / BÜLBÜL mah KURTULDU sk / HÜSEYİNAĞA mah DUDU ODALARI, HAMALBAŞI, KAMER HATUN, KAMERİYE, MEŞRUTİYET, NEVİZADE, SAHNE, SOLAKZADE, TOPÇEKENLER, İSTİKLAL sk / KAMER HATUN mah BALIK, DARACIK, HAMALBAŞI, KAMER HATUN, MEŞRUTİYET, TARLABAŞI sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah İNCE KAŞ sk / ÇATMA MESCİT mah HAYRATÇI sk bölgelerinde 17/05/2024 00:00:00 - 17/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, KEREM, REYHAN sk / MİTHATPAŞA mah 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, GÖKŞİN, ITIR, YILMAZ sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜL, 1.TAN, BUDAK, CAN, DÜLGER, ERGENEKON, GÖKHAN, GÖNÜL, GÜNEŞLİ, KASTAMONU, LOKMAN, MUSTAFA KEMAL, NERGİZ, PAMUK, TEPE, UFUK, ÇİLİNGİR, ÖZDEN, ÖZLEM, İPEK, ŞÜKRAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 861., 953., 955., ŞÜKRAN sk bölgelerinde 17/05/2024 09:30:00 - 17/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.TAN, DÜLGER, GÖKHAN, MUSTAFA KEMAL, PAMUK, TEPE, ÖZDEN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 840., 860., 861., 863., 864., 865., 950., 951., 952., 953., 954., 955/1., 956., DR. GÜRKAN CEYLAN, İMAM HATİP LİSESİ, ŞÜKRAN sk / MEVLANA mah 833., 835., 837., 837/1., 838., 838/1., 909., 911., İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 17/05/2024 09:30:00 - 17/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 1.BEGONYA, 1.CEYLAN, 1.FESLEĞEN, 1.KAHRAMAN, 1.KALE, 1.KAYAK, 1.NİLÜFER, 1.SANCAK, 1.YILDIZ, 1.ŞELALE, 10.GÜL, 2.ÇAYIR, BİLGE, CAMİİ, CEBECİ, CUMHURİYET, DEMİR, DİLA, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, LALEZAR, LAVANTA, MERMER ÇEŞME YOLU, MISIR, NAKIŞ, ORMAN, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, PİRAMİT, SIRÇA, TAN, TELEKOM, YÜCEL, ZAKKUM, ÇALIŞKAN, İSTANBUL sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk bölgelerinde 17/05/2024 10:00:00 - 17/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah 1.TİKVEŞLİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/05/2024 11:00:00 - 17/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, MÜRSELPAŞA sk / BALAT mah AKGÜL, BURÇAK, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, MÜRSELPAŞA, VODİNA, YARIM BALAT, YILDIRIM, ÇİÇEKLİ BOSTAN sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA, AYAKAPI, BAHÇE ÇIKMAZI, CİBALİ SETÜSTÜ, DEBBAĞ YUNUS, DR. SADIK AHMET, GÜL CAMİİ, GÜL CAMİİ KUYUSU, HALİÇ, HARAÇÇIBAŞI, HİSARÖNÜ, KIZIL ÇIKMAZI, KÜÇÜK MUSTAFAPAŞA, MUSANDIRA, MİMAR ÇEŞMESİ, MİRALAY NAZIMBEY, SERHALİFE, SERHALİFE ARALIĞI, SİRKECİ DEDE, TİFTİK, YENİKAPI, ÇEŞME ARKASI, ÇUKUR MESCİT, İNCEBEL, ŞAİR NEVİ sk bölgelerinde 17/05/2024 00:00:00 - 17/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1058., 1072., 1073/1., 1076., 1077., GENERAL ALDOĞAN sk / KARADENİZ mah 1155., 1157., 1158., 1162., 1167., 1167/1., 1167/2., 1168., CEBECİ, GENERAL ALDOĞAN, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 17/05/2024 00:05:00 - 17/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 826., 831/1., 840., 859., 859/3., 860., 860/1., 861., 862., 863., 864., 865., 929., 930., 953., DR. GÜRKAN CEYLAN sk bölgelerinde 17/05/2024 09:30:00 - 17/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜL, 1.TAN, BUDAK, CAN, DÜLGER, ERGENEKON, GÖKHAN, GÖNÜL, GÜNEŞLİ, KASTAMONU, LOKMAN, MUSTAFA KEMAL, NERGİZ, PAMUK, TEPE, UFUK, ÇİLİNGİR, ÖZDEN, ÖZLEM, İPEK, ŞÜKRAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 861., 953., 955., ŞÜKRAN sk bölgelerinde 17/05/2024 09:30:00 - 17/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.TAN, DÜLGER, GÖKHAN, MUSTAFA KEMAL, PAMUK, TEPE, ÖZDEN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 840., 860., 861., 863., 864., 865., 950., 951., 952., 953., 954., 955/1., 956., DR. GÜRKAN CEYLAN, İMAM HATİP LİSESİ, ŞÜKRAN sk / MEVLANA mah 833., 835., 837., 837/1., 838., 838/1., 909., 911., İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 17/05/2024 09:30:00 - 17/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 23 NİSAN, CAMİİ ARKASI, DOĞAN, DÖRTYOL CAMİİ, GÜLSEVENLER, ORDU, TARLA, TEMİZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk bölgelerinde 17/05/2024 10:00:00 - 17/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah BALABANDERE, ELİF sk bölgelerinde 17/05/2024 00:00:00 - 17/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah DARÜŞŞAFAKA sk bölgelerinde 17/05/2024 00:00:00 - 17/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BOĞAZİÇİ, DESEN, FİGEN, FİRUZAN, FİRUZE, KEHRİBAR, KIYMET ÇIKMAZI, SILA, ULUDAĞ, YAZGÜLÜ, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE 2, ZUHAL, ZÜLAL sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BOĞAZİÇİ, KEHRİBAR, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKDENİZ, AKER, AKTÜRK, ALDANIR, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, ALİM, ARPA, ASIRLIK, ATİFET, AŞİNA, BARINAK, BARLAS, BAŞARIR, BEYATLI, DEMİRYURT, DEREÇAY, DOĞUKENT, DÜZTEPE, DİDİM, DİKMEN, DİKÇE, EFES, ELA, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, ERİK, EĞİTİMCİ, FUNDA, FİRUZE, GANİMET, GÖKOVA, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜMÜŞYAKA, GÜREŞ, HARMAN, HASGÜL, HERCAİ, HOŞ, HURİ, HİKAYE, HİZAL, KARADENİZ, KARAOSMAN, KARLI, KARTOPU, KARÇİÇEĞİ, KAYISI, KEMALPAŞA, KESTANE, KOCATEPE, KUŞBURNU, LOKMACI, MAHİNUR, MELTEM, MELİSA, MERVE, MUHABBET, MİLAS, NEMRUT, ORAK, PALA, PELİNSU, PETEK, PİLOT, RAFİNE, RÜYAM, SAAT, SARIHASAN, SARIÇİÇEK, SEDA, SELÇUKLULAR, SERHAT, SERPMELER, SEVDA, SOFİ, SULH, SÜMER, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, UYSAL, UĞUR MUMCU, VİLLAKENT, VİŞNE, YAZMALI, YELPAZE, YILDIZTEPE, YOLDAŞ, YULAF, YUNUS NADİ, YURTTAŞ, ZİLAN, ZİYARET, ÇABUK, ÇALIŞKAN, ÇAPRAZLI, ÇEMEN, ÖZTÜRK, ÜZÜMLÜ, İLHAN SELÇUK, İLKER, İPEK, ŞEFTALİ, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, BAĞDAT, BAŞKIŞLA, DAMLAPINAR, DAĞKONAK, DRAMA, DUTDİBİ, DÖNÜM, EKİNÖZÜ, ELMALIK, ELMAYURDU, EMİNLER, GÖKÇEKENT, GÖRMELİ, GÖZTEPE, HAYDAR ALİYEV, KARACAÖREN, KARTALBEY, KASTAMONU, KATRANLI, KAVAKÖZÜ, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR, ORTAOBA, OSMANİYE, PAŞABAĞI, PINARKAYA, SALUR, SARAYBURNU, SAZLIYAKA, SERHAT, TAFLAN, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, YERBAĞI, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ÇATI, ÇUKURBOSTAN, ÖZTÜRK, ÖZYURT, İKİZÇINAR, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk / MİMAR SİNAN mah ASLI, DOĞ bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AFŞİN, AKALIN, ATABEY, BAĞDAT, BAĞIŞ, BAŞYAYLA, DEMİRBİLEK, DUYAR, FIKIH, GÜVENLER, HAYDAR ALİYEV, KALAYCI, KOBAL, KİRİŞHANE, PEKGÖZ, SARAYCI, SARIHAN, SARPLIK, SERRA, SÜMEYRA, TEVFİK FİKRET, TUNAY, TÜFEKÇİ, VARLI, YENİBAHAR, ÇANAKKALE, ÇOLAK, ÖZDAĞ, ÖZKUL, ÜÇPINAR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEYH EDEBALİ sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah MUSTAFA KEMAL sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah KARASİNAN sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DÜNDAR, GEZER, SPOR, YILDIRIM sk bölgelerinde 17/05/2024 10:00:00 - 17/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah AREL, AREL ARALIĞI, DARÜLACEZE, HAMAM, HERGÜN, NAZLI, ODESA, TAŞKIZAK, YÜZER HAVUZ sk bölgelerinde 17/05/2024 10:00:00 - 17/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah AYMAKENT, EMRAH, EMRE 1, GAYRETTEPE, HANDEGÜL, KÖŞK, MENEKŞE 3, SAMYELİ, TOROS, TÜRKÜN, VEFALILAR, ÇANKAYA, ÇAY, ŞEVVAL sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ABACI YOKUŞU, CAN, CANSIZ, CESUR, CİHAN, ECRİN, EFENDİ, GÖKHAN, GÖNEN, GÜLDEREN, GÜLİZAR, MESUTBEY, NARİN, NAZLICAN, NURCAN, SARIKAYA, SOHBET, SÜVARİ, TAKDİR, ZEHRA, ÇAP, ÇETİN, ŞANTİYE sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, BURÇAK, CESUR, KADINELİ, KANARYA 1, LALE 2, MERİÇ 1, SAKARYA, UFUK, YİĞİDO sk bölgelerinde 17/05/2024 00:00:00 - 17/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah OĞUZBEY, TOMURCUK sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CAMİ ARKASI, MEKTEP, NAGİHAN, TABYA, TOPATAN, VARNA sk / NURTEPE mah TABYA, TAHİR, ÖZEN sk bölgelerinde 17/05/2024 09:30:00 - 17/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1.İKİTELLİ sk bölgelerinde 17/05/2024 00:00:00 - 17/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 223. sk bölgelerinde 17/05/2024 00:00:00 - 17/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HALKALI, KESKİN, SADIK, ÇARŞI sk / KEMALPAŞA mah HALKALI sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah BARBAROS sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ORTA, BAĞLAR, ÜLKÜ sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1211., 1231., DAĞLI ÇIKMAZI, KAYISILIK, YEŞİLYURT, ÖZGÜN sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ŞEHİT NACİ ÇAKAR sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SILA sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ASKER, BAŞARAN, BİÇER, DAMAT, DÖNERTAŞ, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GELİN, GEZEGEN, GÖRÜMCE, GÜMÜŞPALA, HÜSEYİN ÖZKAN, KAYNANA, KAYNATA, KURUÇEŞME, LEVAZIM, MÜGE, MİCAN, SARP, SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, YÜKSEL, YİĞİT, ÇAMLIK, ÖREN, ÖZGÜR, ÜÇGEN, ŞULE sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, BAŞARAN, DALTABAN, DAMATAŞI, DİK, HACIŞERİF, HAZİNE, KIRMIZI FENER, KURUÇEŞME, PAŞA, SARP, SEYİSOĞLU, ÇAPARİ, ÇİROZ, İDARE, İNCEBEL, İNCEBEY, İSKECE sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1317., 1319., 1322., 1324., 1344., 1345., 1347., 1348., 1349., 1350., 1351., 1352., 1354., 1355., 1356., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 17/05/2024 00:00:00 - 17/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1134., KURTULUŞ sk bölgelerinde 17/05/2024 00:00:00 - 17/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1226., 1227., 1228., 1232., 1234., KURTULUŞ sk bölgelerinde 17/05/2024 00:00:00 - 17/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah KAYNARCA sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1207., 1208., 1209., 1213., 1215. sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.BİLLUR, BAYBURT, DEREBOYU 1, ER, FETİH, GÖKTAŞ, MİNİK, TEVFİK FİKRET, ŞEHİT YARBAY CESUR sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GÖKÇE, UMUT sk bölgelerinde 17/05/2024 10:00:00 - 17/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, KINALITEPE, NADİDE, PARK sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, KINALITEPE, NADİDE, PARK sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk / TOZKOPARAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 17/05/2024 12:00:00 - 17/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GEREDE, GEZİ, GEZİBOYU, GÖKADA, GÖKALP, GÖKAY, GÖKBAY, GÖKKAYA, GÖKKUŞAĞI, GÖKNUR, GÖKÇE, GÖKÇEN, GÜRSU, GÜVEN, TAŞOCAĞI sk / TURGUT REİS mah 400., 404. ÇIKMAZ, 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 420., 432., 433., 434., 440., ANADOLU, KARAOSMANOĞLU sk bölgelerinde 17/05/2024 00:01:00 - 17/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 901., 905/1., 906., 907., 910., 911., 927., 936., 937., 938., 939., 939/1. ÇIKMAZ, 940., 940/1. ÇIKMAZ, 941., 941/1., 942., 943., 944., 945., 949., KEMER sk / NAMIK KEMAL mah 2. sk bölgelerinde 17/05/2024 00:01:00 - 17/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce -KEMER mah sk bölgelerinde 17/05/2024 00:01:00 - 17/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 670., 677., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA sk bölgelerinde 17/05/2024 09:30:00 - 17/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 213. sk bölgelerinde 17/05/2024 11:00:00 - 17/05/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTEPE, YEŞİM , YILDIRIM , YOSUN , ZAFER , ZÜMRÜT, ÇARŞI İÇİ, ÇAYIRBAŞI , ÇAĞLA , ÇELİK , ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINAR, ÇİMENLİ , ÇİÇEK , ÖMÜRTEPE, ÖNDER, ÜÇ EVLER , İSKELE , ŞADAN, ŞANSAL , ŞELALE , ŞENGÜL , ŞENLİK, ŞENTEPE sk / TERKOS mah ALTIN, CENNET, DEMOKRASİ, ESKİ ÇİFTLİK, GEÇİT, HATUN ÇEŞME, HEKİM, KUMLUK, KUŞBURNU, LADİN, LALE, LAVANTA, MANOLYA, MENEKŞE, MİNE, NİMET, SUR, TERKOS-KARABURUN, bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 17/05/2024 10:00:00 - 17/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah Pazartürk cd., Ulus cd., sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GAZİ YAŞARGİL sk bölgelerinde 17/05/2024 12:00:00 - 17/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 240., BAHADIR, HÜRRİYET sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 105., 107., 111., 115., 240., KOCATEPE, YURT, İHLAS sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADAKENT, GAZİ sk bölgelerinde 17/05/2024 10:00:00 - 17/05/2024 13:01:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 214., GÜLDESTE sk bölgelerinde 17/05/2024 14:30:00 - 17/05/2024 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 794. sk / SÜLEYMANİYE mah 766., 769., 781., AZİZ NESİN sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1184. sk bölgelerinde 17/05/2024 09:00:00 - 17/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1193., 1196., 1197., BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 17/05/2024 12:00:00 - 17/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/1., 1328/2., 1626., LÜTFİ AYKAÇ sk bölgelerinde 17/05/2024 00:05:00 - 17/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.